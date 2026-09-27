Украинские приметы о воскресенье: можно стирать и спать допоздна 27 сентября

Воскресенье украинцы считали особым днем, с которым связывали запреты на работу и привычные домашние занятия. Стирка и шитье откладывали, но и долго нежиться в постели народные обычаи не разрешали.

Styler рассказывает, какие поверья о воскресенье вспомнить 27 сентября и почему под запрет попадали даже сон допоздна и приготовление пищи.

Можно ли стирать в воскресенье

По народным представлениям, воскресная стирка нарушала святость дня. Также нежелательными считали шитье и рубку дров.

В книге "100 образів української міфології" эти занятия упомянуты среди работ, которые воскресенье считали грехом. Поэтому домашние заботы пытались выполнить заранее.

Почему не разрешали спать допоздна

Несмотря на отказ от работы, воскресенье не было поводом долго оставаться в постели. Сон допоздна также попадал в список запретов. Рядом с ним вспоминали даже расчесывание волос.

Утро было связано с посещением церкви. Идущие к причастию отправлялись не позавтракав - именно этим в источнике объясняется обычай откладывать утреннюю пищу.

Почему еду готовили накануне

Кое-где ограничения касались и кухонных дел. В частности, в Галиции описан обычай не готовить в воскресенье, а есть вареники, сваренные в субботу.

В источнике они названы "пирогами" - так в некоторых украинских говорах называли вареники.

Как, по поверьям, Воскресенье наказывало за работу

Нарушения запретов объясняли из-за преданий о святом Воскресении. Ее представляли женщиной, которая могла предстать перед человеком и наказать за непочтение.

В монографии Татьяны Гаевской приведена легенда о женщине, прявшей в воскресенье. По преданию, после встречи со святым Воскресением она тяжело заболела и умерла. Такие истории предостерегали от работы в святой день.

Воскресенье посвящали молитве и милосердным делам: помощи бедным и посещению больных.