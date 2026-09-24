Овен, Весы и Скорпион: прогноз астролога Руби Миранды на конец сентября 2026

Астролог Руби Миранда рассказала, чего ждать Овну, Весам и Скорпиону в последние дни сентября 2026. По ее прогнозу, этот период может стать важным для представителей этих знаков Зодиака.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, какие изменения могут произойти в их жизни.

Овен

Овны в последнее время могли чувствовать, что прилагают максимум усилий, но не получают желаемого результата. По словам Руби Миранды, ситуация начнет меняться, а новости, которых представители знака ждали, помогут наконец выдохнуть.

Растущая Луна в Рыбах, по прогнозу астролога, принесет Овнам чувство равновесия и уменьшит эмоциональное напряжение. То, что еще недавно казалось несправедливым, постепенно останется позади, а результаты приложенных усилий наконец-то станут заметны.

Весы

Весы могли переживать непростой личный период и при этом не торопиться рассказывать о своих проблемах близким. Руби Миранда отмечает, что с 24 сентября представители знака могут неожиданно ощутить поддержку от человека, от которого его не ожидали.

Это поможет Весам понять, что им совсем не обязательно справляться со всеми трудностями самостоятельно. По прогнозу астролога, постепенно напряжение будет отступать, а на смену ему придут покой, доверие к людям и чувство внутренней легкости.

Скорпион

Скорпионы, по прогнозу Руби Миранды, готовы окончательно проститься с тем, что держало их в прошлом. Представители знака могли пройти через непростой период, но теперь отдают себе отчет, что больше не хотят тратить на старые проблемы свои силы и время.

Растущая Луна в Рыбах поможет Скорпионам посмотреть на прошлые трудности под другим углом и отпустить то, что больше не имеет для них значения. Впереди новые цели и планы, а главной задачей станет сосредоточиться на будущем, а не возвращаться к старым переживаниям.