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Главная Люди Одна стала мамой, другая вернулась к эксу: как изменилась жизнь финалисток "Холостяка" с Тереном
Люди 19 августа 2026 · 08:09

Одна стала мамой, другая вернулась к эксу: как изменилась жизнь финалисток "Холостяка" с Тереном

Прошло почти два года после съемок 13 сезона и жизнь финалисток сложилась совсем не так, как можно было ожидать после финала
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Одна стала мамой, другая вернулась к эксу: как изменилась жизнь финалисток "Холостяка" с Тереном

Экс-холостяк Александр Терен и финалистки шоу - Инна Белень и Анастасия Юзьвак (коллаж: Styler)

В финале 13 сезона за сердце Александра Терена сражались Инна Белень и Анастасия Юзьвак. Первая получила кольцо и статус победительницы, но уже вскоре пара разошлась, а вторая после реалити неожиданно вернулась к бывшему любимому.

Styler рассказывает, как изменилась жизнь обеих финалисток после "Холостяка" и чем они занимаются сейчас.

Инна Белень

В ходе проекта между Инной Белень и Александром Тереном постепенно возникли чувства, которые привели пару в финал. Именно ей главный герой вручил кольцо, а по завершении съемок они решили проверить свои отношения уже в обычной жизни.

Победительница Холостяк 13: кого выбрал Холостяк Александр ТеренАлександр Терен и Инна Белень (фото: stb.ua)

В начале 2025 года пара еще пыталась строить общее будущее. Однако вскоре между ними возникли разногласия, а 4 февраля Терен и Белень официально сообщили о расставании. Бывшие призвали не спекулировать на причинах своего решения и отметили, что в дальнейшем каждый идет своим путем.

Или вместе Александр Терен и Инна Белень после проекта Холостяк 2024Инна и Александр после проекта (фото: stb.ua)

Как Инна живет после проекта

После завершения "Холостяка" отношения Инны Белень и Александра Терена длились недолго. В феврале 2025 года пара подтвердила разрыв, после чего Инна начала новую страницу личной жизни.

Ее избранником стал Иван Яловенко - мужчина, которого она знала еще со школьных лет. После участия в реалити они снова начали общаться, а весной 2025 года Инна впервые показала любимому публике. В конце года пара обручилась.

Напомним, как раньше мы рассказывали о том, как сложилась жизнь другой финалистки реалити-шоу, в котором холостяком был Алекс Топольский - Екатерину Лозовицкую.

Теги: Холостяк Люди
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