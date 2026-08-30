UA / RU
rbc.ua
Останні новини
12:03 Гороскопи
Не пропустіть свій щасливий день: що приготував вересень кожному знаку Зодіаку
11:23 Люди
Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+
10:44 Корисне
Одна картоплина може зіпсувати весь урожай: не поспішайте нести його в льох
09:26 Смачно
Перець на зиму, який не розвалюється: запам’ятайте правило 6 хвилин
07:16 Тренди
Ці кольори освіжають обличчя: 6 відтінків, які варто носити після 40
06:07 Гороскопи
Таро-гороскоп на 30 серпня: яким знакам Зодіаку краще не ризикувати
20:02 Гороскопи
Гроші самі підуть до рук: три знаки Зодіаку, які несподівано розбагатіють у вересні
18:15 Гороскопи
Не просто "ангельське": що означає ім'я Ангеліна та які таємниці воно приховує
17:01 Корисне
Підготуйте полуницю до осені правильно: що зробити зараз, щоб наступного року було більше ягід
15:48 Смачно
Ситна вечеря без зайвих калорій: запіканка з куркою та кабачком
Всі новини
Головна Гороскопи Не пропустіть свій щасливий день: що приготував вересень кожному знаку Зодіаку
Гороскопи 30 серпня 2026 · 12:03
Add as a preferred source on Google

Не пропустіть свій щасливий день: що приготував вересень кожному знаку Зодіаку

У когось зміни почнуться з кар’єри, а хтось отримає шанс на нове кохання
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Не пропустіть свій щасливий день: що приготував вересень кожному знаку Зодіаку

Щасливий день для кожного знака Зодіаку у вересні 2026 (фото: Magnific)

Вересень 2026 принесе знакам Зодіаку різні можливості - від кар’єрних проривів до важливих рішень у стосунках. Астрологи назвали дати, на які варто звернути особливу увагу.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, коли може пощастити саме вам.

Овен - 16 вересня

16 вересня може стати для Овнів днем важливих професійних можливостей. Перехід Юнони в знак Козоріга підштовхне вас звернути увагу на партнерства, які здатні допомогти реалізувати амбітні плани. Не бійтеся приймати підтримку - цього разу вона може виявитися особливо цінною.

Телець - 16 вересня

Тельцям варто дозволити собі трохи менше контролювати майбутнє. 16 вересня сприятиме новим знайомствам, подорожам і рішенням, які можуть змінити ваше уявлення про те, яким має бути щасливе життя. Іноді перший крок потрібно зробити ще до того, як ви отримаєте всі відповіді.

Близнюки - 10 вересня

10 вересня для Близнюків стане стартом періоду змін і переосмислення. Ретроградний Уран у вашому знаку разом із переходом Венери у знак Скорпіона може змусити по-новому подивитися на власні бажання та плани. Головне - не гнатися за миттєвими емоціями, а обирати те, що справді має для вас сенс.

Рак - 30 вересня

Для Раків особливо важливим стане 30 вересня, коли Меркурій перейде у Скорпіон. Цей період допоможе краще зрозуміти власні бажання та сміливіше рухатися до того, що приносить задоволення. Творчість, кохання, сімейні справи та кар’єрні рішення можуть отримати новий поштовх.

Лев - 26 вересня

26 вересня повний Місяць в Овні підсвітить для Левів те, чого вони насправді хочуть. Це хороший момент, щоб чесно поговорити із собою про давні мрії, сумніви та нездійснені бажання. Можливо, ви зрозумієте, що змінити напрямок ще зовсім не пізно.

Діва - 10 вересня

Для Дів 10 вересня відкриє період переосмислення професійних цілей. Ретроградний Уран у Близнюках до лютого 2027 року може змінити ваше бачення кар’єри та поняття успіху. Не обов’язково обирати лише те, що здається правильним на папері - прислухайтеся і до власних бажань.

Терези - 10 вересня

10 вересня може принести Терезам несподівані можливості та приємні повороти. Ретроградний Уран у Близнюках закликає не триматися за звичний сценарій і бути готовими до нового. Особливо перспективними можуть виявитися пропозиції, пов’язані з подорожами, навчанням або роботою за кордоном.

Скорпіон - 27 вересня

27 вересня Марс перейде у Лева, посилюючи для Скорпіонів кар’єрну мотивацію. Енергії буде багато, а разом із нею можуть з’явитися нові шанси проявити себе та досягти бажаного. Водночас не намагайтеся зробити все за один день - стабільний темп принесе більше користі.

Стрілець 27 вересня

Для Стрільців 27 вересня стане початком нового етапу, пов’язаного з великими планами та особистими мріями. Марс у Леві відкриє більше простору для розвитку, подорожей і масштабних задумів. Не поспішайте вимагати результату одразу - те, що ви почнете зараз, може повною мірою розкритися вже у 2027 році.

Козоріг - 22 вересня

22 вересня Козорогам варто особливо уважно придивитися до людей поруч. Початок сезону Терезів посилить тему професійних партнерств і покаже, наскільки важливо не намагатися досягти всього самостійно. Правильна людина поруч може суттєво наблизити вас до бажаного результату.

Водолій - 10 вересня

10 вересня може стати для Водоліїв днем, коли захочеться нарешті обрати власний шлях, а не відповідати чужим очікуванням. Перехід Меркурія у Терези сприятиме подорожам, навчанню та пошуку нових сенсів. Дозвольте собі прислухатися до внутрішнього голосу - навіть якщо він веде незвичним маршрутом.

Риби - 10 вересня

Для Риб 10 вересня стане моментом пробудження давно забутих бажань. Перехід Венери у Скорпіона може посилити прагнення до подорожей, нових вражень і життя, яке більше відповідає вашим справжнім мріям. Важливо лише не забувати про баланс між турботою про дім і бажанням вирушити назустріч пригодам.

Також Styler писав про знаки Зодіаку, які найчастіше конфліктують.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, для чого наші предки малювали хрестик на розсипаній солі.

Теги: Гороскоп Знаки Зодіаку нумерология Астрологія
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Свіжа зелень без городу: як виростити багатий урожай цибулі на звичайному підвіконні Корисне Свіжа зелень без городу: як виростити багатий урожай цибулі на звичайному підвіконні
Хто кохає найсильніше: ці знаки Зодіаку здатні розтопити навіть холодне серце
Хто кохає найсильніше: ці знаки Зодіаку здатні розтопити навіть холодне серце Гороскопи
Куряче філе під сирно-овочевою шапкою: соковита страва за 20 хвилин
Куряче філе під сирно-овочевою шапкою: соковита страва за 20 хвилин Смачно
Більше цікавого
Місячний посівний календар на вересень: найвдаліші та заборонені дні для роботи на городі Місячний посівний календар на вересень: найвдаліші та заборонені дні для роботи на городі Людмила Жукова · 29 серпня 2026, 09:04
Таро-гороскоп на 29 серпня: кому усміхнеться удача, а кому варто бути обережним Таро-гороскоп на 29 серпня: кому усміхнеться удача, а кому варто бути обережним Катерина Собкова · 29 серпня 2026, 06:04
Хочете змінити роботу? Спочатку чесно дайте собі відповідь на ці 3 питання Хочете змінити роботу? Спочатку чесно дайте собі відповідь на ці 3 питання Людмила Жукова · 28 серпня 2026, 15:02
Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+ Шпагат, скелелазіння і кіберспорт: українські пенсіонери які встановили неймовірні рекорди у 70+ Наталя Крижанівська · 30 серпня 2026, 11:23