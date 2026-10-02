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Главная Люди Кристина Горняк стала участницей "Холостяка": что известно об экссупругу Остапчука
Люди 02 октября 2026 · 13:53
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Кристина Горняк стала участницей "Холостяка": что известно об экссупругу Остапчука

После неудачного брака Кристина решила открыться новым отношениям в романтическом реалити
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Кристина Горняк стала участницей "Холостяка": что известно об экссупругу Остапчука

Кристина Горняк, Вячеслав Кравцов, Владимир Остапчук (фото: Styler)

Кристина Горняк официально стала участницей 15-го сезона "Холостяка". Экс-жена телеведущего Владимира Остапчука попытается построить отношения с главным героем проекта - баскетболистом Вячеславом Кравцовым.

Как рассказывает Styler, Кристину представили в официальном анонсе нового сезона "Холостяка" от СТБ.

Кристина Горняк стала участницей "Холостяка"

Слухи о возможном появлении Горняк в новом сезоне ходили еще летом. Тогда в сети распространился предполагаемый список участниц, однако СТБ эту информацию официально не подтверждал. Теперь участие Кристины перестало быть лишь предположением - она появилась в проморолике проекта.

В анонсе Горняк коротко вспомнила о своем предыдущем браке, назвав тот период жизни "очень страшным". В то же время первое знакомство с Кравцовым оставило у нее приятные впечатления - Кристина обратила внимание на его улыбку и умение слушать.

Кристина Горняк стала участницей &quot;Холостяка&quot;: что известно об экссупругу Остапчука
Кристина Горняк, Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Премьера 15-го сезона "Холостяка" состоится 16 октября на телеканале СТБ. Новый сезон также будет доступен на Netflix в Украине.

Что известно о Кристине Горняк

Кристина Горняк - нотариус и блогер. Широкой аудитории она также известна благодаря браку с телеведущим Владимиром Остапчуком.

Пара поженилась в 2020 году, а в 2022-м их отношения завершились. Во время брака они приобрели дом в коттеджном городке под Киевом, вопрос раздела которого после развода долгое время оставался нерешенным.

После развода Кристина стремилась дистанцироваться от фамилии бывшего мужа в публичном пространстве. Ранее она объясняла, что в документах продолжает носить фамилию Остапчук из-за сложностей с переоформлением паспорта, виз и профессиональных документов, однако публично представляется как Горняк.

Что Горняк раньше говорила о "Холостячке"

Примечательно, что тема романтического реалити появилась в жизни Кристины еще задолго до нынешнего сезона. В 2024 году ее спросили, согласилась бы она стать главной героиней "Холостячки".

Тогда Горняк не исключала такой возможности, хотя и отмечала, что участие в подобном проекте потребовало бы от нее серьезного решения. Теперь она действительно появится во франшизе, но уже как одна из участниц "Холостяка".

Ранее Styler также рассказывал, как сейчас живут и с кем встречаются бывшие герои "Холостяка" Цымбалюк, Терен и Топольский.

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