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Главная Гороскопы Эти знаки Зодиака очень болезненно реагируют на критику: Раки, Рыбы и Скорпионы
Гороскопы 24 сентября 2026 · 12:00
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Эти знаки Зодиака очень болезненно реагируют на критику: Раки, Рыбы и Скорпионы

Одно неосторожное слово может испортить им настроение надолго
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Эти знаки Зодиака очень болезненно реагируют на критику: Раки, Рыбы и Скорпионы

Какие знаки Зодиака все принимают близко к сердцу (фото: Styler)

Астрологи считают, что знаки Зодиака по-разному воспринимают замечания и неприятные слова. Одни быстро забывают о критике, а другие могут долго переживать даже из-за незначительной фразы.

Styler рассказывает, какие знаки Зодиака остро реагируют на критику и кому особенно сложно не принимать обидные слова близко к сердцу.

12 место - Стрелец

Стрельцы обычно стараются не зацикливаться на неприятностях и быстро переключаются на что-нибудь поинтереснее. Даже если их чувства затронули, они часто предпочитают пошутить или пойти дальше.

11 место - Овен

Овны могут остро отреагировать на оскорбительные слова, но долго переживать из-за них им обычно не свойственно. Их эмоция быстро вспыхивает, а затем так же быстро проходит.

10 место - Водолей

Водолеи часто пытаются смотреть на ситуацию рационально, а не эмоционально. Они могут выслушать критику, сделать выводы и не позволить чужому мнению надолго испортить им настроение.

9 место - Близнецы

Близнецы способны сильно переживать в моменте, но быстро находят способ отвлечься. Общение, новые дела и смена обстановки помогают им не застрять в неприятных мыслях.

8 место - Козерог

Козероги не всегда показывают, что их что-то задело. Они могут переживать внутри, но снаружи постараются оставаться спокойными и сосредоточенными на своих целях.

7 место - Лев

Львам важно чувствовать уважение к себе, поэтому несправедливая критика или обесценивание могут их задеть. В то же время, они не любят долго демонстрировать уязвимость и часто быстро возвращают себе уверенность.

6 место - Весы

Весы очень чувствительны к напряжению в отношениях и могут долго думать о неприятном разговоре. Особенно их удручает ситуация, когда они испытывают несправедливость или конфликт с близким человеком.

5 место - Телец

Тельцы могут казаться очень спокойными, но образы часто запоминают надолго. Если кто-то нарушил их доверие или сказал что-то действительно болезненное, забыть это им бывает непросто.

4 место - Дева

Девы склонны анализировать сказанное до мельчайших деталей, поэтому одна неосторожная фраза может еще долго крутиться у них в уме. Они могут десятки раз возвращаться к ситуации и думать, что пошло не так.

3 место - Скорпион

Скорпионы испытывают эмоции очень глубоко и особенно болезненно реагируют на измену, обман и утрату доверия. Они могут не показать своих переживаний сразу, но внутри будут долго помнить то, что их задело.

2 место - Рыбы

Рыбы отличаются сильной эмоциональностью и способностью тонко чувствовать настроение других людей. Даже случайные слова могут оставить у них эмоциональный след, а неприятные ситуации они нередко переживают гораздо дольше, чем кажется окружающим.

1 место - Рак

Раки - настоящие чемпионы по переживаниям, ведь они очень ценят близкие отношения и болезненно реагируют на холодность, критику и конфликты. Они могут долго вспоминать сказанные слова, прокручивать ситуацию в голове и переживать даже потому, что другие давно забыли.

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Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
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