Вафельный торт со сгущенкой и арахисом: праздничная версия знакомого десерта

Вафельный торт со сгущенкой легко сделать интереснее классического варианта. Для праздничной версии готовят крем из сливочного масла и двух видов сгущенки, а десерт покрывают шоколадом с арахисом.
Как приготовить альтернативный вариант привычного вафельного торта, рассказывает Styler, ссылаясь на рецепт из Instagram кулинарной блоггерки “ptashka.oly”.
Нежный вафельный торт с кремом на основе двух видов сгущенки и хрустящей шоколадно-арахисовой глазурью готовится без духовки и требует минимум времени.
Ингредиенты
- 8-9 вафельных коржей
- 150 г сливочного масла
- 150 г сгущенки
- 250 г вареной сгущенки
- 160 г молочного шоколада
- 20-30 мл масла
- 100 г арахиса.
Как приготовить вафельный торт
Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Сгущенка и вареная сгущенка также должны быть комнатной температуры.
Для крема соедините масло с обоими видами сгущенки и взбейте до однородной кремовой массы.
Вафельные лепешки поочередно перемажьте кремом и сложите один на один. Готовый торт поставьте в холодильник, пока готовится глазурь.
Молочный шоколад растопите в микроволновке короткими импульсами, каждый раз перемешивая. Добавьте 20-30 мл растительного масла и перемешайте. Благодаря этому глазурь станет более жидкой и ее будет легче наносить на торт.
Арахис измельчите в блендере или с помощью скалки. Для удобства лучше получить достаточно мелкую крошку.
Добавьте арахис в растопленный шоколад и хорошо перемешайте. Покройте этой смесью верх и бока вафельного торта.
Поставьте десерт в холодильник примерно на один час, чтобы крем стабилизировался, а шоколадная глазурь застыла.
После этого вафельный торт можно нарезать порционными кусочками и подавать на стол.
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