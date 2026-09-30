UA / RU
rbc.ua
Последние новости
17:56 Люди
Тарас Цымбалюк поделился новыми фото с Еленой Светлицкой
17:28 Тренды
Покрова Пресвятой Богородицы: народные приметы, по которым украинцы предсказывали зиму
16:58 Тренды
"Больше возможностей": Дантес рассказал, завидует ли участникам новой "Фабрики зірок"
16:17 Полезное
Почему лесные грибы горчат после приготовления: причины и опасные виды
15:46 Тренды
MONATIK в жюри, а его хиты - на сцене: каким будет третий прайм "Фабрики зірок"
15:03 Вкусно
Теплый азиатский салат с говядиной от Эктора Хименеса-Браво: пошаговый рецепт на 15 минут
14:17 Тренды
Осенние цвета 2026: стилистка Анастасия Кривицкая показала формулы для интересных образов
13:34 Тренды
"Холостяк" с Вячеславом Кравцовым появится на Netflix: дата премьеры
12:58 Люди
Три года пели вместе: Марта Адамчук объяснила, почему не хочет осуждать Потапа и Каменских
12:22 Гороскопы
Скорпион, Рак и Телец: эти знаки Зодиака дольше всего помнят обиды
Все новости
Главная Тренды Покрова Пресвятой Богородицы: народные приметы, по которым украинцы предсказывали зиму
Тренды 30 сентября 2026 · 17:28
Add as a preferred source on Google

Покрова Пресвятой Богородицы: народные приметы, по которым украинцы предсказывали зиму

Направление ветра, отлет журавлей и листья на вишни - на Покрову украинцы присматривались к природе, надеясь узнать, какой будет зима
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler Дарья Анцибор Дарья Анцибор Эксперт Фольклористка
Покрова Пресвятой Богородицы: народные приметы, по которым украинцы предсказывали зиму

Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября (фото: Styler)

Ждать ли сильных морозов, или зима пройдет с дождями и без снега - ответы на эти вопросы украинцы искали в погоде на Покрову. Они обращали внимание на ветер, утренний мороз, поведение птиц и даже на то, успела ли вишня сбросить листву. В разных регионах бытовали свои приметы.

О народных наблюдениях и связанных с ними верованиях эксклюзивно для Styler рассказала фольклорист и научный редактор проекта об осмыслении и сохранении традиций "Витоки" Дарья Анцибор.

Почему на Покрову пытались предсказать зиму

В традиционной жизни Покрова была границей между сезонами. К празднику завершали основные полевые работы, убирали урожай и готовили жилье к холодам. Поэтому будущая зима была вопросом повседневного благополучия: семье предстояло пережить ее с заготовленными запасами и в утепленном доме.

Погоду на Покрову воспринимали как подсказку на следующие месяцы. В частности, в звенигородских записях теплый солнечный день связывали с хорошей зимой, а холодный - с холодной.

На Закарпатье также было представление: какая погода на Покрову, такая и зима. Однако наряду с этой общей приметой существовали более подробные наблюдения.

Какой ветер предвещал морозы и снег

Одной из главных подсказок считали направление ветра. На Звенигородщине верили: откуда он дует на Покрову, оттуда будет веять и зимой. Если же после обеда ветер сменялся, то ожидали переменной зимы.

В селе Колодистое на Звенигородщине 1905 года этнограф Иван Лыска записал отдельные приметы для разных направлений:

• южный ветер - к зиме с дождями и без снега

• западный или восточный - к "средней" зиме

• северный - к лютой зиме с большими морозами и снегом.

Следовательно, важен был не только холод в праздничный день. Люди пытались заметить, откуда поступает воздух и как меняется погода в течение дня.

Что означал отлет журавлей

На Закарпатье о приближении зимы судили и по птицам. По данным этнолога Михаила Тиводара, отлет журавлей накануне Покровы или на сам праздник воспринимался как знак, что зима уже близко.

Другие приметы касались снега и мороза. Считали, что если на Покрову в горах не выпал снег, то его не будет и на Рождество.

Также присматривались к утренней погоде: если на Покрову не было мороза, его ожидали через неделю-две.

Эти верования показывают, насколько внимательно в хозяйственной жизни следили за сезонными переменами - от перелета птиц до первого снега на горных склонах.

Зачем смотрели на листья вишни

Еще одна закарпатская примета касалась деревьев. Если вишня на Покрову не сбросила листву, зиму ожидали теплой.

Образ листьев связывали с праздником и на Полесье. В селе Большая Любаша в Ровенской области этнолог Александр Васянович записал примету: "как первая Покрова покроет письмом, то вторая - снегом".

"Второй Покровой" там называли праздник Казанской иконы Божией Матери. В этой местной примете осенние листья и будущий снег сочетались из-за образа покрытия земли.

Раньше мы рассказывали, когда празднуют Рождество этой зимой.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Покрова Пресвятой Богородицы: народные приметы, по которым украинцы предсказывали зиму Тренды Покрова Пресвятой Богородицы: народные приметы, по которым украинцы предсказывали зиму
"Больше возможностей": Дантес рассказал, завидует ли участникам новой "Фабрики зірок"
"Больше возможностей": Дантес рассказал, завидует ли участникам новой "Фабрики зірок" Тренды
Почему лесные грибы горчат после приготовления: причины и опасные виды
Почему лесные грибы горчат после приготовления: причины и опасные виды Полезное
Больше интересного
Осенние цвета 2026: стилистка Анастасия Кривицкая показала формулы для интересных образов Осенние цвета 2026: стилистка Анастасия Кривицкая показала формулы для интересных образов Наталия Крижановская · 30 сентября 2026, 14:17
Теплый азиатский салат с говядиной от Эктора Хименеса-Браво: пошаговый рецепт на 15 минут Теплый азиатский салат с говядиной от Эктора Хименеса-Браво: пошаговый рецепт на 15 минут Юлія Люшньова · 30 сентября 2026, 15:03
Три года пели вместе: Марта Адамчук объяснила, почему не хочет осуждать Потапа и Каменских Три года пели вместе: Марта Адамчук объяснила, почему не хочет осуждать Потапа и Каменских Остапова Анастасія · 30 сентября 2026, 12:58
Тарас Цымбалюк поделился новыми фото с Еленой Светлицкой Тарас Цымбалюк поделился новыми фото с Еленой Светлицкой Остапова Анастасія · 30 сентября 2026, 17:56