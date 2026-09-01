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Гороскопы 01 сентября 2026 · 12:01
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Деньги любят смелых: эти знаки Зодиака не боятся рисковать ради прибыли

Если они видят шанс хорошо заработать, могут сделать то, на что другие не решаются
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Деньги любят смелых: эти знаки Зодиака не боятся рисковать ради прибыли

Какие знаки Зодиака не боятся финансовых рисков (фото: Magnific)

Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака по их готовности идти на финансовый риск - от осторожных стратегов до тех, кто легко делает смелые ставки.

Styler рассказывает, кто из знаков больше всего стремится заработать даже там, где нет гарантий.

12 место - Рак

Ракам важно чувствовать финансовую безопасность, поэтому они не любят ставить под угрозу то, что уже имеют. Перед рискованным решением они будут долго взвешивать все "за" и "против" и скорее выберут гарантированный доход.

11 место - Дева

Девы отлично умеют считать деньги, но именно поэтому не спешат рисковать ими. Им нужно увидеть четкий план, просчитать возможные потери, и только после этого они могут согласиться на финансовую авантюру.

10 место - Телец

Тельцы любят деньги и комфорт, но терять накопившееся совсем не хотят. Они могут инвестировать или попробовать что-нибудь новое, однако предпочтение обычно отдают надежным вариантам с прогнозируемым результатом.

9 место - Весы

Весы могут рискнуть, если видят хорошую перспективу, но сначала постараются получить совет от человека, которому доверяют. Им сложно сделать ставку вслепую - слишком большая неопределенность заставляет их колебаться.

8 место - Козерог

Козероги готовы рисковать, но только тогда, когда этот риск является частью большой стратегии. Они могут вложить значительную сумму в перспективный проект, видя возможность получить серьезный результат в будущем.

7 место - Рыбы

Рыбы способны неожиданно уйти в ва-банк, особенно если им подсказывает интуиция. Иногда они принимают решения, которые кажутся нелогичными для других, но именно такая смелость может привести к неожиданному финансовому успеху.

6 место - Близнецы

Близнецы не боятся пробовать новые способы заработка и легко переключаются с одного источника дохода на другой. Они могут рискнуть ради интересной возможности, хотя иногда меняют решение так же быстро, как и принимают его.

5 место - Лев

Львы любят масштаб и не хотят довольствоваться малым, поэтому ради больших целей могут пойти на серьезный риск. Они уверены в своих силах и часто считают, что смелость рано или поздно будет вознаграждена.

4 место - Водолей

Водолеи не боятся экспериментов, особенно если речь идет о необычной идее или новом способе заработка. Они могут уложиться в то, что другие считают слишком рискованным, если видят в этом потенциал.

3 место - Стрелец

Стрельцы - настоящие искатели приключений, и деньги не исключение. Они легко могут согласиться на риск ради большой прибыли, ведь верят в свою удачу и не любят упускать перспективные шансы.

2 место - Овен

Овны действуют быстро и не привыкли долго стоять в стороне, когда видят возможность заработать. Они готовы сделать смелую ставку даже тогда, когда результат не гарантирован, а иногда именно эта решимость приносит им большие деньги.

1 место - Скорпион

Скорпионы возглавляют рейтинг тех, кто готов рисковать ради денег. Они не просто идут на риск - они пытаются просчитать ситуацию, найти слабое место и использовать его в свою пользу, поэтому могут смело заходить даже в сложные финансовые истории.

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Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
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