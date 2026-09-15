Астропрогноз до кінця тижня: 17 і 20 вересня будуть вдалими, а 18-го краще не ризикувати

До кінця тижня астрологічний фон буде дуже нерівним: одні дні підходять для важливих рішень, нових справ і переговорів, а в інші краще не поспішати з великими покупками, фінансовими кроками чи змінами. Найсприятливішими датами стануть 17 і 20 вересня, тоді як 18-го варто діяти обережніше.

Ексклюзивно для Styler астролог Катерина Соловйова розповіла, які дні до кінця тижня будуть найвдалішими та коли краще відкласти важливі справи.

15 вересня - вдалий день до вечора

Період до 20:09 астролог називає сприятливим для початку нових справ і важливих рішень.

Цей час підходить для активних починань, експериментів, оформлення шлюбу, відвідування перукарні, а також для тих, хто займається підприємництвом, комерцією чи організаційною роботою. За прогнозом Соловйової, цього дня може посилитися інтуїція, а сни й передчуття сприйматимуться особливо гостро.

Водночас із 20:09 до 22:06 Місяць перебуватиме у так званому руйнівному градусі Скорпіона. У цей проміжок астролог радить не планувати важливих справ, пов'язаних із емоціями, особистими рішеннями та іншими сферами, за які в астрології відповідає Місяць.

16 вересня - важливі рішення краще відкласти

Цього дня Соловйова не радить починати нові справи, проводити важливі переговори, укладати договори, купувати техніку чи планувати значні платежі.

Також варто уважніше ставитися до інформації, уникати пліток і дезінформації та стежити за особистими речами. Окремий фактор дня - Місяць без курсу. Він триватиме з 06:30 до 19:41.

В астрології такий період вважають невдалим для старту значущих справ, важливих покупок і рішень, від яких очікують конкретного результату. Натомість день більше підходить для підбиття підсумків, завершення поточних справ і спокійного часу з родиною.

17 вересня - один із найкращих днів

17 вересня астролог називає одним із найвдаліших днів вересня. Можна починати нові справи, ухвалювати важливі рішення, планувати творчі проєкти, займатися питаннями бізнесу, освіти, науки, юриспруденції та міжнародної співпраці.

Також сприятливими вважаються подорожі, робота з іноземними мовами та закордонними контактами. Додатково з вечора 16 вересня до ночі 18-го Сонце перебуватиме у так званому королівському градусі Діви.

За словами Соловйової, цей період сприяє концентрації, навчанню, аналізу, перевірці інформації та виправленню помилок. Саме 17 вересня добре проводити ревізію справ, оцінювати результати попередніх проєктів і визначати подальші напрямки розвитку.

18 вересня - критичний день

18 вересня астролог радить не поспішати з важливими рішеннями та новими починаннями.

Небажано планувати великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, реєстрацію бізнесу, кредити, дорогі покупки, нові косметологічні процедури чи кардинальну зміну іміджу. Соловйова називає цей день стресовим і критичним через зміну фази Місяця.

За її прогнозом, можуть посилитися тривожність, страхи, похмурі думки та схильність до помилкових висновків. Тому 18 вересня краще завершувати поточні справи, займатися рутинною роботою та особливо уважно ставитися до нової інформації.

Натомість день може підійти для творчості, відвідування театру, музею, концерту або занять музикою, малюванням і танцями.

19 вересня - активність краще перенести на другу половину дня

19 вересня сприятливіший період розпочнеться після 16:10. Після цього часу можна починати нові справи, займатися творчими процесами, укладати угоди, вирішувати юридичні питання та навіть планувати початок будівництва.

Також день може бути вдалим для завершення конфліктів і судових розглядів. Водночас великі грошові витрати та хірургічні чи стоматологічні втручання астролог радить відкласти.

20 вересня - ще один дуже вдалий день

Пероід до 20:16 Соловйова називає одним із найсприятливіших у вересні. Це час для нових справ, активних починань, важливих рішень, укладання угод, торгових операцій, будівництва та врегулювання конфліктів.

Також день підходить для справ, пов'язаних із дітьми, дозвіллям, виступами перед аудиторією та романтичними знайомствами.

А ось із 20:16 до 22:15 Місяць, за прогнозом астролога, перебуватиме у руйнівному градусі Козерога. На цей короткий період Соловйова не радить планувати важливих справ, особливо тих, що пов'язані з емоційними рішеннями та великим особистим навантаженням.