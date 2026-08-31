Таро-гороскоп на неделю: кто начнет новую жизнь, а кто отпустит прошлое

Новая неделя, которая продлится с 31 августа по 6 сентября, принесет неожиданные решения знакам Зодиака. Кого-то ждут новые возможности и любовь, а кому-то пора пересмотреть свои приоритеты.
Что обещает Таро-гороскоп на неделю, рассказывает Styler со ссылкой на Metro.
Овен
Карта Таро: Императрица
Овнам обещают неделю, полную любовной энергии, тепла и приятных моментов.
В романтической сфере особенно удачно могут складываться отношения с Тельцами и Весами, а для кого-то этот период станет началом нового этапа в личной жизни или даже расширением семьи. Не торопитесь - наслаждайтесь природой, домашним уютом, встречами с друзьями и простыми радостями.
Телец
Карта Таро: Суд
Карта поможет Тельцам наконец-то осознать важные мнения и выводы, которые вызревали в последнее время.
На этой неделе вы будете готовы более четко выражать свою позицию и говорить о том, что раньше долго обдумывали. Вас ждет больше ясности и понимания своей роли в важных ситуациях.
Близнецы
Карта Таро: Король Жезлов
Близнецам этой недели захочется путешествий, новых впечатлений и открытий - лето для вас еще далеко не завершено.
Планируйте поездки, посещайте новые места и ставьте перед собой конкретные цели, ведь во время путешествий может родиться яркая идея. Новые впечатления могут перезагрузить мышление и подарить мощный творческий импульс.
Рак
Карта Таро: Десятка Жезлов
Десятка Жезлов советует Ракам притормозить и позволить себе полноценный отдых.
Смена сезона и накопившаяся усталость могут ощущаться особенно сильно, поэтому на этой неделе стоит позаботиться о сне, питании, воде и эмоциональном восстановлении. Воспринимайте ближайшие дни как своеобразный домашний спа-отдых - организм отблагодарит вас новыми силами.
Лев
Карта Таро: Королева Монет
Львы уже могут испытывать желание вернуться к порядку, привычным делам и рабочему ритму. Королева Монет обещает успех во всем, чему вы уделите достаточно внимания: от работы и финансов до здоровья и обустройства дома.
Пора взять инициативу в свои руки, определить приоритеты и организовать жизнь так, как хочется именно вам.
Дева
Карта Таро: Дурак
Для Дев начинается период нового старта, а карта Дурак призывает не бояться перемен.
Если в какой-то сфере жизни вы чувствуете застой, настал момент сделать первый шаг к желаемым изменениям - даже небольшой, но осознанный. Путешествия, новые технологии, смелые решения и выход за пределы обычного могут открыть перед вами интересные перспективы.
Весы
Карта Таро: Король Кубков
Король Кубков советует Весам провести неделю в приятной компании и максимально насладиться последними теплыми днями.
Речь идет не только о развлечениях, но и об искренних разговорах, близости, взаимопонимании и моментах, которые останутся теплыми воспоминаниями на осень и зиму. Окружите себя людьми, которых любите, и не отказывайте себе в удовольствии просто хорошо провести время.
Скорпион
Карта Таро: Смерть
Карта Смерть Скорпионам символизирует не буквальный конец, а мощную трансформацию и переход к новому этапу.
На этой неделе стоит оставить в прошлом то, что вы больше не хотите поддерживать - старую привычку, ситуацию, роль или связь. Отпуская то, что вы уже переросли, вы освобождаете место для предстоящего обновления.
Стрелец
Карта Таро: Рыцарь Монет
Стрельцам пора постепенно возвращаться к более организованному ритму после летней суеты.
Рыцарь Монет советует составить реалистичный список дел на ближайший месяц, определить приоритеты и не тратить силы на второстепенное. Спокойная организация и внимание к собственным ресурсам помогут подготовиться к новому сезону без лишнего истощения.
Козерог
Карта Таро: Двойка Жезлов
Двойка Жезлов призывает Козерогов пересмотреть свои цели и стратегии в начале нового месяца.
Не пытайтесь одновременно контролировать все - определите главное, а остальные дела отложите или делегируйте. Спокойное время для планирования в начале недели поможет вам принять правильные решения и сосредоточиться на том, что действительно важно.
Водолей
Карта Таро: Восьмерка Мечей
Водолеям карта Восьмерка Мечей советует не зацикливаться на летних разочарованиях, оскорблениях или неоправданных ожиданиях.
Не стоит додумывать других или переносить собственные страхи и раздражение на близких - лучше немного дистанцироваться и начать все с чистого листа. Эта неделя подарит возможность вернуться к собственному темпу и заниматься тем, что доставляет удовольствие.
Рыбы
Карта Таро: Восьмерка Кубков
Рыбы могут быть особенно чувствительны после недавней полной Луны и склонны возвращаться мыслями к летним ситуациям и невысказанным словам.
Восьмерка Кубков советует отпустить разочарование и посмотреть вперед: впереди еще много шансов, в том числе неожиданных и приятных. Позвольте себе не контролировать будущее - оно может приятно удивить вас.
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