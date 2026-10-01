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Люди 01 октября 2026 · 17:39
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"Ты еще здесь?" Оля Цыбульская ответила на призывы уехать из Киева (фото)

Певица призналась, что ей страшно и тревожно, но она не хочет жить в ожидании крушения
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
"Ты еще здесь?" Оля Цыбульская ответила на призывы уехать из Киева (фото)

Ольга Цыбульская (фото: Styler)

Оля Цыбульская рассказала, что испытывает тревогу и опасается из-за ситуации в Киеве. Однако больше ее раздражает, когда другие люди навязывают ей собственные переживания.

Об этом рассказывает Styler со ссылкой на ее пост в Instagram.

Страшно ли Оле Цыбульской оставаться в Киеве

Луковская не скрывает, что боится оставаться в столице. Она также призналась, что порой не понимает, как учить сына в таких условиях, и каждый день задумывается над тем, делает ли все правильно как мама.

"Страшно ли мне? Да. Не понимаю, как нормально учить сына в этих условиях? Как все", - написала артистка.

В то же время, ее больше раздражает не собственная тревога, а попытки других людей добавить к ней еще и свои переживания.

Что больше всего возмущает певицу

По словам Цыбульской, она регулярно сталкивается с сообщениями типа "Все едут", "Ты еще здесь?", "Говорят, будет такое…" и "Я бы на твоем месте…".

"Спасибо. Оставьте себе", - ответила на это певица.

Она подчеркнула, что не осуждает людей, решивших уехать, и не призывает остающихся делать так же.

"Я не против тех, кто едет. Не агитирую тех, кто остается", - отметила Цыбульская.

"Жить наперед в катастрофе я не буду"

Артистка рассказала, что читает новости, анализирует ситуацию и имеет план. При этом она считает страх нормальной реакцией, но не хочет постоянно жить в ожидании самого плохого.

"Я против истерики. Я читаю новости. Думаю. Есть план. Страх это нормально. Осторожность - взрослая. А паника никому еще не помогла. Жить наперед в катастрофе я не буду", - написала она.

В конце Цыбульска еще раз подчеркнула, что остается в столице.

"Я остаюсь в Киеве. А там увидим", - подытожила певица.

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