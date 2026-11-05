Инна Белень рассказала об изнурительном лечении и анализе на выявление злокачественных клеток: "Иммунитет на нуле"

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень , которая раньше была в отношениях с ветераном Александром Тереном, рассказала о состоянии своего здоровья. После трех дней без связи с подписчиками она снова появилась в соцсетях и сообщила результаты важных анализов.

Styler со ссылкой на "сториз" в Instagram знаменитости расскажет об этом подробнее.

Результаты важного исследования

Последние несколько дней подписчики Инны не получали от нее привычных обновлений. Впоследствии блогерша объяснила, что ожидала результатов важного медицинского исследования. Теперь она наконец-то может поделиться новостью, которая принесла ей облегчение.

В своих Instagram-stories Белень сообщила, что по результатам исследования злокачественных клеток не обнаружили. Она также показала поклонникам часть цитологического заключения в подтверждение своих слов.

"Слава Богу, по результатам исследования злокачественных клеток не обнаружили!" - написала она.

Однако на этом проблемы со здоровьем не закончились. Инна рассказала, что имеет серому - патологическое накопление жидкости, которое в ее случае сопровождается воспалительным процессом.

По словам блогерши, жидкость уже дважды откачивали, однако она снова скапливается. Воспаление также не удается преодолеть, а температура почти каждый вечер повышается до 38 градусов.

"Но у меня серома - патологическое скопление жидкости, которое в моем случае сопровождается воспалительным процессом. Жидкость откачивали уже дважды, но она снова накапливается. Почти каждый вечер температура 37,8°C, и воспаление до сих пор не проходит", - поделилась своими новостями Инна.

Блогерша рассказала о состоянии своего здоровья (скриншот)

Белень больше месяца принимает лекарства и снова едет в клинику

Не менее тревожными оказались подробности лечения. Инна призналась, что уже больше месяца принимает медикаменты, в частности антибиотики. К этому добавляется лечение бронхиальной обструкции, так что организм, по ее словам, очень истощился.

Блогерша описала свое состояние как ощущение, будто иммунитет уже на грани. Потому она решила не откладывать дальнейшее обследование.

"Я уже больше месяца на медикаментах, в том числе антибиотиках, учитывая это и лечение бронхиальной обструкции. Организм просто истощен, ощущение, что иммунитет уже на нуле", - добавила она.

По словам Инны, в этот день она снова отправляется в Киев, где должна посетить клинику. Ей необходимо выяснить, почему воспалительный процесс не проходит и почему жидкость продолжает накапливаться даже после проведенных процедур.

"Поэтому сегодня снова едем в Киев, в клинику. Надо наконец-то разобраться, почему воспаление не проходит, а жидкость постоянно накапливается", - призналась блогерша.

Напоследок Инна поблагодарила подписчиков за поддержку, отметив, что

многие волнуются за нее и следят за новостями о ее самочувствии.

"Рассказываю это, чтобы держать вас в курсе, ведь очень многие писали и волновались за мое здоровье. Я чувствую вашу поддержку, и для меня это очень ценно. Спасибо вам!" - резюмировала она.

Инна поблагодарила поклонников за поддержку (скриншот)

Что еще известно о состоянии здоровья экс-победительницы "Холостяка"

Нынешние проблемы со здоровьем - не первое испытание для Инны. Ранее блогерша рассказывала, что еще в детстве ей диагностировали сильный кифосколиоз, а также обнаружили разницу в длине ног. Из-за искривления позвоночника она проходила длительное лечение и реабилитацию, а затем решилась на пластические операции, в частности для коррекции асимметрии груди.

В марте 2026 года, на 34-й неделе беременности, Белень был госпитализирован с левосторонней пневмонией. После рождения дочери она жаловалась на температуру и сильную слабость. А уже осенью рассказала, что через пять месяцев после родов ей удалось сбросить 27 килограммов с набранного во время беременности веса.