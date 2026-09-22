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Главная Гороскопы Солнце в Весах с 23 сентября: Водолеям, Близнецам, Львам и Стрельцам будет способствовать удача
Гороскопы 22 сентября 2026 · 12:19
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Солнце в Весах с 23 сентября: Водолеям, Близнецам, Львам и Стрельцам будет способствовать удача

Изменения уже близко: некоторые знаки могут получить шанс, который нечасто выпадает
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Солнце в Весах с 23 сентября: Водолеям, Близнецам, Львам и Стрельцам будет способствовать удача

Каким знакам Зодиака улыбнется удача в конце сентября 2026 (фото: Styler)

23 сентября Солнце переходит в знак Весов и будет оставаться там до 23 октября 2026 года. Этот период может изменить характер процессов в тех областях жизни, за которые отвечает сектор натальной карты, куда попадает Солнце.

Эксклюзивно для Styler астролог Катерина Соловьева рассказала, какие знаки Зодиака могут ощутить положительное влияние этого перехода, а кому следует быть внимательнее.

Что означает переход Солнца в Весы

По словам Соловьевой, Солнце в астрологии связывают с внутренним "Я", сознанием, мировоззрением, жизненной силой, энергией, темпераментом, самореализацией и источниками самовыражения.

"Проверьте, в каком секторе вашего радикса оно это сделает: в этой сфере может измениться характер происходящих сейчас в вашей жизни процессов", - отметила астролог.

В Весах Солнце будет находиться ровно месяц - с 23 сентября по 23 октября.

Для каких знаков период будет благоприятным

Положительное влияние этого астрособытия, по словам Соловьевой, могут ощутить:

  • Водолеи
  • Близнецы
  • Львы
  • Стрельцы.

Для них период может оказаться более благоприятным в вопросах, связанных с самореализацией, взаимоотношениями, творчеством и социальной активностью.

Кому стоит быть внимательнее

Астролог отмечает, что положение Солнца в Весах считается одним из самых сложных для дневного светила.

"Внимательными с действием Солнца в этот период надо быть Весам, Козерогам, Овнам и Ракам", - предупредила Соловьева.

Именно этим знакам следует внимательнее следить за процессами, которые разворачиваются в важных для них сферах жизни в течение следующего месяца.

Какие сферы могут измениться

По словам Соловьевой, с 23 сентября по 23 октября могут перейти в другую плоскость процессы, связанные с:

  • индустрией красоты
  • дизайном
  • искусством и творчеством
  • дипломатией
  • судопроизводством
  • партнерством
  • финансами
  • взаимоотношениями.

Отдельно астролог отмечает, что изменения могут затронуть также темы здоровья, досуга, детей, развлечений, азартных игр, публичных выступлений, концертов, шоу, спектаклей, романтических отношений, престижных должностей и предметов роскоши.

По словам Соловьевой, лучше всего в этот период следить именно за той сферой натальной карты, в которую у конкретного человека переходит Солнце, ведь там изменения могут проявиться наиболее заметно.

Ранее Styler рассказывал таро-гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября для всех знаков Зодиака.

Теги: Астрология Знаки Зодиака Гороскоп
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