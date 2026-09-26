Пицца без замеса: простой рецепт теста на молоке с дрожжами

Этот вариант пиццы понравится тем, кто не любит возиться с мукой и долго вымешивать тесто. Оно готовится буквально за несколько движений, а начинку можно менять по своему вкусу.

Styler со ссылкой на видео со страницы mamanata.food в Instagram делится простым рецептом пиццы без замеса, для которого понадобятся доступные продукты.

Как приготовить тесто без замеса

Секрет этой пиццы именно в тесте: он получается мягким и нежным, хотя с ним не придется долго работать руками. Сохраняйте пропорции - и дальше можно смело экспериментировать с начинкой.

Для теста понадобятся:

молоко - 200 мл,

яйцо - 1 шт.,

свежие дрожжи - 12 г или сухие - 1 ч. л.,

масло - 2 ст. л.,

сахар - 0,5 ч. л.,

соль - 0,5 ч. л.,

мука - 240 г.

Способ приготовления

Молоко немного подогрейте, чтобы оно было теплым, но не горячим. Добавьте дрожжи, сахар и перемешайте.

Убейте яйцо, добавьте соль и растительное масло. Перемешайте до однородности, после чего постепенно всыпьте просеянную муку.

Тесто должно получиться мягким и липким - добавлять гораздо больше муки не нужно, ведь его не нужно вымешивать руками.

Добавляем начинку и выпекаем

Выложите тесто на противень или в форму, слегка смазанную растительным маслом. Распределите его ложкой или руками, смоченными водой или растительным маслом.

Сверху выложите начинку по своему вкусу: томатный соус, сыр, колбасу, ветчину, грибы, помидоры, перец или другие любимые продукты.

Оставьте основание на 15-20 минут, чтобы тесто немного подошло. Затем выпекайте пиццу в разогретой до 180-200 градусов духовке до готовности и румяной корочки.

Маленький нюанс

Не стоит делать основание слишком толстым: так тесто лучше пропечется внутри. Если хотите более хрустящую пиццу, распределите его более тонким слоем, а начинку не выкладывайте слишком щедро.

Приятного аппетита!