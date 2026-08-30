Не пропустіть свій щасливий день: що приготував вересень кожному знаку Зодіаку

Вересень 2026 принесе знакам Зодіаку різні можливості - від кар’єрних проривів до важливих рішень у стосунках. Астрологи назвали дати, на які варто звернути особливу увагу.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, коли може пощастити саме вам.

Овен - 16 вересня

16 вересня може стати для Овнів днем важливих професійних можливостей. Перехід Юнони в знак Козоріга підштовхне вас звернути увагу на партнерства, які здатні допомогти реалізувати амбітні плани. Не бійтеся приймати підтримку - цього разу вона може виявитися особливо цінною.

Телець - 16 вересня

Тельцям варто дозволити собі трохи менше контролювати майбутнє. 16 вересня сприятиме новим знайомствам, подорожам і рішенням, які можуть змінити ваше уявлення про те, яким має бути щасливе життя. Іноді перший крок потрібно зробити ще до того, як ви отримаєте всі відповіді.

Близнюки - 10 вересня

10 вересня для Близнюків стане стартом періоду змін і переосмислення. Ретроградний Уран у вашому знаку разом із переходом Венери у знак Скорпіона може змусити по-новому подивитися на власні бажання та плани. Головне - не гнатися за миттєвими емоціями, а обирати те, що справді має для вас сенс.

Рак - 30 вересня

Для Раків особливо важливим стане 30 вересня, коли Меркурій перейде у Скорпіон. Цей період допоможе краще зрозуміти власні бажання та сміливіше рухатися до того, що приносить задоволення. Творчість, кохання, сімейні справи та кар’єрні рішення можуть отримати новий поштовх.

Лев - 26 вересня

26 вересня повний Місяць в Овні підсвітить для Левів те, чого вони насправді хочуть. Це хороший момент, щоб чесно поговорити із собою про давні мрії, сумніви та нездійснені бажання. Можливо, ви зрозумієте, що змінити напрямок ще зовсім не пізно.

Діва - 10 вересня

Для Дів 10 вересня відкриє період переосмислення професійних цілей. Ретроградний Уран у Близнюках до лютого 2027 року може змінити ваше бачення кар’єри та поняття успіху. Не обов’язково обирати лише те, що здається правильним на папері - прислухайтеся і до власних бажань.

Терези - 10 вересня

10 вересня може принести Терезам несподівані можливості та приємні повороти. Ретроградний Уран у Близнюках закликає не триматися за звичний сценарій і бути готовими до нового. Особливо перспективними можуть виявитися пропозиції, пов’язані з подорожами, навчанням або роботою за кордоном.

Скорпіон - 27 вересня

27 вересня Марс перейде у Лева, посилюючи для Скорпіонів кар’єрну мотивацію. Енергії буде багато, а разом із нею можуть з’явитися нові шанси проявити себе та досягти бажаного. Водночас не намагайтеся зробити все за один день - стабільний темп принесе більше користі.

Стрілець 27 вересня

Для Стрільців 27 вересня стане початком нового етапу, пов’язаного з великими планами та особистими мріями. Марс у Леві відкриє більше простору для розвитку, подорожей і масштабних задумів. Не поспішайте вимагати результату одразу - те, що ви почнете зараз, може повною мірою розкритися вже у 2027 році.

Козоріг - 22 вересня

22 вересня Козорогам варто особливо уважно придивитися до людей поруч. Початок сезону Терезів посилить тему професійних партнерств і покаже, наскільки важливо не намагатися досягти всього самостійно. Правильна людина поруч може суттєво наблизити вас до бажаного результату.

Водолій - 10 вересня

10 вересня може стати для Водоліїв днем, коли захочеться нарешті обрати власний шлях, а не відповідати чужим очікуванням. Перехід Меркурія у Терези сприятиме подорожам, навчанню та пошуку нових сенсів. Дозвольте собі прислухатися до внутрішнього голосу - навіть якщо він веде незвичним маршрутом.

Риби - 10 вересня

Для Риб 10 вересня стане моментом пробудження давно забутих бажань. Перехід Венери у Скорпіона може посилити прагнення до подорожей, нових вражень і життя, яке більше відповідає вашим справжнім мріям. Важливо лише не забувати про баланс між турботою про дім і бажанням вирушити назустріч пригодам.