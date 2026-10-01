День защитников и защитниц: Ласточкин, Дикусар и другие известные украинцы, защищающие страну на фронте

Игоря Ласточкина зрители знают по юмористическим шоу, Дмитрию Дикусару - по "Танцам со звездами", а голос Андрея Хливнюка узнают из первых слов песни. Но после начала полномасштабной войны в их жизни появились военные задачи, учения и долгие разлуки с близкими.

Ко Дню защитников и защитниц Украины Styler собрал истории известных украинцев и украинок, присоединившихся к обороне страны. Они проходили разный путь, от работы с беспилотниками до помощи раненым, а некоторые сейчас восстанавливаются после ранений.

Андрей Хливнюк

Видео, на котором фронтмен "Бумбокса" поет "Ой у лузі червона калина" на Софийской площади, стало одной из самых известных музыкальных записей начала полномасштабной войны. Однако вне этого кадра в жизни Хливнюка уже начиналась служба.

Музыкант овладел работой оператора ударного беспилотника "Каратель". Об учебе и боевой работе он рассказывал еще в 2022 году. Параллельно Хливнюк продолжил выступать и собирать средства на нужды защитников.

В августе 2026 года в СМИ писали о его службе и поддержке бригады "Хижак" Департамента патрульной полиции. А концертные выступления остались частью его жизни наряду с работой по обороне страны.

Андрей Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Рита Бурковская

Для актера знакомство зрителей с ее военной историей началось еще с кино. В "Баченні метелика" она сыграла возвращающуюся из плена аэроразведчицу. А в сентябре 2024 года актриса сама приняла военную присягу.

В армии Бурковская применила и свой опыт. Она возглавила медийную команду 4-го отдельного медицинского батальона. Ее работа связана с людьми, оказывающими помощь раненым, и рассказами об их службе.

Недавно актриса объясняла, что могла продолжать сниматься, но не хотела оставаться в стороне от войны, которая длится годами.

Рита Бурковская (фото: instagram.com/ritaburkovska)

Александр Ярмак

Музыку Александра Ярмака слушают и гражданские, и военные. Но в разговорах о собственной службе он все чаще говорит о технических нуждах подразделения, работе инженеров и эффективности беспилотников.

Ярмак возглавляет батальон Darknode в составе 412-й бригады Nemesis. Он прямо говорит о том, каких технологий не хватает военным и почему очередная новая разработка должна решать конкретную проблему на поле боя.

Эта часть его жизни гораздо менее известна фанам, чем премьеры песен. Но за ней стоит организация работы людей, техника и ежедневные решения командира.

Александр Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

Мария Агапитова

Не все желающие присоединиться к армии смогли сделать это с первой попытки. Актриса Национального академического драматического театра имени Леси Украинки Мария Агапитова пришла в ТЦК еще в начале полномасштабного вторжения. Тогда ее не взяли.

В июне 2024 года она сообщила, что стала военнослужащей. В рассказе об этом она вспомнила слова, которые услышала в ТЦК в начале вторжения.

"Придет и твое время", - говорили актрисе.

И Мария ответила на эти слова.

"Вот оно и пришло!" - писала она.

Мария Агапитова (фото: facebook.com/agapitova.maria)

Дмитрий Дикусар

Дикусар присоединился к ВСУ в первые дни полномасштабной войны. С тех пор зрители не видят его на танцевальном паркете, а новости о хореографе в основном касаются службы.

В июле 2026 года Юрий Горбунов, много лет знакомый с Дикусаром, рассказал, насколько тот изменился. По словам ведущего, война сказалась и на его характере, и на облике.

В то же время любовь к танцам никуда не исчезла. Профессия и увлечения остаются частью человека, даже если возможность вернуться к ним зависит от службы.

Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Елена Апчел

Елена Апчел до вступления в армию работала в европейском театре. В Варшаве она руководила социальными программами NOWY TEATR, а в Берлине была содиректором фестиваля Theatertreffen.

В 2024 году режиссер присоединилась к Силам обороны. В апреле 2026 года она рассказывала о службе на должности начальницы пункта управления артиллерийской разведки.

В программе YES-2026 Апчел также представлена как лейтенант Национальной гвардии и офицер артиллерийской разведки. Наряду с этим она продолжает говорить о театре, памяти и опыте войны, уже с собственным опытом военной службы.

