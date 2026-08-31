Таро-гороскоп на тиждень: хто почне нове життя, а хто відпустить минуле

Новий тиждень, який триватиме з 31 серпня до 6 вересня, принесе неочікувані рішення знакам Зодіаку . На когось чекають нові можливості та кохання, а комусь час переглянути свої пріоритети.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень, розповідає Styler з посиланням на Metro .

Овен

Карта Таро: Імператриця

Овнам обіцяють тиждень, сповнений любовної енергії, тепла та приємних моментів.

У романтичній сфері особливо вдало можуть складатися стосунки з Тельцями та Терезами, а для когось цей період стане початком нового етапу в особистому житті чи навіть розширенням сім’ї. Не поспішайте - насолоджуйтеся природою, домашнім затишком, зустрічами з друзями та простими радощами.

Телець

Карта Таро: Суд

Карта допоможе Тельцям нарешті усвідомити важливі думки та висновки, які визрівали останнім часом.

Цього тижня ви будете готові чіткіше висловлювати свою позицію й говорити про те, що раніше довго обмірковували. На вас чекає більше ясності та розуміння власної ролі у важливих ситуаціях.

Близнюки

Карта Таро: Король Жезлів

Близнюкам цього тижня захочеться подорожей, нових вражень і відкриттів - літо для вас ще далеко не завершене.

Плануйте поїздки, відвідуйте нові місця та ставте перед собою конкретні цілі, адже саме під час мандрівок може народитися яскрава ідея. Нові враження здатні перезавантажити мислення та подарувати потужний творчий імпульс.

Рак

Карта Таро: Десятка Жезлів

Десятка Жезлів радить Ракам пригальмувати й дозволити собі повноцінний відпочинок.

Зміна сезону та накопичена втома можуть відчуватися особливо сильно, тому цього тижня варто подбати про сон, харчування, воду та емоційне відновлення. Сприймайте найближчі дні як своєрідний домашній спа-відпочинок - організм віддячить вам новими силами.

Лев

Карта Таро: Королева Монет

Леви вже можуть відчувати бажання повернутися до порядку, звичних справ і робочого ритму. Королева Монет обіцяє успіх у всьому, чому ви приділите достатньо уваги: від роботи та фінансів до здоров’я й облаштування дому.

Саме час взяти ініціативу у свої руки, визначити пріоритети та організувати життя так, як хочеться саме вам.

Діва

Карта Таро: Дурень

Для Дів починається період нового старту, а карта Дурень закликає не боятися змін.

Якщо у якійсь сфері життя ви відчуваєте застій, настав момент зробити перший крок до бажаних змін - навіть невеликий, але усвідомлений. Подорожі, нові технології, сміливі рішення та вихід за межі звичного можуть відкрити перед вами цікаві перспективи.

Терези

Карта Таро: Король Кубків

Король Кубків радить Терезам провести тиждень у приємній компанії та максимально насолодитися останніми теплими днями.

Йдеться не лише про розваги, а й про щирі розмови, близькість, взаєморозуміння та моменти, які залишаться теплими спогадами на осінь і зиму. Оточіть себе людьми, яких любите, і не відмовляйте собі в задоволенні просто добре провести час.

Скорпіон

Карта Таро: Смерть

Карта Смерть для Скорпіонів символізує не буквальний кінець, а потужну трансформацію та перехід до нового етапу.

Цього тижня варто залишити в минулому те, що ви більше не хочете підтримувати - стару звичку, ситуацію, роль або зв’язок. Відпускаючи те, що ви вже переросли, ви звільняєте простір для майбутнього оновлення.

Стрілець

Карта Таро: Лицар Монет

Стрільцям настав час поступово повертатися до більш організованого ритму після літньої метушні.

Лицар Монет радить скласти реалістичний список справ на найближчий місяць, визначити пріоритети та не витрачати сили на другорядне. Спокійна організація й увага до власних ресурсів допоможуть підготуватися до нового сезону без зайвого виснаження.

Козоріг

Карта Таро: Двійка Жезлів

Двійка Жезлів закликає Козерогів переглянути свої цілі та стратегії на початку нового місяця.

Не намагайтеся одночасно контролювати все - визначте головне, а решту справ відкладіть або делегуйте. Спокійний час для планування на початку тижня допоможе вам прийняти правильні рішення та зосередитися на тому, що справді важливо.

Водолій

Карта Таро: Вісімка Мечів

Водоліям карта Вісімка Мечів радить не зациклюватися на літніх розчаруваннях, образах чи невиправданих очікуваннях.

Не варто додумувати за інших або переносити власні страхи й роздратування на близьких - краще трохи дистанціюватися та почати все з чистого аркуша. Цей тиждень подарує можливість повернутися до власного темпу й займатися тим, що приносить задоволення.

Риби

Карта Таро: Вісімка Кубків

Риби можуть бути особливо чутливими після нещодавнього повного Місяця та схильними повертатися думками до літніх ситуацій і невисловлених слів.

Вісімка Кубків радить відпустити розчарування й подивитися вперед: попереду ще чимало шансів, зокрема несподіваних і приємних. Дозвольте собі не контролювати майбутнє - воно може приємно здивувати вас.