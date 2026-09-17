UA / RU
rbc.ua
Последние новости
20:08 Гороскопы
Гороскоп для Дев, Рыб и Близнецов: астролог Демур рассказала о завершении сложного периода
19:48 Люди
Родились в Украине, но живут в РФ: Асти, Бардаш и Лолита, оставшиеся в Москве
19:03 Полезное
Собака не врач, а помощник: как готовят животных для канистерапии в Украине
18:49 Люди
Цекало, Стоянов и Елка: артисты украинского происхождения, которые молчат о войне
18:18 Полезное
Зеленые помидоры могут дозреть дома: где держать, чем накрыть и когда они покраснеют
17:39 Люди
Бенюк, Скрипка и Харчишин: дети звезд, которые встали на защиту Украины
16:12 Вкусно
4 заготовки из перца на зиму: пошаговые рецепты на 6 кг овощей
15:27 Люди
Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев за границей "аудиторией Потапа и Насти" (видео)
14:41 Полезное
Как сохранить яблоки в бумаге до весны: пошаговые правила и советы
13:37 Люди
Олег Скрипка назвал легенд украинской сцены: Матвиенко, Гнатюк и Гонтарский
Все новости
Главная Гороскопы Гороскоп для Дев, Рыб и Близнецов: астролог Демур рассказала о завершении сложного периода
Гороскопы 17 сентября 2026 · 20:08
Add as a preferred source on Google

Гороскоп для Дев, Рыб и Близнецов: астролог Демур рассказала о завершении сложного периода

Самое интересное то, что изменения коснутся именно той сферы, где было тяжелее всего
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Гороскоп для Дев, Рыб и Близнецов: астролог Демур рассказала о завершении сложного периода

Каким знакам Зодиака станет легче после 2 лет хаоса (фото: Styler)

После двух лет неудач для четырех знаков Зодиака начинается период, который может принести долгожданное облегчение и новые возможности. После непростого этапа изменения особенно почувствуют Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, что именно может измениться в их жизни.

Близнецы

Близнецы наконец-то оставляют позади двухлетний период эмоциональных переживаний и разочарований в любви. Теперь в их личной жизни открывается новый этап, который может привести к серьезным и здоровым отношениям.

Прошлые травмы будут постепенно терять власть над вами, а рядом может появиться человек, который будет дарить именно ту заботу и уважение, которых вы давно ждали.

Дева

Последние два года могли испытывать Деву сразу на нескольких фронтах - в любви, карьере и финансах. Однако теперь ситуация постепенно меняется, а трудности могут наконец-то уступить место новым возможностям.

По астрологическому прогнозу, именно те сферы жизни, где раньше было больше проблем, могут стать источником приятных результатов. Поэтому Девам советуют не опускать руки - похоже, период вознаграждения за терпение уже близок.

Стрелец

Стрельцы могли долго работать на результат, но не получать ни желаемого признания, ни финансовой отдачи. Теперь этот сценарий может измениться: настойчивость наконец-то начнет приносить заметные результаты.

Впереди - новый этап в карьере, перспективные предложения и возможности улучшить финансовое положение. То, ради чего вы так долго работали, может наконец-то начать становиться реальностью.

Рыбы

Для Рыб последние два года стали временем важные изменения, разрывы и непростые эмоциональные уроки. Вы научились лучше распознавать токсические связи и больше не соглашаться на отношения, в которых нет взаимности.

Теперь личная жизнь может приятно удивить: в ней способен появиться человек, готовый дарить время, внимание, энергию и заботу. Главное - не закрываться от новых знакомств и позволить себе снова поверить в любовь.

Ранее Styler писал о знаках Зодиака, которых лучше не провоцировать в ссоре.

Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев за границей "аудиторией Потапа и Насти" (видео) Люди Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев за границей "аудиторией Потапа и Насти" (видео)
4 заготовки из перца на зиму: пошаговые рецепты на 6 кг овощей
4 заготовки из перца на зиму: пошаговые рецепты на 6 кг овощей Вкусно
Родились в Украине, но живут в РФ: Асти, Бардаш и Лолита, оставшиеся в Москве
Родились в Украине, но живут в РФ: Асти, Бардаш и Лолита, оставшиеся в Москве Люди
Больше интересного
Бенюк, Скрипка и Харчишин: дети звезд, которые встали на защиту Украины Бенюк, Скрипка и Харчишин: дети звезд, которые встали на защиту Украины Катерина Собкова · 17 сентября 2026, 17:39
Зеленые помидоры могут дозреть дома: где держать, чем накрыть и когда они покраснеют Зеленые помидоры могут дозреть дома: где держать, чем накрыть и когда они покраснеют Наталия Крижановская · 17 сентября 2026, 18:18
Цекало, Стоянов и Елка: артисты украинского происхождения, которые молчат о войне Цекало, Стоянов и Елка: артисты украинского происхождения, которые молчат о войне Наталия Крижановская · 17 сентября 2026, 18:49
Собака не врач, а помощник: как готовят животных для канистерапии в Украине Собака не врач, а помощник: как готовят животных для канистерапии в Украине Полина Кузенко · 17 сентября 2026, 19:03