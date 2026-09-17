Гороскоп для Дев, Рыб и Близнецов: астролог Демур рассказала о завершении сложного периода

После двух лет неудач для четырех знаков Зодиака начинается период, который может принести долгожданное облегчение и новые возможности. После непростого этапа изменения особенно почувствуют Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, что именно может измениться в их жизни.

Близнецы

Близнецы наконец-то оставляют позади двухлетний период эмоциональных переживаний и разочарований в любви. Теперь в их личной жизни открывается новый этап, который может привести к серьезным и здоровым отношениям.

Прошлые травмы будут постепенно терять власть над вами, а рядом может появиться человек, который будет дарить именно ту заботу и уважение, которых вы давно ждали.

Дева

Последние два года могли испытывать Деву сразу на нескольких фронтах - в любви, карьере и финансах. Однако теперь ситуация постепенно меняется, а трудности могут наконец-то уступить место новым возможностям.

По астрологическому прогнозу, именно те сферы жизни, где раньше было больше проблем, могут стать источником приятных результатов. Поэтому Девам советуют не опускать руки - похоже, период вознаграждения за терпение уже близок.

Стрелец

Стрельцы могли долго работать на результат, но не получать ни желаемого признания, ни финансовой отдачи. Теперь этот сценарий может измениться: настойчивость наконец-то начнет приносить заметные результаты.

Впереди - новый этап в карьере, перспективные предложения и возможности улучшить финансовое положение. То, ради чего вы так долго работали, может наконец-то начать становиться реальностью.

Рыбы

Для Рыб последние два года стали временем важные изменения, разрывы и непростые эмоциональные уроки. Вы научились лучше распознавать токсические связи и больше не соглашаться на отношения, в которых нет взаимности.

Теперь личная жизнь может приятно удивить: в ней способен появиться человек, готовый дарить время, внимание, энергию и заботу. Главное - не закрываться от новых знакомств и позволить себе снова поверить в любовь.