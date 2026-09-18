Леди Гага и Майкл Полански: астролог назвала сильные и опасные стороны их союза

Новость о появлении ребенка у Леди Гаги и его жениха Майкла Полански привлекла новое внимание к их паре. Астролог Катерина Соловьева проанализировала их космограммы и рассказала, какие сильные стороны видит в этом союзе, где могут возникать сложности.

Что астролог говорит о Леди Гаге

По словам Соловьевой, в космограмме певицы мощный благоприятный аспект Венеры и Марса.

"Такое положение способствует гармонии между артистизмом и деловыми, коммерческими качествами", – пояснила Катерина.

Астролог также описывает Леди Гагу как целеустремленного, рационального, трудолюбивого, терпеливого и упорного человека.

Отдельно она обращает внимание на так называемую "Печать счастья", которая, по ее трактовке, связана с оптимизмом, вдохновением, расширением социальных возможностей и материальным благополучием.

"Такая конфигурация является также показателем отличных качеств хозяйки, жены и матери", - отмечает эксперт.

В космограмме певицы Соловьева видит несколько указаний на отсроченность брака.

Что известно о характере Майкла Полански

По астрологической интерпретации Соловьевой, Майкл обладает сильной интуицией, оригинальностью, изобретательностью, предприимчивостью и качеством руководителя.

"Это дисциплинированная, ответственная личность, способная решать сложные задачи, брать на себя обязательства и успешно справляться с ними", - говорит она.

Также, по словам астролога, в его космограмме есть несколько указаний на высокое материально-финансовое состояние и собственная "Печать счастья".

Соловьева добавляет, что у Полански есть астромаркеры счастливого брака.

В чем сильные стороны их союза

По оценке астролога, у Леди Гаги низкий уровень конфликтности, а у Полански - средний. В то же время, именно в паре между ними уровень конфликтности значительно выше.

Несмотря на это, Соловьева отмечает, что речь идет не о критическом уровне.

"А вот в паре между ними очень высокий уровень конфликтности, правда, некритический, без вопросов, которые нельзя было бы решить", - отметила астролог.

Среди сильных сторон союза эксперт называет схожее чувство прекрасного, способность заботиться друг о друге и взаимное усиление.

Где могут возникать проблемы

По словам Соловьевой, у пары могут отличаться мировоззрение, жизненные принципы, представления и планы на будущее.

Наибольшее внимание астролог уделяет сочетанию так называемых "Печатки счастья" и "Печатки несчастья", которые, по ее трактовке, Полански дает Леди Гаги.

"С одной стороны, он выступает для нее "энергетическим донором", служа источником подъема и сил", - считает Соловьева.

В то же время, вторая конфигурация, по словам астролога, может давать певице ощущение чрезмерного контроля, холодности, ограничений или дистанции со стороны партнера.

"У нее может появляться чувство дискомфорта, недоверия и даже унизительности своего положения", - считает Соловьева.

Именно эту конфигурацию астролог называет одним из возможных указаний на прекращение близкого общения или разрыв отношений.

"Обычно первым идет тот, кто дает "Печать несчастья". В данном случае - это Майкл", - говорит Катерина.

В то же время Соловьева отмечает, что высокий уровень конфликтности в этой паре не является критическим, а противоречия между партнерами, по ее трактовке, могут быть разрешены.