За 50 лет до "Гарри Поттера": в культовой теме из фильма услышали украинскую мелодию

Музыка Игоря Шамо неожиданно оказалась в центре обсуждения из-за "Гарри Поттера". В сети сравнили третью часть его "Української сюїти" с известной Hedwig's Theme Джона Уильямса и обратили внимание на сходство мелодических фрагментов.

Styler рассказывает про "Українську сюїту" Игоря Шамо и ее сходстве с Hedwig's Theme на пост в Instagram пользователя zelen.kino.

Украинскую мелодию сравнили с музыкой "Гарри Поттера"

Блогер обратил внимание на музыкальное сходство, которое раньше легко было не заметить. Речь идет о фрагменте "Мелодія" из "Української сюїти" Игоря Шамо и знаменитой Hedwig's Theme, которую Джон Уильямс написал для фильма "Гарри Поттер и философский камень".

Автор видео последовательно включает оба произведения, после чего сравнивает их мелодичные фрагменты. По его мнению, отдельное музыкальное шествие в произведении Шамо очень напоминает часть темы Уильямса.

При этом автор видео не утверждает, что речь идет о плагиате. Он прямо отмечает, что нет доказательств того, что Джон Уильямс мог знать украинскую композицию или сознательно использовать ее материал.

Когда появилась композиция Игоря Шамо

Здесь есть важный фактологический нюанс. В сети "Українську сюїту" иногда датируют 1951 годом, однако украинские академические источники указывают на 1948 год.

В частности, в исследовании О. Уманец "Українська сюїта" Шамо прямо названа произведением 1948 года. Также диссертационное исследование, опубликованное Львовской национальной музыкальной академией, отмечает, что работа Шамо над фортепианным циклом "Українська сюїта" приходится на 1948 год.

В сюиту входят четыре части: "Думка", "Веснянка", "Мелодія" и "Танець". Академические материалы характеризуют их как произведения, связанные с разными украинскими песенно-танцевальными жанрами.

А когда написали Hedwig's Theme

Hedwig's Theme создал американский композитор Джон Уильямс для Гарри Поттера и философского камня. Саундтрек к фильму вышел 30 октября 2001, а композиция "Hedwig's Theme" стала одной из главных музыкальных тем всей франшизы. Ее автором указан Джон Уильямс.

Таким образом, между датами создания "Української сюїти" и появлением "Hedwig's Theme" прошло около 53 лет.

Шамо также написал гимн Киева

Игорь Шамо - тот самый украинский композитор, который создал музыку к песне "Як тебе не любити, Києве мій" на слова Дмитрия Луценко.

Композиция впервые прозвучала 27 мая 1962, а с ноября 2014 стала официальным гимном Киева. Это подтверждает официальный портал Киева.

Именно поэтому имя Шамо хорошо знакомо даже людям, никогда специально не интересовавшимся академической музыкой.