Пампушки с чесноком к борщу: простой пошаговый рецепт за 30 минут

Пампушки с чесноком давно стали одним из самых известных дополнений к украинскому борщу. Их можно приготовить из простого дрожжевого теста, а готовую выпечку щедро смазать ароматной смесью чеснока, зелени и растительного масла.

Styler со ссылкой на видео со страницы "Буде смачно разом" в Facebook делится рецептом рыхлых домашних пампушек, которые особенно вкусно подавать еще теплыми.

Что нужно для пампушек

Для теста понадобятся простые продукты, легко найти на любой кухне. Количество муки может несколько отличаться в зависимости от его свойств.

Для теста:

300 мл теплого молока,

20 г свежих дрожжей,

2 ст. л. сахара,

2 яйца,

2 ст. л. масла,

1 ч. л. соли,

примерно 600 г муки,

1 желток для смазки.

Для чесночной заправки:

небольшой пучок зелени,

3 зубчика чеснока,

4 ст. л. масла,

соль – по вкусу.

Как приготовить пампушки

В теплом молоке растворите дрожжи и сахар. Добавьте яйца и растительное масло, перемешайте.

Постепенно всыпайте просеянную муку и соль. Замесите мягкое тесто и перемешивайте его примерно 10 минут. Оно должно стать эластичным и перестать сильно липнуть в руки.

Накройте тесто и оставьте примерно на час в теплом месте, чтобы оно подросло.

После этого смажьте руки небольшим количеством масла и разделите тесто на равные части. Сформируйте круглые пончики и выложите их в форму, застеленную пергаментом.

Смажьте поверхность желтком и поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте около 30 минут, пока пампушки не станут румяными.

Как сделать чесночную заправку

Чеснок пропустите через пресс. Добавьте мелко нарезанную зелень, растительное масло и соль, после чего хорошо перемешайте.

Готовые пампушки достаньте из духовки и, пока они еще горячие, щедро смажьте чесночной смесью.

Совет: не спешите подавать пампушки сразу после духовки - дайте им несколько минут отдохнуть под полотенцем. Так они останутся мягкими, а чесночный аромат лучше пропитает верхний слой выпечки.

Приятного аппетита!