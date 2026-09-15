Астропрогноз до конца недели: 17 и 20 сентября будут удачными, а 18-го лучше не рисковать

К концу недели астрологический фон будет очень неровным: одни дни подходят для важных решений, новых дел и переговоров, а в другие лучше не торопиться с большими покупками, финансовыми шагами или переменами. Самыми благоприятными датами станут 17 и 20 сентября, тогда как 18-го стоит действовать осторожнее.

Эксклюзивно для Styler астролог Катерина Соловьева рассказала, какие дни до конца недели будут самыми удачными и когда лучше отложить важные дела.

15 сентября - удачный день до вечера

Период до 20:09 астролог называет благоприятным для начала новых дел и важных решений.

Это время подходит для активных начинаний, экспериментов, оформления брака, посещения парикмахерской, а также для тех, кто занимается предпринимательством, коммерцией или организационной работой. По прогнозу Соловьевой, в этот день может усилиться интуиция, а сны и предчувствия будут восприниматься особенно остро.

В то же время с 20:09 до 22:06 Луна будет находиться в так называемом разрушительном градусе Скорпиона. В этот промежуток астролог советует не планировать важные дела, связанные с эмоциями, личными решениями и другими сферами, за которые в астрологии отвечает Луна.

16 сентября - важные решения лучше отложить

В этот день Соловьева не рекомендует начинать новые дела, проводить важные переговоры, заключать договоры, покупать технику или планировать значительные платежи.

Также следует внимательнее относиться к информации, избегать сплетен и дезинформации и следить за личными вещами. Отдельный фактор дня - Луна без курса. Он продлится с 06:30 до 19:41.

В астрологии такой период считается неудачным для старта значимых дел, важных покупок и решений, от которых ожидают конкретного результата. День больше подходит для подведения итогов, завершения текущих дел и спокойного времени с семьей.

17 сентября - один из лучших дней

17 сентября астролог называет одним из самых удачных дней сентября. Можно заводить новые дела, принимать важные решения, планировать творческие проекты, заниматься вопросами бизнеса, образования, науки, юриспруденции и международного сотрудничества.

Также благоприятными считаются поездки, работа с иностранными языками и зарубежными контактами. Дополнительно с вечера 16 сентября до ночи 18 Солнце будет находиться в так называемом королевском градусе Девы.

По словам Соловьевой, этот период способствует концентрации, обучению, анализу, проверке информации и исправлению ошибок. Именно 17 сентября хорошо проводить ревизию дел, оценивать результаты предыдущих проектов и определять дальнейшие направления развития.

18 сентября - критический день

18 сентября астролог советует не торопиться с важными решениями и новыми начинаниями.

Нежелательно планировать крупные финансовые платежи, оформление брака, регистрацию бизнеса, кредиты, дорогие покупки, новые косметологические процедуры или кардинальное изменение имиджа. Соловьева называет этот день стрессовым и критическим из-за смены фазы Луны.

По ее прогнозу могут усилиться тревожность, страхи, мрачные мысли и склонность к ошибочным выводам. Поэтому 18 сентября лучше завершать текущие дела, заниматься рутинной работой и особенно внимательно относиться к новой информации.

День может подойти для творчества, посещения театра, музея, концерта или занятий музыкой, рисованием и танцами.

19 сентября - активность лучше перенести на вторую половину дня

19 сентября более благоприятный период начнется после 16:10. После этого времени можно начинать новые дела, заниматься творческими процессами, заключать сделки, решать юридические вопросы и даже планировать начало строительства.

Также день может быть удачным для завершения конфликтов и судебных разбирательств. В то же время большие денежные расходы и хирургические или стоматологические вмешательства астролог советует отложить.

20 сентября - еще один очень удачный день

Пероид до 20:16 Соловьева называет одним из самых благоприятных в сентябре. Это время для новых дел, активных начинаний, важных решений, заключения сделок, торговых операций, строительства и урегулирования конфликтов.

Также день подходит для дел, связанных с детьми, досугом, выступлениями перед аудиторией и романтическими знакомствами.

А вот с 20:16 до 22:15 Луна по прогнозу астролога будет находиться в разрушительном градусе Козерога. На этот короткий период Соловьева не советует планировать важные дела, особенно те, которые связаны с эмоциональными решениями и большой личной нагрузкой.