UA / RU
rbc.ua
Останні новини
06:01 Гороскопи
Таро-гороскоп на 31 серпня: кому цей день принесе удачу, а кому - зміни
20:02 Гороскопи
Скажіть страхам "ні": як Меркурій у Діві допоможе трьом знакам примножити статки
17:27 Смачно
Херсонські "голі" помідори: готуються добу, а зникають зі столу за хвилини
16:19 Люди
Велосипед, кіт за гривню та зручна подушка: українці назвали топ-покупок, які змінили їхнє життя
15:14 Тренди
Не купуйте нове пальто: цікаві способи зробити торішню модель модною цієї осені
13:49 Корисне
Знищують газон, але не їдять врожай: як назавжди прогнати кротів з ділянки
12:03 Гороскопи
Не пропустіть свій щасливий день: що приготував вересень кожному знаку Зодіаку
11:23 Люди
Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+
10:44 Корисне
Одна картоплина може зіпсувати весь урожай: не поспішайте нести його в льох
09:26 Смачно
Перець на зиму, який не розвалюється: запам’ятайте правило 6 хвилин
Всі новини
Головна Гороскопи Таро-гороскоп на 31 серпня: кому цей день принесе удачу, а кому - зміни
Гороскопи 31 серпня 2026 · 06:01
Add as a preferred source on Google

Таро-гороскоп на 31 серпня: кому цей день принесе удачу, а кому - зміни

Цього дня одним знакам Зодіаку варто ловити момент, а іншим - уважно стежити за підказками долі
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 31 серпня: кому цей день принесе удачу, а кому - зміни

Гороскоп за картами Таро для кожного знаку Зодіаку (фото: фото: Getty Images)

Останній день серпня може принести несподівані повороти та важливі рішення. Карти Таро підкажуть, чого чекати кожному знаку Зодіаку.

Styler розповідає, на що варто звернути увагу у понеділок.

Овен

Карта Таро: Імператор

Понеділок вимагатиме від Овнів зібраності та чітких рішень. Не бійтеся брати відповідальність на себе - саме впевненість допоможе вам отримати бажаний результат.

Телець

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів

День сприятливий для фінансових справ, роботи та турботи про власний комфорт. Ви можете отримати приємне підтвердження того, що ваші попередні зусилля були не марними.

Близнюки

Карта Таро: Вісімка Кубків

31 серпня Близнюкам може захотітися залишити те, що більше не приносить задоволення. Не тримайтеся за людей чи ситуації лише через звичку - іноді рух уперед починається саме з прощання.

Рак

Карта Таро: Королева Кубків

Ракам варто більше довіряти своїй інтуїції. Ви тонко відчуватимете настрій інших людей, але важливо не забувати й про власні емоційні потреби.

Лев

Карта Таро: Колесо Фортуни

На Левів може чекати несподіваний поворот подій. Не намагайтеся контролювати абсолютно все - обставини можуть скластися набагато краще, якщо ви дозволите подіям розвиватися природно.

Діва

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Цей день варто присвятити роботі, навчанню та справам, які потребують уваги до деталей. Результат прийде не миттєво, зате докладені зусилля точно не пропадуть даремно.

Терези

Карта Таро: Двійка Кубків

На Терезів чекає день, сприятливий для спілкування та зближення з близькими людьми. Можливі приємна зустріч, важлива розмова або навіть нове романтичне знайомство.

Скорпіон

Карта Таро: Смерть

Не лякайтеся цієї карти: вона символізує завершення одного етапу та початок іншого. 31 серпня Скорпіонам варто відпустити те, що вже втратило сенс, щоб звільнити місце для нового.

Стрілець

Карта Таро: Трійка Жезлів

Стрільцям карти радять дивитися ширше та планувати наступні кроки. День добре підходить для нових задумів, подорожей, кар'єрних планів і рішень, які працюватимуть на ваше майбутнє.

Козоріг

Карта Таро: Ієрофант

Козорогам варто діяти перевіреним шляхом і не нехтувати порадами людей, яким вони довіряють. У важливій справі традиційний підхід може виявитися набагато ефективнішим за експерименти.

Водолій

Карта Таро: Дурень

Понеділок може подарувати Водоліям шанс почати щось із чистого аркуша. Не бійтеся зробити перший крок, навіть якщо поки не знаєте, куди саме приведе вас новий шлях.

Риби

Карта Таро: Зірка

Для Риб це карта надії, натхнення та приємних перспектив. 31 серпня варто не відмовлятися від мрії - навіть маленький крок у її напрямку може повернути вам віру у власні сили.

Раніше Styler розповідав, чому сниться колишній.

Також читайте, які знаки Зодіаку найчастіше конфліктують.

Теги: Гороскоп Знаки Зодіаку Гороскоп Таро Астрологія
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Не пропустіть свій щасливий день: що приготував вересень кожному знаку Зодіаку Гороскопи Не пропустіть свій щасливий день: що приготував вересень кожному знаку Зодіаку
Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+
Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+ Люди
Знищують газон, але не їдять врожай: як назавжди прогнати кротів з ділянки
Знищують газон, але не їдять врожай: як назавжди прогнати кротів з ділянки Корисне
Більше цікавого
Ці кольори освіжають обличчя: 6 відтінків, які варто носити після 40 Ці кольори освіжають обличчя: 6 відтінків, які варто носити після 40 Катерина Собкова · 30 серпня 2026, 07:16
Таро-гороскоп на 29 серпня: кому усміхнеться удача, а кому варто бути обережним Таро-гороскоп на 29 серпня: кому усміхнеться удача, а кому варто бути обережним Катерина Собкова · 29 серпня 2026, 06:04
Гроші самі підуть до рук: три знаки Зодіаку, які несподівано розбагатіють у вересні Гроші самі підуть до рук: три знаки Зодіаку, які несподівано розбагатіють у вересні Людмила Жукова · 29 серпня 2026, 20:02
Скажіть страхам "ні": як Меркурій у Діві допоможе трьом знакам примножити статки Скажіть страхам "ні": як Меркурій у Діві допоможе трьом знакам примножити статки Людмила Жукова · 30 серпня 2026, 20:02