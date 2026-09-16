Женя Галич висловився про учасників The Hardkiss, які виїхали за кордон: "Як громадяни не подобаються"

Фронтмен O.Torvald Женя Галич розповів, як ставиться до The Hardkiss. Також він пояснив, чому не розділяє позицію гурту щодо виїзду чоловічої частини колективу з України .

Що думає Галич про гурт The Hardkiss, розповідає Styler з посиланням на нове інтерв'ю музиканта Аліні Доротюк.

Галич розповів про стосунки з The Hardkiss

Фронтмен O.Torvald згадав про свої стосунки з учасниками The Hardkiss. Запитання стосувалося спільного виступу, який музиканти мали провести у 2016 році на музичній премії "YUNA".

За словами Галича, близького спілкування між ними тоді не було, як немає його й зараз. Водночас артист наголосив, що раніше тепло ставився до The Hardkiss саме як до музикантів.

"Взагалі не підтримуємо стосунки і тоді не підтримували. Ну, я тепло ставився до них як до митців. Мені як митці The Hardkiss подобались", - сказав він.

Що Галич думає про The Hardkiss сьогодні

Музикант зазначив, що його ставлення до творчості гурту та до його учасників як громадян - це різні речі.

"Як митці, тобто як творча одиниця, подобаються, як громадяни - не подобаються. Я не розділяю їх позицію", - заявив Галич.

Після цього розмова перейшла до виїзду The Hardkiss з України та публічної комунікації гурту з аудиторією.

Галич не розуміє причин виїзду чоловічої частини гурту

За словами артиста, він знає про виїзд гурту з України, зокрема його учасників-чоловіків. Водночас співак зазначив, що не бачив пояснення причин такого рішення, яке було б для нього достатньо зрозумілим.

"На мій погляд, без пояснень причини, чому вони поїхали, тобто причини виїзду, не комунікують з аудиторією, із суспільством, зі своїми шанувальниками. Чому вони зробили такий вибір? От те, що я бачу, оце я не розділяю", - сказав він.

При цьому Галич окремо підкреслив, що говорить саме про власне сприйняття ситуації, адже він не бачив такої комунікації з боку гурту. Також співак порівняв ситуацію з власним колективом. За його словами, O.Torvald комунікував із аудиторією та пояснював причини виїзду, пов'язані із сімейними обставинами учасників гурту.

"Ми виїхали через те, що в нас троє дітей і в барабанщика троє дітей, а в басиста сім дітей. І ми виїхали для того, щоб зберегти свої родини. О, це комунікація. А так я поки що просто не розумію", - пояснив музикант.

"Публічна особа бере на себе відповідальність"

На думку Галича, публічність передбачає певну відповідальність артиста перед аудиторією. Він вважає, що люди, які мають велику аудиторію, мають пояснювати власні рішення та транслювати зрозумілі для своїх прихильників цінності.

"Публічна особа бере на себе відповідальність за виховання аудиторії, для якої вона працює. А в The Hardkiss величезна аудиторія, її потрібно виховувати", - заявив Женя.

Він додав, що саме сенси та цінності, які людина транслює своїй аудиторії, значною мірою формують її публічний образ.

"Для того, щоб нести якісь сенси для своєї аудиторії. Ну і от які сенси, які цінності ти несеш для своєї аудиторії. Саме це тебе характеризує як особистість", - підсумував музикант.