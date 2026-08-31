UA / RU
rbc.ua
Последние новости
14:59 Гороскопы
Рыбалка в сентябре: точный лунный календарь поклевки для щедрого улова
14:01 Вкусно
Как закрыть помидоры, чтобы все просили рецепт: добавьте этот фрукт
13:15 Полезное
Урожай до самых морозов: 4 культуры, которые советуют сажать именно в сентябре
12:20 Люди
Брат едва не убил победителя "Зважених та щасливих" и застрелил родителей: детали
12:00 Гороскопы
Таро-гороскоп на неделю: кто начнет новую жизнь, а кто отпустит прошлое
10:48 Тренды
8 лучших духов с нотой морской соли, которые заменят поездку на море
09:17 Полезное
Идеальный газон без хлопот: 5 стелющихся растений, которые навсегда заменят обычную траву
06:01 Гороскопы
Таро-гороскоп на 31 августа: кому этот день принесет удачу, а кому - перемены
20:02 Гороскопы
Скажите страхам "нет": как Меркурий в Деве поможет трем знакам приумножить состояние
17:27 Вкусно
Херсонские "голые" помидоры: готовятся сутки, а исчезают со стола за минуты
Все новости
Главная Гороскопы Рыбалка в сентябре: точный лунный календарь поклевки для щедрого улова
Гороскопы 31 августа 2026 · 14:59
Add as a preferred source on Google

Рыбалка в сентябре: точный лунный календарь поклевки для щедрого улова

Когда наиболее активно клюет щука и карп в сентябре
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Рыбалка в сентябре: точный лунный календарь поклевки для щедрого улова

Лунный календарь рыбака (фото: Getty Images)

С наступлением осени вода охлаждается, что кардинально меняет повадки рыбы, однако сентябрь остается одним из самых удачных месяцев для выезда на водоем. Пока карась, карп и лещ продолжают активно питаться перед холодами, хищники – щука, окунь и судак начинают свой настоящий осенний жор.

Точный лунный календарь поклевки для щедрого улова - публикует Styler.

Календарь поклевки на сентябрь

Благоприятные дни (1-2, 5-6, 13-15, 19-20, 23-25, 29): Лучшее время для рыбалки. Высокая вероятность активного поклевки и большого улова.

Нейтральные дни (3-4, 9-10, 12, 21-22, 30): Клев возможен, но потребует экспериментов с наживкой, прикормкой и частой сменой локаций.

Неблагоприятные дни (7-8, 11, 16-18, 26-28): Рыба пассивная. Успех зависит исключительно от вашего мастерства и идеально стабильных погодных условий.

Тактика осенней рыбалки

Смена локации

Рыба постепенно покидает мелководье. Искать ее следует на более глубоких участках: у зимовальных ям, резких перепадов глубин (бревок), среди подводных коряг и на грани отмирания водорослей.

Время ловли

В теплые "летние" дни сентября рыба лучше клюет на рассвете и перед закатом. Когда же устанавливается стабильная осенняя прохлада, пик активности часто смещается к середине дня, когда вода немного прогревается.

Влияние погоды

Резкие скачки атмосферного давления, шквальный ветер или быстрое изменение уровня воды мгновенно останавливают поклевку. Оптимальные условия – это стабильная пасмурная или ясная погода, держащаяся как минимум несколько дней подряд.

Переход на осеннее меню

В сентябре биоритмы рыбы перестраиваются для подготовки к зиме, поэтому она инстинктивно ищет более калорийную пищу.

Опытные рыбаки советуют с середины месяца постепенно убирать из арсенала сугубо летние растительные насадки (кукурузу, горох, мастирку). Заменяйте их на животные наживки, богатые белоком: пучки красного червя, опарыша или мотыля.

Для хищника сейчас наступает золотое время - щука и судак становятся более агрессивными, поэтому следует переходить на большие силиконовые приманки и воблеры, имитирующие упитанную добычу.

Кстати, Styler до этого рассказывал, что под Киевом рыбак поймал огромного сома.

Теги: Лунный календарь Рыбалка
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Идеальный газон без хлопот: 5 стелющихся растений, которые навсегда заменят обычную траву Полезное Идеальный газон без хлопот: 5 стелющихся растений, которые навсегда заменят обычную траву
Таро-гороскоп на 31 августа: кому этот день принесет удачу, а кому - перемены
Таро-гороскоп на 31 августа: кому этот день принесет удачу, а кому - перемены Гороскопы
Не покупайте новое пальто: интересные способы сделать прошлогоднюю модель модной этой осенью
Не покупайте новое пальто: интересные способы сделать прошлогоднюю модель модной этой осенью Тренды
Больше интересного
8 лучших духов с нотой морской соли, которые заменят поездку на море 8 лучших духов с нотой морской соли, которые заменят поездку на море Людмила Жукова · 31 августа 2026, 10:48
Скажите страхам "нет": как Меркурий в Деве поможет трем знакам приумножить состояние Скажите страхам "нет": как Меркурий в Деве поможет трем знакам приумножить состояние Людмила Жукова · 30 августа 2026, 20:02
Велосипед, кот за гривну и удобная подушка: украинцы назвали топ-покупок, изменивших их жизнь Велосипед, кот за гривну и удобная подушка: украинцы назвали топ-покупок, изменивших их жизнь Наталия Крижановская · 30 августа 2026, 16:19
Как закрыть помидоры, чтобы все просили рецепт: добавьте этот фрукт Как закрыть помидоры, чтобы все просили рецепт: добавьте этот фрукт Катерина Собкова · 31 августа 2026, 14:01