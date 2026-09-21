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Главная Люди Людмила Янукович могла умереть в РФ: журналисты нашли зацепку в российском реестре
Люди 21 сентября 2026 · 15:46
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Людмила Янукович могла умереть в РФ: журналисты нашли зацепку в российском реестре

Эта деталь вызвала больше вопросов, чем ответов
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Людмила Янукович могла умереть в РФ: журналисты нашли зацепку в российском реестре

Людмила Янукович с мужем (коллаж: Styler)

Информация о возможной смерти Людмилы Янукович, бывшей супруги экспрезидента Украины Виктора Януковича, снова привлекла внимание к ее судьбе. Основанием стала необычная отметка в русском реестре.

Что именно удалось выяснить журналистам, где бывшая жена Януковича жила в последние годы и почему ее имя стало частью украинской мем-культуры, рассказывает Styler.

Что известно о возможной смерти Людмилы Янукович

Журналисты "Телевидения Торонто" нашли номер телефона, который Янукович использовала для входа на российский портал "Госуслуги". С 19 июня 2026 года этот номер в соответствующем реестре обозначен как принадлежащий умершему лицу.

В то же время других подтверждений ее смерти журналисты не нашли. Речь идет лишь об одном косвенном признаке, который требует дополнительного подтверждения. Но новость о вероятной смерти жены Януковича уже стала "вирусной", ее обсуждают в Threads и Telegram-каналах.

Где Людмила Янукович жила после 2014 года

Во время президентства Виктора Януковича его жена в основном оставалась в Донецке и редко появлялась на публичных мероприятиях в Киеве.

После побега Януковича из Украины в 2014 году Людмила еще некоторое время жила в Донецке, а после начала боевых действий переехала во временно оккупированный Крым.

В 2017 году Янукович подтвердил, что они развелись после 45 лет брака. Тогда же стало известно, что сам он живет с другой женщиной - Любовью Полежай.

С этого времени Людмила практически исчезла из украинского информационного пространства и почти не давала поводов для публичных упоминаний.

Почему Людмила Янукович стала мемом

Самым известным эпизодом ее публичной жизни стало выступление в Донецке 30 ноября 2004 года во время Оранжевой революции.

Тогда она говорила о событиях на Майдане в Киеве и заявила о якобы "американских валенках" и "наколотых апельсинах". Выступление транслировали телеканалы, а некоторые фразы очень быстро разошлись на цитаты.

Само высказывание о "наколотых апельсинах" стало одним из самых известных политических мемов той эпохи. В последующие годы эту фразу регулярно упоминали в материалах об Оранжевой революции и публичном образе семьи Януковичей.

Еще одной фразой, которую начали активно цитировать в соцсетях, стало ее "Батя, я стараюсь", сказанное уже значительно позже в разговоре с журналистами.

Что известно о семье Януковичей сейчас

Расследование "Телевидения Торонто" также касалось других членов семьи Януковича. В частности, журналисты сообщали, что его старший сын Александр вместе с женой и двумя сыновьями живет в России под фамилией Соколов.

Что касается самой Людмилы Янукович актуальной подтвержденной информации значительно меньше. Поэтому отметка об "умершем лице" в российском реестре пока остается лишь зацепкой, а не доказательством ее смерти.

Ранее Styler писал о том, что россияне Синяк и Grey Wiese спели "Одну калину" и возмутили автора песни Руслана Квинту.

Теги: Янукович
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