Елена Апчел (фото: instagram.com/olenaapchel)

Гарик Бирча

Гарик Бирча годами появлялся на экране в комедийных образах. Известнейший из них, герой Виталька, настолько закрепился за актером, что для многих зрителей именно с ним до сих пор ассоциируется его имя.

После начала полномасштабного вторжения Бирча присоединился к территориальной обороне, защищал Киев и область, затем служил в 210-м отдельном специальном батальоне.

Сейчас актер продолжает службу. Подробностями своей повседневной жизни он делится нечасто, поэтому его военная биография значительно менее публична, чем телевизионная.

Гарик Бирча (фото: instagram.com/garik_bircha)

Ярина Квасний

Ярину Квасний миллионы пользователей соцсетей услышали благодаря "Паровій машині". Она стала звездой TikTok, но впоследствии мало кто знал, продолжила ли артистка свой путь к сцене.

О мобилизации певица некоторое время не рассказывала даже широкому кругу знакомых. А недавно Ярина взяла участие в "Україна має талант" и сказала, что служит в Первом отдельном медицинском батальоне.

Ее должность - санитарка передового хирургического отделения. Среди обязанностей, о которых она говорила, регистрация раненых и координация эвакуации.

Ярина вспоминала, как на ее решение повлияли истории других женщин в армии. Теперь ее собственная история может стать для кого-то ответом на вопрос о том, какое место можно найти в Силах обороны.

Ярина Квасний (фото: instagram.com/kvas.nii)

Игорь Ласточкин

Игорь Ласточкин сообщил о мобилизации в феврале 2025 года. До этого зрители знали его как актера, комика и участника "Лиги смеха".

Он овладел работой с FPV-дронами. В июле 2026 года Ласточкин вышел на связь с боевых позиций и рассказал о задачах, выполняемых его подразделением.

В этих обращениях привычный телевизионный образ уходит на второй план. Ласточкин говорит о боевой работе и необходимости продолжать сопротивление - вещи, которые теперь определяют его повседневную жизнь.

Игорь Ласточкин (фото: instagram.com/stanislav_kolomiets)

Елена Рыж

Елена Рыж до полномасштабной войны она работала в ресторанном бизнесе. А в декабре 2022 года добровольно пошла в армию.

Она служила в пехоте, участвовала в боях, впоследствии стала боевой медикиней и инструктором по тактической медицине.

В сентябре 2026 года ее история получила еще одну трудную страницу. Во время российской атаки на Павлоград Елена помогала раненым, когда взорвался беспилотник. Несмотря на свои ожоги, она продолжала оказывать помощь.

Недавно военнослужащая 412-й бригады Nemesis рассказала о последствиях ранения, погибших собратьев и жизни после пережитого.

Елена Иваненко Рыж (фото: instagram.com/olena_ivanenko_rij)

Павел Алдошин

Павел Алдошин сыграл главную роль в фильме "Снайпер. Білий ворон". Съемки завершились еще до полномасштабного вторжения, а когда фильм вышел в украинский прокат, актер уже служил в армии.

В своих интервью он говорит о войне без романтизации. В частности, в мае 2026 года Павел прямо сказал об истощении и о том, как длительная служба влияет на состояние человека.

Павел Алдошин (фото: instagram.com/paldoshyn)

Галина Стричак

Галина Стричак посвятила театральной сцене 25 лет. Она работала во львовском театре "Воскресіння", занималась режиссурой, а также психологией.

Именно психологическая профессия стала ее работой в армии. После мобилизации Стричак рассказала о службе военной психологии Второго интернационального легиона.

Помочь военному справиться с пережитым, услышать его и поддержать - тоже немаловажная часть ежедневной работы войска.

Галина Стричак (фото: facebook.com/halyna.strychak)

Алексей Тритенко

Алексей Тритенко принял участие в обороне страны после начала полномасштабного вторжения. В составе терробороны участвовал в освобождении Киевщины и Николаевщины, а затем продолжил службу в батальоне беспилотных систем 79-й десантно-штурмовой бригады.

В начале 2026 года актер рассказал об этом опыте в проекте бригады "Навпроти". Он говорил и об изменениях, которые война оставляет в человеке и которые невозможно просто отложить по возвращении домой.

В апреле 2026 года стало известно о награждении Тритенко "Золотым Крестом" главнокомандующего ВСУ. Для зрителей он остается знакомым актером, а эта награда добавляет к его публичной биографии еще одну важную страницу.