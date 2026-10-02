Дмитрий Гордон раскритиковал поведение Потапа и Насти Каменских во время войны: "Умные бы такого не делали"

Журналист Дмитрий Гордон высказался о людях, которые выехали за пределы Украины и своими заявлениями возмущают общественные настроения. Среди них он упомянул Потапа и Настю Каменских, а также объяснил, почему не считает возможным однозначно оценить их перспективы в будущем.

Что Гордон думает о Потапе и Каменских

В начале разговора Гордон уточнил, что у него нет близких отношений с исполнителями. С Каменских он вообще не общался, а с Потапом встречался только раз - когда тот брал у него интервью.

"Вы знаете, я вам скажу, что, когда я это слышу, я думаю... Ну, я их не знаю. С Настей я никогда не общался, а с Потапом - он однажды брал у меня интерью. Вот и все общение. Кажется, что да - все", - объяснил он.

Несмотря на отсутствие личного знакомства с Каменским, журналист все же довольно резко отреагировал на поведение артистов во время полномасштабной войны. Он также отверг предположение, что они могут быть российскими агентами, в то же время высказал собственную категоричную оценку.

"Мне кажется, что они дураки просто. Ну честно. Ну умные люди такое бы не делали. Или они там, на каких-то там вещах сидят... Или... Ну, чтобы во время войны такое делать... ну надо быть совершенно глупыми", - отметил Дмитрий.

"Не думаю, что они какие-то там российские агенты или что. Они слишком глупы, чтобы быть агентами. Я думаю, просто дураки. А от того и подлые, в какой-то степени. Потому что такое во время войны говорить, такое показывать - ну, это помешательство какое-то", - сказал он.

Будущее Потапа и Насти Каменских

Отдельно журналист поразмышлял и о том, можно ли предусмотреть дальнейшую судьбу артистов, которые оказываются в центре общественной критики. Он обратился к собственному опыту и привел примеры украинской политической жизни, которые, по его словам, влияли на его оценку будущего публичных деятелей.

"Вы знаете, сейчас во мне просыпается мой опыт. Знаете, что мне говорит мой опыт? Когда Александр Зинченко в 2025 году обвинил Петра Порошенко в коррупции, я понял, что у Петра Порошенко уже нет будущего", - подчеркнул журналист.

В то же время, Гордон признал, что украинская реальность не всегда соответствует ожиданиям и даже те, чьи перспективы кажутся сомнительными, могут оставаться в публичном пространстве.

"Когда Янукович проиграл выборы 2024 года, после оранжевой революции - я понял, что никакого будущего нет. Но у нас такая страна, что люди, не имеющие будущего, его все-таки имеют...", - добавил Гордон.

Учитывая вышеизложенное, однозначно прогнозировать, что ждет Потапа и Настю Каменских, Дмитрий не стал. По его мнению, в Украине возможны разные сценарии, а развитие событий не всегда можно предусмотреть заранее.

"Поэтому сказать о Потапе и Насте, о других - невозможно. Все, что угодно может происходить в Украине, и тем Украина, кстати, и прекрасна, что она не такая "запрограммированная", как Россия. Страна возможностей!", - резюмировал журналист.

Что известно о позиции Потапа и Каменских

После начала полномасштабной войны Алексей Потапенко и Настя Каменских неоднократно оказывались в центре скандалов из-за своих заявлений и творчества. Сначала обсуждали слова Потапа об "испанской терробороне", а затем - его песню "Волонтер", которую критиковали за неуместные строки о людях, помогающих военным.

Не меньше споров вызвала и языковая позиция Каменских. Во время выступления в США певица исполняла русскоязычные хиты и заявила, что неважно, на каком языке говорят люди. В сентябре 2026 года она снова заговорила по-русски в интервью журналистке Екатерине Гордеевой, объяснив свое решение личными обстоятельствами и убеждением, а также отметив, что язык якобы не определяет патриотизм.

Более того, обоих артистов, учитывая их позицию , внесли в базу "Миротворца", а президентВладимир Зеленский лично заинтересовался петицией, которую создали для лишения Потапенко почетного звания "народного артиста Украины".



Потап и Каменских также публиковали общие видео, в которых иронизировали по языковой критике.