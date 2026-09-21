UA / RU
rbc.ua
Последние новости
20:02 Гороскопы
Прогноз с 21 сентября: астролог Гмиттер о финансовых и карьерных переменах для Овнов и Рыб
18:16 Полезное
Как хранить картофель, чтобы долежал до весны: оптимальная температура, влажность и соседство
15:46 Люди
Людмила Янукович могла умереть в РФ: журналисты нашли зацепку в российском реестре
15:14 Люди
Россияне Синяк и Grey Wiese спели "Одну калину" и возмутили автора песни: что сказал Квинта
14:48 Вкусно
Маковые булочки из творога: рецепт без дрожжей с пошаговым видео
13:37 Люди
KUGATESSA из "Фабрики зірок" попала в скандал с брендом à propos из-за украшений на 40 тысяч (фото)
12:23 Гороскопы
Таро-гороскоп на неделю: что ждет знаки Зодиака 21-27 сентября
11:04 Люди
Концерт Лолиты в Сочи трижды прерывали из-за угрозы дронов (видео)
10:26 Тренды
Лоферы, мюли или jazz shoes: чем заменить кроссовки этой осенью
08:12 Вкусно
Кимчи из пекинской капусты по рецепту Мицкевича из "МастерШеф": острая закуска без рыбного соуса
Все новости
Главная Гороскопы Прогноз с 21 сентября: астролог Гмиттер о финансовых и карьерных переменах для Овнов и Рыб
Гороскопы 21 сентября 2026 · 20:02
Add as a preferred source on Google

Прогноз с 21 сентября: астролог Гмиттер о финансовых и карьерных переменах для Овнов и Рыб

Новые возможности могут появиться там, где их совсем не ждали
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Прогноз с 21 сентября: астролог Гмиттер о финансовых и карьерных переменах для Овнов и Рыб

Знаки Зодиака, которым повезет в конце сентября 2026 (фото: Styler)

Астролог Ария Гмиттер рассказала, какие перемены в работе и финансовой сфере следует ожидать Овнам, Рыбам и еще некоторым знакам Зодиака с 21 сентября.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает об этом подробнее.

Козерог

У вас появится возможность немного остановиться и оценить то, чего уже удалось достичь. Вы можете почувствовать благодарность за рядом людей, полученный опыт и даже сложные ситуации, которые в конечном итоге сделали вас сильнее.

Козерогам следует внимательнее прислушиваться к внутреннему голосу и не бояться попробовать что-нибудь новое. Продуманный риск или откровенный разговор могут неожиданно открыть дверь к новым возможностям. А знакомства с людьми, имеющими другой опыт, способны стать источником не только знаний, но и достатка.

Водолей

Водолеи могут оказаться в ситуации, когда обстоятельства буквально складываются в их пользу. Нужный человек выходит на связь именно в нужный момент, сложный вопрос находит решение, а важная встреча проходит без лишних помех.

Вы можете почувствовать, что наконец-то оказались там, где нужно, и двигаетесь по правильному пути. Используйте этот момент для решения дел, которые давно не давали покоя. А если какая-нибудь возможность явно не ваша, не бойтесь закрыть эту дверь и освободить место для чего-то лучшего.

Рыбы

Рыбам может понадобиться немного больше открытости к чужим советам. Даже если поначалу предложение друзей или близких покажется вам странным, стоит хотя бы проверить его на практике - особенно если нынешний подход не приносит желаемого результата.

В этот раз чужой опыт может действительно оказаться полезным. Вы способны быстро увидеть результат и оказаться в более выгодном положении. Иногда достаток приходит именно тогда, когда мы позволяем себе сделать что-то не совсем обычным способом.

Овен

Для Овнов удача с 21 сентября будет способствовать развитию в профессиональной сфере. Ваши навыки и опыт, наконец, могут получить должное признание, а сложные задачи, которые еще недавно казались серьезным вызовом, будут решаться гораздо легче.

Коллеги могут прислушаться к вашим идеям и советам, а взаимное уважение сделает командную работу более продуктивной. Используйте этот момент, чтобы показать свои сильные стороны и сделать шаг к будущим профессиональным возможностям. Этот день может стать вам своеобразным трамплином к новому этапу карьеры.

Ранее Styler рассказывал таро-гороскоп на неделю с 21 до 27 сентября для всех знаков Зодиака.

Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Таро-гороскоп на неделю: что ждет знаки Зодиака 21-27 сентября Гороскопы Таро-гороскоп на неделю: что ждет знаки Зодиака 21-27 сентября
Кимчи из пекинской капусты по рецепту Мицкевича из "МастерШеф": острая закуска без рыбного соуса
Кимчи из пекинской капусты по рецепту Мицкевича из "МастерШеф": острая закуска без рыбного соуса Вкусно
От "Все женщины - ведьмы" до "Баффи": культовые сериалы, которые хочется посмотреть осенью
От "Все женщины - ведьмы" до "Баффи": культовые сериалы, которые хочется посмотреть осенью Тренды
Больше интересного
Концерт Лолиты в Сочи трижды прерывали из-за угрозы дронов (видео) Концерт Лолиты в Сочи трижды прерывали из-за угрозы дронов (видео) Катерина Собкова · 21 сентября 2026, 11:04
Лоферы, мюли или jazz shoes: чем заменить кроссовки этой осенью Лоферы, мюли или jazz shoes: чем заменить кроссовки этой осенью Катерина Собкова · 21 сентября 2026, 10:26
Водолей, Лев и Стрелец: прогноз на неделю с 21 по 27 сентября от астролога Роуз Водолей, Лев и Стрелец: прогноз на неделю с 21 по 27 сентября от астролога Роуз Катерина Собкова · 20 сентября 2026, 20:08
Как хранить картофель, чтобы долежал до весны: оптимальная температура, влажность и соседство Как хранить картофель, чтобы долежал до весны: оптимальная температура, влажность и соседство Катерина Собкова · 21 сентября 2026, 18:16