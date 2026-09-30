Покрова Пресвятой Богородицы: народные приметы, по которым украинцы предсказывали зиму

Ждать ли сильных морозов, или зима пройдет с дождями и без снега - ответы на эти вопросы украинцы искали в погоде на Покрову . Они обращали внимание на ветер, утренний мороз, поведение птиц и даже на то, успела ли вишня сбросить листву. В разных регионах бытовали свои приметы.

О народных наблюдениях и связанных с ними верованиях эксклюзивно для Styler рассказала фольклорист и научный редактор проекта об осмыслении и сохранении традиций "Витоки" Дарья Анцибор.

Почему на Покрову пытались предсказать зиму

В традиционной жизни Покрова была границей между сезонами. К празднику завершали основные полевые работы, убирали урожай и готовили жилье к холодам. Поэтому будущая зима была вопросом повседневного благополучия: семье предстояло пережить ее с заготовленными запасами и в утепленном доме.

Погоду на Покрову воспринимали как подсказку на следующие месяцы. В частности, в звенигородских записях теплый солнечный день связывали с хорошей зимой, а холодный - с холодной.

На Закарпатье также было представление: какая погода на Покрову, такая и зима. Однако наряду с этой общей приметой существовали более подробные наблюдения.

Какой ветер предвещал морозы и снег

Одной из главных подсказок считали направление ветра. На Звенигородщине верили: откуда он дует на Покрову, оттуда будет веять и зимой. Если же после обеда ветер сменялся, то ожидали переменной зимы.

В селе Колодистое на Звенигородщине 1905 года этнограф Иван Лыска записал отдельные приметы для разных направлений:

• южный ветер - к зиме с дождями и без снега

• западный или восточный - к "средней" зиме

• северный - к лютой зиме с большими морозами и снегом.

Следовательно, важен был не только холод в праздничный день. Люди пытались заметить, откуда поступает воздух и как меняется погода в течение дня.

Что означал отлет журавлей

На Закарпатье о приближении зимы судили и по птицам. По данным этнолога Михаила Тиводара, отлет журавлей накануне Покровы или на сам праздник воспринимался как знак, что зима уже близко.

Другие приметы касались снега и мороза. Считали, что если на Покрову в горах не выпал снег, то его не будет и на Рождество.

Также присматривались к утренней погоде: если на Покрову не было мороза, его ожидали через неделю-две.

Эти верования показывают, насколько внимательно в хозяйственной жизни следили за сезонными переменами - от перелета птиц до первого снега на горных склонах.

Зачем смотрели на листья вишни

Еще одна закарпатская примета касалась деревьев. Если вишня на Покрову не сбросила листву, зиму ожидали теплой.

Образ листьев связывали с праздником и на Полесье. В селе Большая Любаша в Ровенской области этнолог Александр Васянович записал примету: "как первая Покрова покроет письмом, то вторая - снегом".

"Второй Покровой" там называли праздник Казанской иконы Божией Матери. В этой местной примете осенние листья и будущий снег сочетались из-за образа покрытия земли.