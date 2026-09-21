Таро-гороскоп на неделю: что ждет знаки Зодиака 21-27 сентября

Новая неделя, которая началась 21 сентября и продлится до 27 сентября, принесет знакам Зодиака разные вызовы и возможности. Карты Таро подсказывают, кому следует действовать решительно, а кому лучше не торопиться с важными решениями.

Что обещает Таро-гороскоп на неделю каждому из них, рассказывает Styler со ссылкой на Metro .

Овен

Карта Таро: Справедливость

Эта неделя может расставить все по своим местам: ситуация, в которой вы чувствовали себя несправедливо обиженными, наконец-то способна решиться в вашу пользу. Слушайте совесть, говорите прямо и не отступайте от того, что вы считаете правильным.

Телец

Карта Таро: Колесница

Вас ждет период, когда стоит действовать решительно и не бояться сделать смелый шаг. Если давно хотели сменить работу, продвинуть важное дело или рискнуть ради желаемого результата - самое время двигаться вперед.

Близнецы

Карта Таро: Луна

На этой неделе то, что раньше казалось запутанным, может наконец-то проясниться. Прислушивайтесь к интуиции и не бойтесь пересмотреть свои взгляды - важное осознание способно подсказать правильное направление.

Рак

Карта Таро: Девятка Монет

Ракам карты советуют подумать о больших целях и будущем, не ограничиваясь ближайшими планами. Вы уже изменились за последнее время, поэтому пришел момент честно спросить себя, чего хочется именно сейчас, и постепенно строить новую версию своей жизни.

Лев

Карта Таро: Двойка Кубков

В центре внимания этой недели для Львов окажутся отношения и взаимность. Это хорошее время для укрепления романтической связи, дружбы или семейных отношений, но важно вкладываться только там, где забота идет в обе стороны.

Дева

Карта Таро: Четверка Жезлов

Девам карты советуют не бояться выходить за пределы привычного и пробовать новое. Путешествие, обучение, профессиональное развитие или переход на следующий этап могут открыть перед вами интересные возможности - главное, действовать уверенно.

Весы

Карта Таро: Пятерка Мечей

Начало вашего сезона может принести споры или напряженные ситуации, но далеко не каждая из них стоит борьбы. Попытайтесь договориться, восстановить покой или просто оставить конфликт в прошлом, если продолжение уже не имеет смысла.

Скорпион

Карта Таро: Мир

Для Скорпионов эта неделя может стать символом завершения важного этапа и подготовки к новому. Впереди - более широкие горизонты: переезд, путешествие, новый проект или другая масштабная цель, которая заставит вас смотреть гораздо дальше привычного.

Стрелец

Карта Таро: Девятка Жезлов

Пора наконец взяться за дело, которое вы давно откладывали. У вас достаточно сил и ресурсов, чтобы преодолеть это препятствие, поэтому не позволяйте страху или сомнениям останавливать вас на финишной прямой.

Козерог

Карта Таро: Десятка Жезлов

На этой неделе Козерогам не стоит пытаться успеть все. Уменьшите нагрузку, оставьте больше времени на сон, отдых и восстановление - сейчас принцип "меньше, но лучше" может оказаться особенно полезным.

Водолей

Карта Таро: Девятка Кубков

Водолеям карты предлагают загадать желания и, наконец, серьезно подумать о том, чего они хотят на самом деле. Мечты получат больше шансов приблизиться к реальности, если после визуализации вы сразу перейдете к конкретным действиям.

Рыбы

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Рыбы на этой неделе могут испытать сильные эмоции, которык обычно они пытаються скрыть. Карта советует не молчать, когда вас что-то действительно затрагивает, и смелее отстаивать свои границы даже под давлением других.