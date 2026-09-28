Финал "Україна має талант": 12-летний Марко Сердинский получил главный приз

12-летний Марко Сердинский из Ивано-Франковска стал победителем шестого сезона "Україна має талант" . В финале юный вокалист исполнил песню Василия Зинкевича "Забудь печаль".

Styler рассказывает, как прошел финал и какой приз получил юный победитель.

Кто вышел в финал "Україна має талант"

В решающий этап сезона попали десять участников, которых выбрали звездные судьи проекта - Елена Кравец, Стас Боклан и Артем Пивоваров.

Победителя определяли по результатам зрительского голосования в приложении "Дія". В финале свои номера представили артисты разных жанров - от танцев и вокала до акробатики, пантомимы, стендапа и циркового искусства.

В финале выступили:

Лали Митченко и Ринат Бугай - бальные танцы;

Елена Вагонова и Валерия Радомская - воздушная гимнастика;

Be Best Teachers - танцевальная команда;

MAESTROPIANO (Алексей Беглецов) - пианист;

Артур Гульванский - пантомима;

Дмитрий Довгий - стендап;

София Теплая - акробатика в жанре каучук;

Марко Сердинский - вокал;

Дарья Пономаренко - спорт на пилоне;

Sick Solution и Мирон Рогозный - хардкор-группа и барабанщик.

Несмотря на разнообразие номеров, именно выступление Марка Сердинского принесло победу в сезоне.

Какую песню Марко Сердинский исполнил в финале

В решающем номере 12-летний артист спел композицию Василия Зинкевича "Забудь печаль".

Марк продемонстрировал сильный вокал и особый тембр, благодаря которому отличался среди других участников. После выступления юного певца зал поддержал аплодисментами и возгласами "Молодец!".

Судьи тоже высоко оценили номер. В частности, Елена Кравец призналась, что выступление Марка вызвало у нее много личных воспоминаний.

"Ну все, я опьянела. Марк, мы здесь все забыли печаль и сердце наше вы счастьем осветили", - сказала судья после выступления.

Она также отметила манеру исполнения юного вокалиста, его сдержанность и застенчивость, назвав эти черты украшающими. По словам Кравец, песня в исполнении Марка перенесла ее в собственные детские воспоминания.

Стас Боклан также обратил внимание на вокальные способности мальчика и отметил важность беречь его талант.

Что известно о Марке Сердинском

Марко Сердинский - 12-летний вокалист из Ивано-Франковска. По словам его преподавателей, у мальчика есть уникальный тембр голоса, а лучше всего его вокальные возможности раскрываются во время выполнения сложного репертуара.

На кастинге "Україна має талант" Марко исполнил песню Николая Мозгового "Материнская любовь". Свой номер юный артист посвятил маме.

Финальное выступление стало продолжением его участия в проекте и позволило показать другую сторону вокальных возможностей юного певца - на этот раз в композиции Василия Зинкевича.

До участия в "Україна має талант" Марко уже имел опыт выступлений на больших музыкальных конкурсах. В 2026 году он стал финалистом Национального отбора на детское "Евровидение" и занял третье место.

Какой приз получил победитель

За победу в "Україна має талант" Марко Сердинский получил главный приз шоу - двухкомнатную квартиру в Киеве.