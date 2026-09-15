24-годинні зміни та 17 тисяч зарплати: парамедик описав роботу на "швидкій" у Києві

Парамедик Єн працює на екстреній медичній допомозі в Києві. За його словами, уявлення людей про роботу "швидкої" часто не відповідають реальності: замість ДТП та критичних травм бригади регулярно отримують виклики через хронічні захворювання, температуру чи підвищений тиск. При цьому навантаження на медиків лише зростає.

Скільки заробляють парамедики та з якими викликами стикаються щодня, розповідає Styler з посиланням на інтерв’ю DOCTOR CHO.

Як проходить зміна парамедика

Єн закінчив медичний коледж близько року тому і майже одразу влаштувався на 103 у Києві. Він працює в Солом'янському районі та каже, що професію обрав свідомо.

"Я хотів завжди в душі, я розумів, що я рано чи пізно стану медиком", - розповів парамедик.

Зараз у нього три або чотири чергування на тиждень. Кожне триває 24 години. На його підстанції працюють дев'ять бригад і дев'ять машин.

Робочий день починається для різних змін о 7:00, 7:30 або 8:00. Далі бригада виїжджає на виклики, які надходять протягом доби.

За словами Єна, навантаження на екстрену медичну допомогу зараз дуже велике. Він наводить приклад колег, які після переходу з колишньої невідкладної допомоги почали отримувати значно більше роботи.

"Викликів не стає менше, їх тільки стає більше", - каже парамедик.

На "швидку" часто викликають через неекстрені стани

Єн зазначає, що значна частина роботи бригад пов'язана не з критичними травмами, ДТП чи іншими ситуаціями, які люди зазвичай уявляють, коли думають про "швидку".

За його словами, медиків можуть викликати через підвищений тиск, температуру або загострення хронічного захворювання, яке саме по собі не становить безпосередньої загрози життю.

"Є захворювання, є патологія, вона може бути важкою, але це не є екстрено. Це є звернення через сімейного лікаря, через онколога, через кого ви лікуєтесь, планова госпіталізація і так далі", - пояснює він.

Окремо парамедик говорить про виклики через підвищений тиск.

"Просто тисячу раз я кажу, що на гіпертонічні кризи швидка не має їхати на підвищення тиску. Вони все одно викликають", - каже Єн.

При цьому він наголошує, що не говорить про випадки, коли стан людини справді потребує екстреної допомоги.

Парамедик Єн (фото: instagram.com/yen_maple_)

Бригада піднялася на 10-й поверх, щоб проконсультувати маму

Єн згадує випадок, коли бригаду викликали до дитини з температурою 39,9 градуса. Медикам довелося підніматися на 10-й поверх. За його словами, мати дитини боялася давати їй жарознижувальні препарати, хоча мала необхідні ліки вдома.

"Мамочки, даємо таблетки дітям своїм. Вона не давала. Каже: я боялась щось давати", - переказує парамедик.

У результаті медики фактично надали консультацію: пояснили матері, що потрібно дотримуватися дозування, зазначеного в інструкції до препарату.

"І ти піднімаєшся на 10-й поверх, щоб просто сказати мамі, консультативні послуги надати безкоштовні", - розповів Єн.

Іноді пацієнти дякують медикам помідорами

Попри велике навантаження, у роботі парамедика є й моменти, які запам'ятовуються зовсім з іншої причини. Єн розповідає, що пацієнти іноді хочуть віддячити бригаді за допомогу.

Одного разу медики приїхали до літньої жінки із сильним болем у спині. Бригада надала їй допомогу та порадила звернутися до невролога. Жінка спочатку пропонувала гроші, а потім сказала взяти “хоч помідор".

"Я вже цей взяв помідор", - згадує парамедик.

За його словами, пацієнти також дарували медикам бритви, пропонували чай або каву.

Був і випадок, коли подяка виявилася значно дорожчою. Бригада приїхала до чоловіка з гіпертонією. Єн каже, що чоловік знав про свій стан, але цього разу сильно перенервував. Медики допомогли йому заспокоїтися, після чого чоловік дав кожному члену бригади по 1000 гривень.

"Для мене це типу ого, 1000 грн людина дала. Ну зазвичай там, ну типу взагалі нічого не дають", - розповів Єн.

Сам парамедик називає такі гроші "чайовими" і відокремлює їх від хабаря. За його словами, медики спочатку виконують свою роботу, а вже після цього людина сама вирішує, чи хоче подякувати.

"Ми просто надаємо екстрену медичну допомогу. І людина - це вибір людини. Вона може віддячити чайовими або може не віддячити", - пояснює він.

Парамедик Єн (скриншот)

Скільки заробляє парамедик у Києві

За словами Єна, його офіційна зарплата становить приблизно 14-15 тисяч гривень на місяць. Додатково київські медики отримують міські доплати, тому загальна сума зазвичай становить близько 17-18 тисяч гривень.

До зарплати також можуть додаватися премії та оплата переробітків.

"В мене найбільше, що я заробив - це 23 000 грн. Це з додатками, з преміями, це з тим, що я працюю повну ставку", - розповів парамедик.

За його словами, багато колег змушені працювати на кількох роботах, оскільки однієї зарплати їм недостатньо. Сам Єн каже, що прийшов у професію не заради грошей.

"Я там не заради грошей. Тому, знаєте, це для мене як просто от додаткова історія", - зазначає він.

Відключення світла теж впливають на роботу "швидкої"

Окремим викликом для медиків стали перебої з електропостачанням. Якщо ліфт не працює, бригаді доводиться підійматися сходами навіть на високі поверхи, причому з медичним обладнанням.

Єн згадує ситуації, коли медикам доводилося пішки підніматися на 16-й поверх.

"От тобі умовно піднятись на 16-й поверх з обладнанням всім. І ти піднімаєшся", - розповів він.

Але навіть після важкого підйому робота не закінчується. Медикам потрібно оцінити стан людини, надати необхідну допомогу та, якщо потрібно, організувати госпіталізацію.

Попри навантаження, Єн каже, що йому подобається ця робота. Після закінчення медичного коледжу він одразу пішов працювати на 103 і поки не планує залишати екстрену медичну допомогу.

"Мені подобається, я кайфую від цього", - каже парамедик.