11-летняя участница "Україна має талант" установила мировой рекорд: произнесла скороговорку из 1328 слов

11-летняя Кира Касинец из Ужгорода установила мировой рекорд прямо на сцене "Україна має талант". Девочка наизусть продекламировала скороговорку из 1328 слов.

Styler рассказывает, как школьнице удалось установить новый рекорд и почему свое достижение она решила посвятить благотворительности.

Школьница установила мировой рекорд на "Україна має талант"

В новом выпуске шоу 11-летняя Кира вышла на сцену с необычным номером, девочка должна была воспроизвести наизусть огромную скороговорку на украинском языке.

В результате она продекламировала текст из 1328 слов, или 2780 слогов, за 7 минут 35 секунд. Девочка получила три "да" от судей.

Просто во время шоу представители Национального реестра рекордов Украины подтвердили новый результат в категории "Самая длинная скороговорка среди славянских языков, воспроизведенная наизусть ребенком на украинском языке".

Для Киры это уже не первое подобное достижение. Три года назад Касинец уже попала в Национальный реестр рекордов Украины.

Тогда 8-летняя девочка в прямом эфире одного из телеканалов продекламировала скороговорку из 1035 слов за 6 минут 23,95 секунды.

Мировой рекорд посвятила сбору для Superhumans

Свой предварительный рекорд она посвятила ВСУ и призвала украинцев присоединиться к сбору на дрон DJI Mavic 3 FMC. Необходимую сумму удалось собрать через несколько дней.

Новый результат Кира решила использовать для помощи другим.

В этот раз юная рекордсменка стремится собрать средства для Superhumans Center - центра, который помогает пострадавшим в результате войны военным и гражданским, в частности занимается протезированием и комплексной реабилитацией. "Банка" для сборов уже открыта.

"Первый рекорд был моей мечтой, а мировой - стал ее свершением, - делится 11-летняя рекордсменка Кира Касинец. - Но я хочу, чтобы эти 1328 слов стали не только моим личным достижением, но и помогли кому-то сделать свой шаг вперед", - рассказала школьница.

"Поэтому я посвящаю этот рекорд сбору для Superhumans. Потому что настоящий рекорд - это не то, насколько высоко ты поднялся сам, а то, насколько высоко помог подняться другому", - добавила она.

Как Кира готовилась к рекорду

К новому выступлению школьница готовилась несколько месяцев. Сам текст она изучила довольно быстро, а больше времени ушло на отработку артикуляции, четкого произношения и скорости декламирования.

Главной задачей было пройти всю скороговорку в очень быстром темпе и при этом не пропустить и не съесть ни слова.

По словам родителей, языковые способности Киры проявились очень рано. Уже в год она четко произносила около 80 слов.

С четырех лет девочка начала учить наизусть и декламировать десятки взрослых стихов украинских авторов. Особенно ей полюбились произведения Лины Костенко. В 2023 году Кира создала авторский видеопроект "Лина Костенко: ответ каждому".

Также она сняла фильм-посвящение Кузьме Скрябину, а под псевдонимом Lady Kira выпустила несколько песен, среди которых "Прощай, родная школа" и "Мама" в дуэте с TAYANNA.