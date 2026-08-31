Чему нас не учили в школе: 5 книг с навыками, которые действительно нужны взрослым

В школе мы учили формулы, правила и даты, но далеко не всегда получали ответы на практические вопросы: как обращаться с деньгами, наладить сон, строить отношения и питаться без крайностей.

Styler вместе с национальной книжной платформой Yakaboo собрал пять книг, которые помогают разобраться с вещами, от которых действительно зависит наша повседневная жизнь.

Мы привыкли планировать будущее, вспоминать прошлое и жаловаться, что не успеваем жить настоящим, но что такое "теперь" с точки зрения науки?

Британская научная журналистка Джо Марчант исследует, как человеческий мозг создает ощущение времени и непрерывной реальности, привлекая физику, нейронауку, психологию и философию. Она ведет читателя от космологии и квантовой механики к памяти, вниманию и особенностям сознания, объясняя сложные концепции.

Марчант имеет докторскую степень по генетике и много лет работает в сфере научной журналистики, поэтому умеет говорить о сложном без интонации учебнике.

Книга вошла в список лучших новых научно-популярных изданий февраля 2026 года по версии New Scientist. Хороший выбор для тех, кто хочет не просто услышать очередной совет "живи здесь и сейчас", а понять, что наука вообще знает о нашем загадочном "сейчас".

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Математику в школе преподают годами, а вот умение обращаться с деньгами почему-то часто оставляют на самостоятельное изучение.

Морган Гаусел объясняет, почему финансовые решения зависят не только от цифр и знаний: на них влияют наш опыт, страх, амбиции, привычки и даже представления о том, как должна выглядеть успешная жизнь.

В отдельных кратких разделах он разбирает сбережения, сложный процент, риск, роль удачи и разницу между способностью заработать и умением их сохранить.

Вместо универсальной схемы быстрого обогащения автор предлагает гораздо менее эффектную, но более полезную вещь - научиться мыслить на длинную дистанцию и не измерять собственное благополучие чужими стандартами.

Гаусел много лет писал о финансах и инвестициях и был удостоен профессиональных наград в сфере бизнес-журналистики. "Психология денег" стала международным бестселлером и была переведена на десятки языков.

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"Высплюсь на выходных" - пожалуй, одно из самых стойких взрослых обещаний самим себе, хотя сон не работает как долг, который можно бесконечно переносить на потом.

Биологине Ольга Маслова и Ника Бельская объясняют, как устроены наши биологические часы и циркадные ритмы, чем отличаются хронотипы и почему универсального правильного режима для всех не существует.

Авторы разбирают вполне практические вопросы: полезно ли спать днем, как пережить джетлаг, зачем спальни тьма и почему не стоит пытаться сделать из "совы" человека, который добровольно просыпается в пять утра.

Ольга Маслова - кандидат биологических наук и популяризатор науки, а Ника Бельская - генетик и консультант со сна и здорового долголетия. Обе работали тренерами проекта "Школа долголетия", посвященного здоровому образу жизни без крайностей.

Так что это книга не о волшебном вечернем ритуале, а о базовом взрослом навыке - понимать потребности собственного организма и наконец-то перестать воевать с ним.

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Влюбляться мы как-то учимся сами, а вот договариваться о деньгах, личных границах, быте и правилах совместной жизни оказывается значительно сложнее.

Ольга Гуцал пишет об отношениях самодостаточных взрослых людей, которым традиционные представления о браке уже не всегда дают ответы на практические вопросы.

Автор опирается, в частности, на наблюдение за хорошо знакомой ей бизнес-средой и разбирает причины, по которым внешне успешные люди могут то и дело терпеть неудачи в партнерстве.

В книге говорится о семейном бюджете, личных границах, условном "брачном контракте", конфликтах и необходимости время от времени пересматривать договоренности, когда меняются сами люди или их обстоятельства. Отдельно Гуцал говорит и о ситуациях, когда отношения все-таки завершаются, и возможность развестись достойно.

Это не инструкция по созданию "идеальной пары", а разговор о навыке, который действительно редко где-то преподают: как оставаться двумя отдельными взрослыми людьми и одновременно строить общую жизнь.

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Еще одна вещь, которую мы делаем каждый день, хотя системно разбираться в ней начинаем далеко не всегда, - еда.

Нутрициологиня Ольга Дорош предлагает отойти от бесконечного разделения продуктов на "правильные" и "запрещенные" и сначала понять, что действительно нужно организму.

Автор объясняет принципы сбалансированного рациона, разбирает популярные мифы о питании и отвечает на практический вопрос по названию - что и сколько есть.

При этом здоровое питание в ее подходе не требует отказаться от сладкого, пиццы или других любимых продуктов и превратить каждый прием пищи в математическую задачу с калориями.

Речь же идет о привычках, понимании собственной тарелки и возможности питаться полноценно без лишней мороки и крайностей. Полезная книга для взрослых, которым наконец-то хочется разобраться с едой не по правилам очередной модной диеты.

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