UA / RU
rbc.ua
Последние новости
09:21 Вкусно
Пампушки с чесноком к борщу: простой пошаговый рецепт за 30 минут
08:13 Люди
Татьяна Иванова из "Каламбура": как изменилась актриса шоу, которое годами высмеивало россиян (свежие фото)
06:08 Гороскопы
Таро-гороскоп на 25 сентября: карты Верховная Жрица и Сила дадут Львам и Рыбам важную подсказку
20:14 Гороскопы
Овен, Весы и Скорпион: прогноз астролога Руби Миранды на конец сентября 2026
19:20 Вкусно
Густой горячий шоколад с перцем и корицей: рецепт для первых холодных дней
18:09 Тренды
Ребенок не хочет учиться: "Головоломка 2" и другие фильмы, которые помогут снова полюбить школу
17:02 Люди
Алхим, Венум и Покрещук: украинские блогеры, которые продолжают говорить на русском языке
15:52 Полезное
Осенние дожди заливают огород: какие овощи лучше собрать с грядок прямо сейчас
15:03 Вкусно
"Сладкий чили" на зиму: как приготовить 2 литра яркого соуса к мясу, картофелю и закускам
14:19 Люди
Новый эпизод "Зрадників": блогер Дима Варварук заговорил о влюбленности к участнице шоу
Все новости
Главная Вкусно Пампушки с чесноком к борщу: простой пошаговый рецепт за 30 минут
Вкусно 25 сентября 2026 · 09:21
Add as a preferred source on Google

Пампушки с чесноком к борщу: простой пошаговый рецепт за 30 минут

Пышные, мягкие внутри и с ароматной чесночной заправкой сверху - такие пампушки особенно вкусны с горячим борщом
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Пампушки с чесноком к борщу: простой пошаговый рецепт за 30 минут

Домашние пампушки с чесноком - простая выпечка к борщу (фото: Styler)

Пампушки с чесноком давно стали одним из самых известных дополнений к украинскому борщу. Их можно приготовить из простого дрожжевого теста, а готовую выпечку щедро смазать ароматной смесью чеснока, зелени и растительного масла.

Styler со ссылкой на видео со страницы "Буде смачно разом" в Facebook делится рецептом рыхлых домашних пампушек, которые особенно вкусно подавать еще теплыми.

Что нужно для пампушек

Для теста понадобятся простые продукты, легко найти на любой кухне. Количество муки может несколько отличаться в зависимости от его свойств.

Для теста:

  • 300 мл теплого молока,
  • 20 г свежих дрожжей,
  • 2 ст. л. сахара,
  • 2 яйца,
  • 2 ст. л. масла,
  • 1 ч. л. соли,
  • примерно 600 г муки,
  • 1 желток для смазки.

Для чесночной заправки:

  • небольшой пучок зелени,
  • 3 зубчика чеснока,
  • 4 ст. л. масла,
  • соль – по вкусу.

Как приготовить пампушки

В теплом молоке растворите дрожжи и сахар. Добавьте яйца и растительное масло, перемешайте.

Постепенно всыпайте просеянную муку и соль. Замесите мягкое тесто и перемешивайте его примерно 10 минут. Оно должно стать эластичным и перестать сильно липнуть в руки.

Накройте тесто и оставьте примерно на час в теплом месте, чтобы оно подросло.

После этого смажьте руки небольшим количеством масла и разделите тесто на равные части. Сформируйте круглые пончики и выложите их в форму, застеленную пергаментом.

Смажьте поверхность желтком и поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте около 30 минут, пока пампушки не станут румяными.

Как сделать чесночную заправку

Чеснок пропустите через пресс. Добавьте мелко нарезанную зелень, растительное масло и соль, после чего хорошо перемешайте.

Готовые пампушки достаньте из духовки и, пока они еще горячие, щедро смажьте чесночной смесью.

Совет: не спешите подавать пампушки сразу после духовки - дайте им несколько минут отдохнуть под полотенцем. Так они останутся мягкими, а чесночный аромат лучше пропитает верхний слой выпечки.

Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали, как приготовить вкусную ароматную тыквенную запеканку к чаю всего за 40 минут.

Теги: Рецепты
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Ребенок не хочет учиться: "Головоломка 2" и другие фильмы, которые помогут снова полюбить школу Тренды Ребенок не хочет учиться: "Головоломка 2" и другие фильмы, которые помогут снова полюбить школу
Осенние дожди заливают огород: какие овощи лучше собрать с грядок прямо сейчас
Осенние дожди заливают огород: какие овощи лучше собрать с грядок прямо сейчас Полезное
Виктория Билан объяснила, почему считает экс-супруга и его новую избранницу "закомплексованными"
Виктория Билан объяснила, почему считает экс-супруга и его новую избранницу "закомплексованными" Люди
Больше интересного
Алхим, Венум и Покрещук: украинские блогеры, которые продолжают говорить на русском языке Алхим, Венум и Покрещук: украинские блогеры, которые продолжают говорить на русском языке Юлия Шиканова · 24 сентября 2026, 17:02
"Сладкий чили" на зиму: как приготовить 2 литра яркого соуса к мясу, картофелю и закускам "Сладкий чили" на зиму: как приготовить 2 литра яркого соуса к мясу, картофелю и закускам Наталия Крижановская · 24 сентября 2026, 15:03
Чем заменить джинсы осенью: стильные альтернативные образы Чем заменить джинсы осенью: стильные альтернативные образы Наталия Крижановская · 24 сентября 2026, 13:28
Татьяна Иванова из "Каламбура": как изменилась актриса шоу, которое годами высмеивало россиян (свежие фото) Татьяна Иванова из "Каламбура": как изменилась актриса шоу, которое годами высмеивало россиян (свежие фото) Наталия Крижановская · 25 сентября 2026, 08:13