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Гороскопы 08 сентября 2026 · 12:01
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Не спешите им верить: эти знаки Зодиака лучше всего скрывают правду

Они могут убедить вас в чем угодно, но стоит ли им доверять?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Не спешите им верить: эти знаки Зодиака лучше всего скрывают правду

Кто лучше всего лжет по гороскопу (фото: Magnific)

Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака, которые лучше всего умеют выкручиваться из неудобных ситуаций и не выдавать своих истинных намерений.

Styler рассказывает, кто лучше умеет скрывать правду, мастерски избегать неудобных вопросов и убеждать других в своей версии событий.

12 место - Овен

Овны обычно не любят долго придумывать сложные истории и быстро выдают себя эмоциями. Даже если попытаются соврать, их реакция или слишком прямолинейный ответ могут сразу вызвать подозрение.

11 место - Стрелец

Стрельцы ценят свободу и не всегда хотят тратить время на запутанные пояснения. Они могут что-то преувеличить ради эффекта, но убедительными лжецами их назвать сложно.

10 место - Телец

Тельцы могут скрыть правду, если не хотят лишних разговоров или конфликтов. Однако обычно они не склонны создавать сложные легенды, поэтому внимательный собеседник может быстро заметить нестыковку.

9 место - Рыбы

Рыбы обладают богатой фантазией и способны убедительно описать даже вымышленную историю. Однако эмоции часто одерживают верх, поэтому их неискренность можно заметить по поведению или настроению.

8 место - Лев

Львы умеют держаться уверенно, а это уже половина успеха в любой вымышленной истории. В то же время любовь к сведению может сыграть против них: иногда они добавляют лишние детали и сами усложняют собственную версию событий.

7 место - Рак

Раки хорошо испытывают эмоции других людей и могут понять, что именно собеседник хочет услышать. Они способны скрыть правду ради собственного покоя или чтобы не обидеть близкого человека.

6 место - Козерог

Козероги редко врут без причины, но если уж решили что-нибудь скрыть, могут действовать очень продуманно. Они способны контролировать эмоции и не говорить лишнего, поэтому разоблачить их непросто.

5 место - Дева

Девы хорошо подмечают детали, поэтому могут заранее продумать свою версию событий. Они способны запомнить мелочи и логически выстроить объяснение, хотя избыточная продуманность иногда сама вызывает подозрение.

4 место - Весы

Весы умеют подбирать правильные слова и убеждать собеседника без лишнего давления. Если им нужно избежать неприятной ситуации, они могут подать правду так, что она будет звучать совсем по-другому.

3 место - Водолей

Водолеи могут придумать нестандартное объяснение, которое сложно сразу опровергнуть. Они не всегда эмоционально реагируют на разоблачение, а хладнокровие помогает им сохранять убедительный вид.

2 место - Близнецы

Близнецы имеют репутацию мастеров слова и легко адаптируют свою историю к собеседнику. Они могут быстро придумать правдоподобное объяснение и уверенно подать его, не теряя нити разговора.

1 место - Скорпион

Скорпионов в этом шутливом рейтинге можно назвать искуснейшими лжецами. Они умеют скрывать эмоции, не раскрывать лишнего и ждать подходящего момента, поэтому понять, что они что-то скрывают, бывает особенно сложно.

Ранее Styler рассказал о прогнозе астролога о том, кого ждут перемены с 10 сентября.

Теги: Астрология Знаки Зодиака Гороскоп
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