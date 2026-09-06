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Главная Гороскопы Не простят и не забудут: эти знаки Зодиака могут годами помнить обиды
Гороскопы 06 сентября 2026 · 12:01
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Не простят и не забудут: эти знаки Зодиака могут годами помнить обиды

Иногда больше всего следует опасаться тех, кто после конфликта вдруг становится очень спокойным
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Не простят и не забудут: эти знаки Зодиака могут годами помнить обиды

Какие знаки Зодиака самые мстительные (фото: Magnific)

Астрологи считают, что представители разных знаков Зодиака по-разному реагируют на измену, критику и несправедливость. Для одних конфликт быстро проходит, а другие могут надолго запомнить поведение обидчика.

Styler рассказывает, кто из знаков Зодиака тяжелее всего отпускает обиды.

12 место - Стрелец

Стрельцы не любят тратить время на обиды и месть. Если их сильно задеть, они, скорее всего, просто пойдут дальше и оставят обидчика в прошлом.

11 место - Овен

Овен может взорваться буквально в секунду, но так же быстро уходит. Его месть обычно эмоциональна и импульсивна, поэтому долго лелеять обиду этот знак не любит.

10 место - Лев

Львы способны простить, но забыть обиду им бывает сложно. Чаще всего они наказывают обидчика собственным безразличием - просто перестают обращать на него внимание.

9 место - Водолей

Водолей не станет устраивать громких сцен из-за обиды. Он просто дистанцируется, закроет доступ к своей жизни и может сделать вид, что этого человека больше для него не существует.

8 место - Рыбы

Рыбы кажутся слишком хорошими, чтобы мстить, но не стоит недооценивать их память. Они могут долго переживать обиду, а затем неожиданно забрать свою поддержку именно тогда, когда она больше всего нужна.

7 место - Телец

Телец долго терпит и старается не обострять ситуацию. Но если его терпение окончательно иссякнет, он просто вычеркнет обидчика из своей жизни - и вернуть доверие будет очень сложно.

6 место - Близнецы

Близнецы могут быть опасны именно из-за слов. Они способны так тонко подколоть или использовать сарказм, что обидчик поймет суть мести далеко не сразу.

5 место - Весы

Весы не любят открытую войну, поэтому их месть часто выглядит максимально спокойно. Они могут улыбаться, вести себя вежливо, а потом просто вычеркнуть человека из своей жизни.

4 место - Дева

Дева способна запомнить обиду до мельчайших деталей. Представители этого знака не будут спешить с ответом, но могут дождаться момента, когда один точный поступок скажет больше тысячи слов.

3 место - Рак

Раки очень эмоциональны, поэтому измену или серьезную обиду переживают особенно болезненно. Их главное оружие - лишить обидчика своей заботы, внимания и поддержки, которую тот раньше воспринимал как должное.

2 место - Козерог

Козерог не станет тратить силы на бессмысленные ссоры. Его стиль - молча сделать выводы, добиться еще большего успеха и однажды показать обидчику, насколько хорошо он может жить без него.

1 место - Скорпион

Скорпион по праву возглавляет рейтинг самых мстительных знаков Зодиака. Он прекрасно помнит предательства и обиды и, если решит ответить, может сделать это холодно, продуманно и неожиданно для обидчика.

Ранее Styler рассказывал, какие знаки Зодиака наконец-то выдохнут с облегчением.

Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
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