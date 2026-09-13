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Гороскопы 13 сентября 2026 · 06:07
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Таро-гороскоп на 13 сентября: советы для всех знаков Зодиака про любовь и деньги

В этот день одна ошибка может многое изменить
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 13 сентября: советы для всех знаков Зодиака про любовь и деньги

Прогноз по картам Таро на 13 сентября (фото: Styler)

Карты Таро подсказывают, на что следует обратить внимание 13 сентября в отношениях и финансовых вопросах. Для одних знаков Зодиака день откроет приятные возможности, а другим следует быть осторожнее с решениями и эмоциями.

Styler рассказывает, чего ждать в воскресенье.

Овен

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Овнам 13 сентября стоит оставить позади то, что больше не доставляет удовольствия. Восьмерка Кубков советует не держаться за ситуацию только по привычке - иногда шаг в неизвестность открывает путь к чему-то значительно лучшему.

Телец

Карта Таро: Четверка Жезлов, перевернутая

Тельцам может не хватать ощущения стабильности или домашнего комфорта. Не стоит расстраиваться, если планы вдруг пойдут не по сценарию: день скорее просит вас быть гибкими, чем все контролировать.

Близнецы

Карта Таро: Башня

Для Близнецов карта Башня предвещает неожиданный поворот. То, что казалось незыблемым, может измениться очень быстро, но не торопитесь воспринимать это как катастрофу - иногда разрушение старого освобождает место для нового.

Рак

Карта Таро: Шестерка Пентаклей

Ракам 13 сентября следует обратить внимание на баланс между тем, что они дают, и тем, что получают вместо этого. Шестерка Пентаклей напоминает: помощь, поддержка или даже приятный жест могут вернуться к вам в неожиданный момент.

Лев

Карта Таро: Мир, перевернутая

Львам может показаться, что какое-то важное дело никак не хочет завершаться. Карта рекомендует не торопиться ставить точку: может быть, осталась одна деталь, которую вы пока не замечаете.

Дева

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Девам следует внимательнее присмотреться к своему окружению. Не каждая компания все равно полезна, а лишние разговоры, сплетни или чужие драмы могут забрать гораздо больше энергии, чем вы ожидаете.

Весы

Карта Таро: Девятка Кубков

Весам карта Девятка Кубков обещает приятный день и шанс получить то, чего давно хотелось. Не стесняйтесь наслаждаться моментом - 13 сентября стоит позволить себе маленькую радость без лишнего чувство вины.

Скорпион

Карта Таро: Королева Жезлов

Скорпионам карты советуют действовать уверенно и не умалять собственных возможностей. Королева Жезлов поможет проявить харизму, смелость и убедить других в своей правоте.

Стрелец

Карта Таро: Шестерка Кубков

Стрельцов 13 сентября может внезапно вернуть мыслями в прошлое. Возможна встреча со старым знакомым, приятное воспоминание или ситуация, которая напомнит о времени, когда вы были по-настоящему счастливы.

Козерог

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутый

Козерогам следует контролировать эмоции и не пытаться командовать всеми вокруг. Перевернутый Король Жезлов предупреждает: чрезмерное упрямство или желание доказать свою правоту могут сыграть против вас.

Водолей

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутый

Водолеям следует осторожнее обращаться с деньгами и важными материальными решениями. Не позволяйте желанию быстро получить результат, заставить вас рисковать больше, чем вы готовы потерять.

Рыбы

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Рыбам карта Девятка Пентаклей советует наконец оценить свои достижения. 13 сентября хорошо побаловать себя, заняться любимым делом или просто насладиться результатом того, над чем вы так долго трудились.

Ранее Styler рассказывал о том, в какие дни лучше не занимать деньги.

Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Гороскоп Таро Астрология
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