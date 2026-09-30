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Главная Тренды MONATIK в жюри, а его хиты - на сцене: каким будет третий прайм "Фабрики зірок"
Тренды 30 сентября 2026 · 15:46
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MONATIK в жюри, а его хиты - на сцене: каким будет третий прайм "Фабрики зірок"

Артист, который когда-то мечтал стать участником проекта, будет оценивать фабрикантов и выступит вместе с ними
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
MONATIK в жюри, а его хиты - на сцене: каким будет третий прайм "Фабрики зірок"

MONATIK, Michelle Andrade, OTOY (коллаж: Styler)

Певец MONATIK станет четвертым судьей третьего прайм-шоу "Фабрики зірок". Выпуск посвятят его творчеству, участники исполнят песни артиста, а он выйдет на сцену с общим номером, который они подготовили на его студии.

Об этом Styler рассказали в пресс-службе SWEET.TV.

MONATIK мечтал попасть на "Фабрику зірок"

Для музыканта участие в проекте имеет личное значение. Задолго до своей популярности он хотел стать фабрикантом, но эта мечта не осуществилась. Теперь MONATIK присоединится к основному составу жюри, чтобы оценить выступления нового поколения исполнителей.

"Я с нетерпением ждал возвращения "Фабрики зірок" на SWEET.TV. Этот проект открыл миру многих современных украинских артистов, и когда-то я сам мечтал попасть на него. Так и не попал, но это научило меня идти дальше", - рассказал певец.

По мнению MONATIK, за это время изменились и молодые музыканты, и слушатели. Артист отмечает, что многие нынешние участники уже имеют собственное видение того, как хотят выглядеть, звучать и о чем петь, а не ждут, что все решения за них примет продюсер.

Кто выступит в третьем прайме

Участники "Фабрики зірок" исполнят известные композиции MONATIK. Часть номеров они подготовят с приглашенными гостями. В выпуске также примут участие:

  • Michelle Andrade
  • OTOY
  • ROXOLANA
  • Евгений Хмара

Michelle Andrade уже рассказала, что выйдет на сцену с одним из конкурсантов.

"Это будет особый вечер MONATIK, и я вместе с одним из фабрикантов спою один из самых крутых его хитов. Будет невероятно", - поделилась певица.

Какую именно композицию они исполнят, в релизе пока не раскрывают.

Какой номер MONATIK готовит с участниками

Кроме выступлений фабрикантов, зрители увидят общий номер с самим MONATIK. Участники уже побывали в его студии, где вместе с артистом подготовили специальное попурри.

Певец признается, что посвященный его творчеству эфир для него - большая честь и ответственность. А вот оценивать чужие исполнения собственных песен, по его словам, будет непросто.

"Я искренне благодарен создателям "Фабрики зірок" за то, что они посвятили целый эфир моим песням. Сразу скажу: оценивать конкурсантов мне будет очень тяжело. Но я постараюсь дать им ту поддержку, которую в свое время хотел получить сам. Надеюсь, это кому-нибудь поможет", - отметил MONATIK.

Кто может покинуть "Фабрику зірок"

Несмотря на специальную тему вечера, соревнование между участниками продолжается. После первой номинации DYKYI и JEZUSMAN оказались под угрозой выбывания из проекта.

Кто из них останется в проекте, определит зрительское голосование. Поддержать участника можно на странице "Фабрики звезд" на SWEET.TV.

Ранее Styler также рассказывал, кто победил в финале "У Украины талант" и чем поразил 12-летний Марко.

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