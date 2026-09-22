Солнце в Весах с 23 сентября: Водолеям, Близнецам, Львам и Стрельцам будет способствовать удача

23 сентября Солнце переходит в знак Весов и будет оставаться там до 23 октября 2026 года. Этот период может изменить характер процессов в тех областях жизни, за которые отвечает сектор натальной карты, куда попадает Солнце.
Эксклюзивно для Styler астролог Катерина Соловьева рассказала, какие знаки Зодиака могут ощутить положительное влияние этого перехода, а кому следует быть внимательнее.
Что означает переход Солнца в Весы
По словам Соловьевой, Солнце в астрологии связывают с внутренним "Я", сознанием, мировоззрением, жизненной силой, энергией, темпераментом, самореализацией и источниками самовыражения.
"Проверьте, в каком секторе вашего радикса оно это сделает: в этой сфере может измениться характер происходящих сейчас в вашей жизни процессов", - отметила астролог.
В Весах Солнце будет находиться ровно месяц - с 23 сентября по 23 октября.
Для каких знаков период будет благоприятным
Положительное влияние этого астрособытия, по словам Соловьевой, могут ощутить:
- Водолеи
- Близнецы
- Львы
- Стрельцы.
Для них период может оказаться более благоприятным в вопросах, связанных с самореализацией, взаимоотношениями, творчеством и социальной активностью.
Кому стоит быть внимательнее
Астролог отмечает, что положение Солнца в Весах считается одним из самых сложных для дневного светила.
"Внимательными с действием Солнца в этот период надо быть Весам, Козерогам, Овнам и Ракам", - предупредила Соловьева.
Именно этим знакам следует внимательнее следить за процессами, которые разворачиваются в важных для них сферах жизни в течение следующего месяца.
Какие сферы могут измениться
По словам Соловьевой, с 23 сентября по 23 октября могут перейти в другую плоскость процессы, связанные с:
- индустрией красоты
- дизайном
- искусством и творчеством
- дипломатией
- судопроизводством
- партнерством
- финансами
- взаимоотношениями.
Отдельно астролог отмечает, что изменения могут затронуть также темы здоровья, досуга, детей, развлечений, азартных игр, публичных выступлений, концертов, шоу, спектаклей, романтических отношений, престижных должностей и предметов роскоши.
По словам Соловьевой, лучше всего в этот период следить именно за той сферой натальной карты, в которую у конкретного человека переходит Солнце, ведь там изменения могут проявиться наиболее заметно.
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