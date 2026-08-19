Одна стала мамой, другая вернулась к эксу: как изменилась жизнь финалисток "Холостяка" с Тереном

В финале 13 сезона за сердце Александра Терена сражались Инна Белень и Анастасия Юзьвак. Первая получила кольцо и статус победительницы, но уже вскоре пара разошлась , а вторая после реалити неожиданно вернулась к бывшему любимому.

Styler рассказывает, как изменилась жизнь обеих финалисток после "Холостяка" и чем они занимаются сейчас.

Инна Белень

В ходе проекта между Инной Белень и Александром Тереном постепенно возникли чувства, которые привели пару в финал. Именно ей главный герой вручил кольцо, а по завершении съемок они решили проверить свои отношения уже в обычной жизни.

Александр Терен и Инна Белень (фото: stb.ua)

В начале 2025 года пара еще пыталась строить общее будущее. Однако вскоре между ними возникли разногласия, а 4 февраля Терен и Белень официально сообщили о расставании. Бывшие призвали не спекулировать на причинах своего решения и отметили, что в дальнейшем каждый идет своим путем.

Инна и Александр после проекта (фото: stb.ua)

Как Инна живет после проекта

После завершения "Холостяка" отношения Инны Белень и Александра Терена длились недолго. В феврале 2025 года пара подтвердила разрыв, после чего Инна начала новую страницу личной жизни.

Ее избранником стал Иван Яловенко - мужчина, которого она знала еще со школьных лет. После участия в реалити они снова начали общаться, а весной 2025 года Инна впервые показала любимому публике. В конце года пара обручилась.