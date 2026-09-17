Родились в Украине, но живут в РФ: Асти, Бардаш и Лолита, оставшиеся в Москве

Они родились в Украине, однако, годами строили карьеру в РФ. После 24 февраля 2022 года часть артистов продолжила выступать перед российской аудиторией, а некоторые еще получили гражданство страны-агрессорки.

Таисия Повалий

Таисия Повалий родилась в Украине, в Шамраевке Киевской области, а с 2022 года живет в России. После начала полномасштабного вторжения она не просто не осудила российскую агрессию, а публично повторяла кремлевские нарративы и участвовала в российских пропагандистских мероприятиях. В 2023 году Повалий получила гражданство РФ. Украинские власти внесла артистку в санкционные списки.

В настоящее время ее карьера связана именно с российским шоу-бизнесом, где она продолжает выступать.

Таисия Повалий (фото: Instagram)

Ани Лорак

Ани Лорак, настоящее имя Каролина Куек, родилась в Кицмане Черновицкой области. После 2014 г. она продолжила карьеру в России, а после начала полномасштабной войны не выступила с прямым осуждением российского вторжения. В 2023 году певица заявляла, что выбрала позицию не обращать внимания на эту ситуацию.

В 2026 году Лорак продолжала жить и работать в РФ, хотя часть ее концертов там отменили из-за неоднозначной позиции относительно войны.

Ани Лорак (фото: Instagram)

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко родилась в Одессе. После переезда в Россию она построила там телевизионную карьеру, а после начала полномасштабной войны не сделала публичного заявления с осуждением российского вторжения. В 2022 году Тодоренко вместе с Таисией Повалий, Ани Лорак и Анной Седоковой попала под украинские санкции.

Тодоренко продолжила жить в Москве, работать по российскому телевидению и участвовать в местных развлекательных проектах. В 2024 году в российских реестрах появились данные о ее российском гражданстве.

Регина Тодоренко (фото: Instagram)

Анна Асти

Анна Асти, настоящее имя Анна Дзюба, родилась в Черкассах. После начала полномасштабной войны она переехала в Россию и продолжила сольную карьеру. В первые годы полномасштабного вторжения артистка публично не высказывалась о войне в Украине. В 2023 году российские СМИ сообщили о получении гражданством РФ.

Асти продолжает выступать в России: на ее официальном концертном сайте есть афиша выступлений в российских городах в 2026 году.



Анна Асти (фото: Instagram)

Юрий Бардаш

Юрий Бардаш родился в Алчевске в Луганской области. Он стал известным украинским продюсером и основателем проектов "Грибы" и Quest Pistols. После начала полномасштабного вторжения Бардаш открыто выступил на стороне России: призвал Украину к капитуляции и перебрался в Россию. В 2024 году он получил российский паспорт.

Теперь Бардаш строит карьеру в России и публично поддерживает российскую политику по отношению к Украине.

Юрий Бардаш (фото: Instagram)

Миша Марвин

Миша Марвин, настоящее имя Михаил Решетняк, родился в Черновцах. В отличие от своей сестры TAYANNA, карьеру он строил преимущественно в России, где стал известен как исполнитель и автор песен, в частности, работал с российским лейблом Black Star. После начала полномасштабной войны он остался работать в РФ.

Миша Марвин (фото: Instagram)

Антонина Паперная

Антонина Паперна, старшая дочь Ольги Сумской, родилась в Киеве. Еще до полномасштабного вторжения она переехала в Москву, где построила актерскую карьеру, вышла замуж за российского актера Владимира Яглича и воспитывает двоих детей.

После 24 февраля 2022 года Паперна не делала публичных заявлений с осуждением российского вторжения. Она продолжила жить и работать в России, в том числе сниматься в российских проектах.

Антонина Паперная (фото: Instagram)

Наташа Королева

Наташа Королева, настоящее имя Наталья Порывай, родилась в Киеве. Еще в советское время она переехала в Москву, где и построила основную часть карьеры. На своем официальном сайте артистка указывает местом жительства Москву, Россию.

Королева продолжает работать в российском шоу-бизнесе и выступать в РФ. В ее актуальной концертной афише есть выступления в российских городах в 2026 году.

Наташа Королева (фото: Instagram)

Лолита

Лолита Милявская родилась в Мукачево в Закарпатье, но еще в молодости переехала в Россию, где сделала карьеру певицы и телеведущей. Она имеет русское гражданство и продолжает жить и работать в РФ.

После начала полномасштабной войны Милявская не разорвала связи с русской индустрией. В своих публичных высказываниях она демонстрировала лояльность России, в частности называла ее своей страной и продолжала работать в российском медийном пространстве.

Лолита (фото: Instagram)

Анна Седакова

Анна Седакова родилась в Киеве и начинала карьеру именно в Украине, в частности, как участница группы "ВИА Гра". Впоследствии она переехала в Россию и много лет работала там как певица, телеведущая и актриса.

После начала полномасштабного вторжения Седокова не выступила с публичным осуждением российской агрессии. В 2022 году она попала под санкции Украины вместе с Таисией Повалий, Ани Лорак и Региной Тодоренко.

Анна Седакова (фото: Instagram)