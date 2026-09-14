Шоколадно-творожная запеканка, которая пропечется в аэрогриле: простой рецепт от Елены Мандзюк

Творожную запеканку не обязательно готовить в духовке - блогерша Елена Мандзюк советует попробовать аэрогриль. По ее рецепту десерт выпекается очень быстро, а сверху образуется румяная корочка с миндальными хлопьями.

Styler со ссылкой на видео, которым Мандзюк поделилась на своей странице в Instagram, рассказывает, как приготовить блюдо, которое особенно любят дети.

Сырная запеканка с шоколадом: что понадобится

Основа десерта состоит из нескольких доступных продуктов.

Ингредиенты:

700 г кисломолочного сыра

2 яйца

2 ст. л. манки

сахар - по вкусу

шоколадные капли или плитка темного шоколада

миндальные хлопья.

Елена Мандзюк отмечает, что это одно из любимых блюд ее детей. Для нее этот рецепт особенно удобен тем, что запеканка готовится максимально просто и быстро.

Как приготовить нежную творожную запеканку.

Сначала подготовьте кисломолочный творог. Если он слишком влажный, излишнюю жидкость лучше слить, ведь от консистенции сыра будет зависеть текстура готовой запеканки.

В миске соедините 700 г творога, два яйца и две столовые ложки манки. Добавьте сахар по вкусу и хорошо размешайте массу до однородности. Не обязательно использовать миксер – для этого рецепта достаточно тщательно перемешать все ложкой или лопаткой.

Далее добавьте шоколад. Можно взять готовые шоколадные капли или просто нарезать на небольшие кусочки плитку темного шоколада. Распределите их по творожной массе, чтобы шоколад попадался в каждом кусочке запеканки.

Подготовьте форму для запекания и выложите в нее творожную массу. Разровняйте поверхность, после чего щедро посыпьте ее миндальными хлопьями.

Именно этот ингредиент, по словам блоггерши, делает десерт особенно аппетитным. При запекании миндальные хлопья подрумяниваются, становятся хрустящими и образуют приятный контраст с нежной творожной серединкой.

Сколько запекать творожную запеканку

Елена Мандзюк готовит запеканку в аэрогриле примерно 20-25 минут при температуре 180 градусов.

Если используете духовку, времени может потребоваться чуть больше - примерно 50-60 минут.

После запекания дайте десерту немного остыть. Так запеканку будет легче нарезать, а ее текстура станет стабильнее.

Маленький секрет от Елены Мандзюк

Главная особенность этого рецепта - сочетание нежной творожной основы, кусочков шоколада и хрустящего миндаля. При этом рецепт легко адаптировать под свой вкус: можно сделать запеканку послаще или, наоборот, добавить меньше сахара, если шоколада достаточно.

Миндальные хлопья блоггер советует не игнорировать. Именно они поджариваются во время приготовления и становятся хрустящими. По словам Елены, это настолько вкусно, что именно эти кусочки она съедает первыми из запеканки.

Такой десерт подойдет и для семейного завтрака, и для быстрого перекуса, и к чаю. А главное его преимущество - не нужно часами стоять на кухне: смешали все ингредиенты, добавили шоколад и миндаль - и отправили запекаться.