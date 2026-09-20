Запеченный хек: быстрый рецепт ароматной рыбы со специями и соевым маринадом

Хек обладает нежным мясом, которое легко пересушить во время запекания , поэтому важную роль играет маринад. Смесь масла, соевого соуса, кетчупа и лимонного сока придает рыбе выразительный вкус и помогает сохранить его сочность.

Как запечь хек

Для блюда будет нужно около килограмма рыбы и несколько ингредиентов для маринада.

Ингредиенты:

хек - 1 кг;

масло - 50 мл;

соевый соус - 50 мл;

кетчуп - 2 ст. л.;

лимонный сок - 1 ст. л.;

специи к рыбе - по вкусу;

соль - по вкусу.

Способ приготовления - все максимально просто

Хек очистите, по необходимости нарежьте порционными кусками и обсушите.

Для маринада смешайте растительное масло, соевый соус, кетчуп и лимонный сок. Добавьте специи и при необходимости немного соли.

Смажьте рыбу маринадом и оставьте на несколько минут, чтобы она пропиталась вкусами.

Переложите хек в форму для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.

Запекайте примерно 40 минут, ориентируясь на размер кусков и особенности вашей духовки.

Приятного аппетита!