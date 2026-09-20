UA / RU
rbc.ua
Последние новости
08:17 Вкусно
Вафельный торт со сгущенкой и арахисом: праздничная версия знакомого десерта
06:07 Гороскопы
Таро-гороскоп на 20 сентября: прогнозы для Овнов, Дев и Скорпионов
20:16 Гороскопы
Раки, Весы и Водолеи: астролог Руби Миранда рассказала, кому 20 сентября обещают удачу
19:41 Люди
41-летняя TAYANNA объяснила, почему больше не переживает из-за отсутствия брака (видео)
18:35 Вкусно
Нежное печенье на майонезе: простой рецепт к чаю за 20 минут
17:28 Полезное
Безответственность и обесценивание: психолог Краснихина назвала типы партнеров, с которыми сложно строить отношения
16:14 Гороскопы
Желтые листья, паутина и первые туманы: как народные приметы помогали предсказывать осеннюю погоду
15:03 Полезное
Правила подготовки клубники к зиме: что обрезать, чем подкормить и когда укрывать
13:43 Вкусно
Удон с карамелизированной курицей в сливочно-пикантном соусе: небанальный ужин по-азиатски
12:56 Люди
Ханзаде Ватансевер Османоглу: что известно о прямом потомке Роксоланы и Сулеймана в 16-м поколении
Все новости
Главная Вкусно Вафельный торт со сгущенкой и арахисом: праздничная версия знакомого десерта
Вкусно 20 сентября 2026 · 08:17
Add as a preferred source on Google

Вафельный торт со сгущенкой и арахисом: праздничная версия знакомого десерта

Вместо привычного крема - сочетание белой и вареной сгущенки, а сверху шоколадная глазурь с арахисом
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
Вафельный торт со сгущенкой и арахисом: праздничная версия знакомого десерта

Вафельный торт с орехами и шоколадом (фото: Styler)

Вафельный торт со сгущенкой легко сделать интереснее классического варианта. Для праздничной версии готовят крем из сливочного масла и двух видов сгущенки, а десерт покрывают шоколадом с арахисом.

Как приготовить альтернативный вариант привычного вафельного торта, рассказывает Styler, ссылаясь на рецепт из Instagram кулинарной блоггерки “ptashka.oly”.

Нежный вафельный торт с кремом на основе двух видов сгущенки и хрустящей шоколадно-арахисовой глазурью готовится без духовки и требует минимум времени.

Ингредиенты

  • 8-9 вафельных коржей
  • 150 г сливочного масла
  • 150 г сгущенки
  • 250 г вареной сгущенки
  • 160 г молочного шоколада
  • 20-30 мл масла
  • 100 г арахиса.

Как приготовить вафельный торт

Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Сгущенка и вареная сгущенка также должны быть комнатной температуры.

Для крема соедините масло с обоими видами сгущенки и взбейте до однородной кремовой массы.

Вафельные лепешки поочередно перемажьте кремом и сложите один на один. Готовый торт поставьте в холодильник, пока готовится глазурь.

Молочный шоколад растопите в микроволновке короткими импульсами, каждый раз перемешивая. Добавьте 20-30 мл растительного масла и перемешайте. Благодаря этому глазурь станет более жидкой и ее будет легче наносить на торт.

Арахис измельчите в блендере или с помощью скалки. Для удобства лучше получить достаточно мелкую крошку.

Добавьте арахис в растопленный шоколад и хорошо перемешайте. Покройте этой смесью верх и бока вафельного торта.

Поставьте десерт в холодильник примерно на один час, чтобы крем стабилизировался, а шоколадная глазурь застыла.

После этого вафельный торт можно нарезать порционными кусочками и подавать на стол.

Вас также может заинтересовать, как приготовить рацион на два дня на одном противне.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Имя Екатерина: происхождение, значение характера и дата именин Гороскопы Имя Екатерина: происхождение, значение характера и дата именин
Ханзаде Ватансевер Османоглу: что известно о прямом потомке Роксоланы и Сулеймана в 16-м поколении
Ханзаде Ватансевер Османоглу: что известно о прямом потомке Роксоланы и Сулеймана в 16-м поколении Люди
Леди Гага и Майкл Полански: астролог назвала сильные и опасные стороны их союза
Леди Гага и Майкл Полански: астролог назвала сильные и опасные стороны их союза Люди
Больше интересного
Не все знаки Зодиака поставят точку: Весы и Рак способны простить измену Не все знаки Зодиака поставят точку: Весы и Рак способны простить измену Катерина Собкова · 19 сентября 2026, 12:00
Удон с карамелизированной курицей в сливочно-пикантном соусе: небанальный ужин по-азиатски Удон с карамелизированной курицей в сливочно-пикантном соусе: небанальный ужин по-азиатски Елена Ткаченко · 19 сентября 2026, 13:43
Желтые листья, паутина и первые туманы: как народные приметы помогали предсказывать осеннюю погоду Желтые листья, паутина и первые туманы: как народные приметы помогали предсказывать осеннюю погоду Наталия Крижановская · 19 сентября 2026, 16:14
Таро-гороскоп на 20 сентября: прогнозы для Овнов, Дев и Скорпионов Таро-гороскоп на 20 сентября: прогнозы для Овнов, Дев и Скорпионов Катерина Собкова · 20 сентября 2026, 06:07