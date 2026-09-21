Как хранить картофель, чтобы долежал до весны: оптимальная температура, влажность и соседство

Правильные условия хранения помогут картофелю оставаться свежим до весны без гнили, потери вкуса и преждевременных побегов . Особенно важно контролировать температуру и влажность в месте, где он сохраняется.

Styler рассказывает, как подготовить картофель к длительному хранению, где его лучше держать и с какими овощами не стоит класть рядом.

Какой картофель лучше закладывать на зиму

Для длительного хранения лучше всего подходят среднепоздние и поздние сорта. Они имеют длительный период покоя, поэтому при правильных условиях могут сохраняться до весны.

У среднепоздних сортов период покоя может длиться около 5-6 месяцев, а у поздних - до 7-8 месяцев.

В то же время ранние сорта для зимнего хранения подходят значительно хуже. После сбора они быстрее выходят из покоя и могут начать прорастать уже осенью.

Поэтому если планируете хранить картофель всю зиму, лучше отдавать предпочтение именно поздним сортам.

Ошибка №1: сразу складывать картофель в подвал

После выкапывания клубня не следует сразу переносить в постоянное хранилище. Картошку нужно просушить несколько дней в затененном, хорошо проветриваемом месте .

В то же время оставлять его под прямыми солнечными лучами нельзя. Свет способствует образованию соланина - вещества, через которое кожица зеленеет.

Особенно важно хорошо просушить картофель, если при сборе урожая клубни контактировали с влажной землей. Если отправить их в подвал сырыми, избыток влаги создаст благоприятные условия для развития гнили и грибка.

Ошибка №2: не перебирать клубни перед хранением

Закладывать на зиму весь картофель без сортировки - плохая идея.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), перед хранением нужно отложить:

гнилые клубни;

больные экземпляры;

сильно поврежденный картофель;

клубни с порезами и другими механическими повреждениями.

Одна гнилая картофелина может стать источником инфекции для соседних клубней. Поэтому поврежденные экземпляры лучше не оставлять вместе с запасами.

При дальнейшем хранении картофель также следует периодически перебирать и сразу убирать клубни, которые начали портиться.

Ошибка №3: неправильная температура

Температурный режим - один из ключевых факторов длительного хранения картофеля.

Специалисты по климатическому оборудованию для овощехранилищ на портале AgroPortal отмечают, что оптимально поддерживать в помещении температуру примерно +2...+4 °C. Допустимым ориентиром можно считать около +2...+5 °C в зависимости от сорта и условий хранения.

Если температура продолжительное время держится на уровне +5...+6 °C и выше, клубни могут начать преждевременно прорастать.

А вот минусовая температура тоже опасна. При переохлаждении крахмал в картофеле частично превращается в сахара. Поэтому после оттаивания клубня могут иметь сладковатый вкус, изменять консистенцию и быстрее портиться.

Ошибка №4: игнорировать влажность

Не менее важна и влажность воздуха. Для картофеля при длительном хранении оптимальным считается уровень около 90-95%, отмечают на AgroPortal.

Слишком сухой воздух также нежелателен: при влажности ниже примерно 80% клубни могут терять влагу, сморщиваться и становиться безжизненными.

Ошибка №5: оставлять картофель на свету

Картофель должен храниться в темном месте.

Даже если клубни лежат в гараже, где днем постоянно горит лампа или попадает солнечный свет, это может отрицательно влиять на их качество. Кожица зеленеет, а в клубнях скапливаются гликоалкалоиды, в частности соланин.

Поэтому для хранения лучше использовать непрозрачные емкости или мешки, а окно в подвале или гараже при необходимости затемнить.

Ошибка №6: хранить картофель в полиэтиленовых мешках

Плотные полиэтиленовые пакеты или мешки - не лучший вариант для длительного хранения.

Внутри может скапливаться влага, а недостаточная циркуляция воздуха создает благоприятные условия для порчи клубней.

Лучше использовать деревянные ящики, сетки или другие емкости, обеспечивающие доступ воздуха .

Не стоит также насыпать картофель слишком толстым слоем без вентиляции - нижние клубни могут перегреваться или отсыревать.

Ошибка №7: неправильное соседство

Некоторые овощи и фрукты лучше не держать рядом с картофелем.

В частности, нежелательно хранить ее вместе с яблоками и грушами, поскольку во время созревания они выделяют этилен, который может влиять на процессы созревания и прорастания клубней.

А вот свекла может быть хорошим соседом для картофеля. Она способна поглощать часть избыточной влаги, тогда как картофель может отдавать его в окружающую среду. Их можно хранить в одном помещении, лучше в отдельных ящиках.

Лук и чеснок лучше держать отдельно от картофеля, например в сетках, обеспечив хорошую вентиляцию.

Ошибка №8: забыть о картофеле после закладки

Даже если сразу после сбора урожая все сделано правильно, оставлять запасы без присмотра на всю зиму не стоит.

Приблизительно раз в 2-3 недели желательно осматривать картофель.

Обращайте внимание на:

появление гнили;

темные пятна;

сморщенную или слишком вялую кожуру;

неприятный или необычный запах;

конденсат в помещении;

активное прорастание.

Если в подвале появился конденсат, помещение нужно проветрить и узнать причину повышенной влажности.

Чем раньше выявить проблему, тем больше шансов сохранить оставшийся урожай.

Где лучше хранить картофель

Лучший вариант для больших запасов - сухой, темный, прохладный и хорошо вентилируемый подвал или погреб, где можно поддерживать стабильную температуру и влажность.

Гараж также может подойти, если нет резких перепадов температуры, промерзания и чрезмерной влажности.

А вот хранить большие запасы картофеля на кухне, возле батареи, мусорного ведра или в теплом помещении не стоит. При высокой температуре клубни будут быстро терять качество и начнут прорастать.

Небольшое количество картофеля можно хранить в квартире в течение определенного времени, но для продолжительного зимнего хранения такие условия не подходят.