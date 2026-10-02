Домашние заготовки в морозилку: практичные рецепты с курицей, фаршем и рыбой (видео)

Курица с картофелем и грибами, тефтели в томатном соусе, рыба с овощами, куриные рулетики с сыром, паста с курицей и грибами в сливочном соусе: все это можно приготовить заранее. Заготовки хранятся в морозилке, а в нужный день их остается только запечь.
Как приготовить 5 домашних заготовок, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram viktoria_sergeevna_kr.
Курица с картофелем и грибами
Ингредиенты
- куриное бедро без кости - 700 г
- картофель - 800 г
- шампиньоны - 300 г
- лук - 150 г
- сметана - 150 г
- масло - 30 г
- чеснок - 3 зубчика
- паприка - 1 ч. л.
- соль, перец - по вкусу.
Как приготовить
Картофель нарежьте кусочками, шампиньоны - ломтиками, а лук - полукольцами. Куриное бедро нарежьте порционными кусочками.
Смешайте мясо и овощи со сметаной, растительным маслом, паприкой, измельченным чесноком, солью и перцем.
Переложите заготовку в форму, накройте плотно и поставьте в морозилку.
Перед приготовлением размораживать не нужно. Запекайте при температуре 180 градусов около 70-80 минут под фольгой. Затем снимите фольгу и готовьте еще 10-15 минут.
Тефтели в томатном соусе
Ингредиенты
- фарш - 700 г
- рис сухой - 120 г
- лук - 150 г
- яйцо - 1 шт.
- томатный пассат или соус - 200 г
- вода - 300 мл
- сыр - 100 г
- чеснок - 2 зубчика
- паприка - по вкусу
- соль, перец - по вкусу
- зелень - по вкусу.
Как приготовить
Рис отварите до полуготовности и оставьте остыть. Лук и чеснок измельчите.
Смешайте фарш с рисом, луком, яйцом, чесноком, паприкой, солью и перцем. Сформируйте тефтели и выложите их в форму.
Смешайте томатный пассат или соус с водой и залейте тефтели. Накройте форму и заморозьте.
Запекайте блюдо без предварительной разморозки при температуре 180 градусов в течение 70-80 минут под фольгой.
За 10 минут до готовности посыпьте тефтели тертым сыром. Перед подачей добавьте измельченную зелень.
Рыба с овощами и лимоном
Ингредиенты
- минтай - 800 г
- картофель - 600 г
- болгарский перец - 250 г
- помидоры черри - 200 г
- лимон - 1 шт.
- масло - 30 г
- чеснок - 2 зубчика
- соль, перец - по вкусу
- итальянские травы - по вкусу.
Как приготовить
Картошку нарежьте тонкими кусочками. Болгарский перец нарежьте, а помидоры черри разрежьте пополам.
Выложите картофель, овощи и минтай в форму. Добавьте растительное масло, измельченный чеснок, соль, перец и итальянские травы. Лимон нарежьте ломтиками и уложите сверху.
Накройте форму и заморозьте.
Запекайте замороженную заготовку при температуре 180 градусов 55-65 минут. Первые 40 минут готовьте под фольгой, снимите ее и доведите блюдо до готовности.
Куриные рулетики со шпинатом и творогом
Ингредиенты
- куриное филе - 800 г
- шпинат, укроп или петрушка - 150 г
- сливочный творог - 150 г
- твердый сыр - 100 г
- чеснок - 2 зубчика
- соль, перец - по вкусу
- паприка - по вкусу
- масло - 20 г.
Как приготовить
Куриное филе разрежьте на пласты и слегка отбейте.
Каждый кусок филе смажьте сливочным творогом. Добавьте измельченную зелень, чеснок и тертый сыр.
Сверните филе в рулетики и выложите в форму. Добавьте растительное масло, паприку, соль и перец.
Накройте форму и поставьте в морозилку.
Запекайте рулетики без предварительной разморозки при температуре 180 градусов 60-70 минут под фольгой. Затем снимите фольгу и готовьте еще около 10 минут.
Паста с курицей и грибами в сливочном соусе
Ингредиенты
- макароны - 300 г
- куриное филе - 500 г
- шампиньоны - 300 г
- лук - 150 г
- сливки - 200 мл
- твердый сыр - 100 г
- масло - 30 г
- чеснок - 2 зубчика
- паприка - по вкусу
- соль, перец - по вкусу.
Как приготовить
Макароны отварите на 2-3 минуты меньше, чем указано на упаковке, и оставьте остыть. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, лук - кубиками, шампиньоны - ломтиками.
Обжарьте лук на растительном масле, добавьте филе и готовьте 7-8 минут. Добавьте шампиньоны и жарьте, пока вода не выкипит. В конце добавьте измельченный чеснок, паприку, соль и перец. Дайте начинке остыть.
Смешайте макароны с курицей и грибами, залейте сливками и перемешайте.
Переложите заготовку в форму, накройте плотно и поставьте в морозилку.
Запекайте без предварительной разморозки при температуре 180 градусов 55-65 минут под фольгой. Затем снимите фольгу, посыпьте пасту тертым сыром и готовьте еще 10-15 минут до золотистой корочки.
Как хранить и готовить замороженные заготовки
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Плотно закрывайте форму перед замораживанием. Это поможет защитить продукты от контакта с воздухом и посторонних продуктов в морозильной камере.
- Подписывайте заготовки. На форме или контейнере можно указать название блюда и дату замораживания, чтобы не забыть, что хранится в морозилке. По словам автора, заготовки можно хранить до трех месяцев.
- Используйте посуду, пригодную для замораживания и запекания. Если блюдо хранится в стеклянной форме, убедитесь, что изготовитель разрешает его использование для таких температурных перепадов.
- Не размораживайте заготовку, если рецепт подразумевает приготовление из морозилки. В таком случае блюдо можно сразу поставить в духовку, но время приготовления будет больше, чем для свежих продуктов.
- Проверяйте готовность перед подачей. Время приготовления может отличаться в зависимости от размера порции, формы для запекания и особенностей духовки. Мясо и рыба должны быть полностью приготовлены внутри.
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