Народилися в Україні, але живуть в РФ: Асті, Бардаш і Лоліта, які залишилися в Москві

Вони народилися в Україні, однак роками будували кар’єру в РФ. Після 24 лютого 2022 року частина артистів продовжила виступати перед російською аудиторією, а деякі ще й отримали громадянство країни-агресорки.

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій народилася в Україні, у Шамраївці на Київщині, а з 2022 року живе в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення вона не просто не засудила російську агресію, а публічно повторювала кремлівські наративи та брала участь у російських пропагандистських заходах. У 2023 році Повалій отримала громадянство РФ. Українська влада внесла артистку до санкційних списків.

Зараз її кар'єра пов'язана саме з російським шоу-бізнесом, де вона продовжує виступати.

Таїсія Повалій (фото: Instagram)

Ані Лорак

Ані Лорак, справжнє ім'я Кароліна Куєк, народилася в Кіцмані Чернівецької області. Після 2014 року вона продовжила кар'єру в Росії, а після початку повномасштабної війни не виступила з прямим засудженням російського вторгнення. У 2023 році співачка заявляла, що обрала позицію не звертати уваги на «цю ситуацію».

У 2026 році Лорак продовжувала жити та працювати в РФ, хоча частину її концертів там скасували через неоднозначну позицію щодо війни.

Ані Лорак (фото: Instagram)

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко народилася в Одесі. Після переїзду до Росії вона побудувала там телевізійну кар'єру, а після початку повномасштабної війни не зробила публічної заяви із засудженням російського вторгнення. У 2022 році Тодоренко разом із Таїсією Повалій, Ані Лорак та Анною Седоковою потрапила під українські санкції.

Тодоренко продовжила жити в Москві, працювати на російському телебаченні та брати участь у місцевих розважальних проєктах. У 2024 році в російських реєстрах з'явилися дані про її російське громадянство.

Регіна Тодоренко (фото: Instagram)

Анна Асті

Анна Асті, справжнє ім'я Анна Дзюба, народилася у Черкасах. Після початку повномасштабної війни вона переїхала до Росії та продовжила там сольну кар'єру. Протягом перших років повномасштабного вторгнення артистка публічно не висловлювалася про війну в Україні. У 2023 році російські ЗМІ повідомили про отримання нею громадянства РФ.

Асті продовжує виступати в Росії: на її офіційному концертному сайті є афіша виступів у російських містах у 2026 році.



Анна Асті (фото: Instagram)

Юрій Бардаш

Юрій Бардаш народився в Алчевську на Луганщині. Він став відомим українським продюсером і засновником проєктів "Гриби" та Quest Pistols. Після початку повномасштабного вторгнення Бардаш відкрито виступив на боці Росії: закликав Україну до капітуляції та перебрався до РФ. У 2024 році він отримав російський паспорт.

Тепер Бардаш будує кар'єру в Росії та публічно підтримує російську політику щодо України.

Юрій Бардаш (фото: Instagram)

Міша Марвін

Міша Марвін, справжнє ім'я Михайло Решетняк, народився в Чернівцях. На відміну від своєї сестри TAYANNA, кар'єру він будував переважно в Росії, де став відомим як виконавець і автор пісень, зокрема працював із російським лейблом Black Star. Після початку повномасштабної війни він залишився працювати в РФ.

Міша Марвін (фото: Instagram)

Антоніна Паперна

Антоніна Паперна, старша донька Ольги Сумської, народилася в Києві. Ще до повномасштабного вторгнення вона переїхала до Москви, де побудувала акторську кар'єру, вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича та виховує двох дітей.

Після 24 лютого 2022 року Паперна не робила публічних заяв із засудженням російського вторгнення. Вона продовжила жити та працювати в Росії, зокрема зніматися у російських проєктах.

Антоніна Паперна (фото: Instagram)

Наташа Корольова

Наташа Корольова, справжнє ім'я Наталія Поривай, народилася в Києві. Ще за радянських часів вона переїхала до Москви, де й побудувала основну частину кар'єри. На власному офіційному сайті артистка вказує місцем проживання Москву, Росію.

Корольова продовжує працювати в російському шоу-бізнесі та виступати в РФ. В її актуальній концертній афіші є виступи в російських містах у 2026 році.

Наташа Корольова (фото: Instagram)

Лоліта

Лоліта Мілявська народилася в Мукачеві на Закарпатті, але ще в молодості переїхала до Росії, де зробила кар'єру співачки та телеведучої. Вона має російське громадянство й продовжує жити та працювати в РФ.

Після початку повномасштабної війни Мілявська не розірвала зв'язків із російською індустрією. У своїх публічних висловлюваннях вона демонструвала лояльність до Росії, зокрема називала її своєю країною та продовжувала працювати в російському медійному просторі.

Лоліта (фото: Instagram)

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова народилася в Києві та починала кар'єру саме в Україні, зокрема як учасниця гурту "ВІА Гра". Згодом вона переїхала до Росії й багато років працювала там як співачка, телеведуча та акторка.

Після початку повномасштабного вторгнення Седокова не виступила з публічним засудженням російської агресії. У 2022 році вона потрапила під санкції України разом із Таїсією Повалій, Ані Лорак та Регіною Тодоренко.

Анна Сєдокова (фото: Instagram)