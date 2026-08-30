Ці кольори освіжають обличчя: 6 відтінків, які варто носити після 40

З віком шкіра та риси обличчя змінюються, тому звичні кольори в гардеробі можуть виглядати інакше. Стилісти радять переглянути палітру та називають відтінки, які допоможуть створити свіжіший образ.

Styler розбирався, які кольори найкраще працюють у гардеробі після 40 та як їх носити, щоб образ виглядав сучасно й гармонійно.

Темно-синій

Чорний давно вважається універсальною базою, але з віком він може здаватися занадто контрастним біля обличчя. Як пояснює сертифікована стилістка Елізабет Косіч, із часом риси обличчя стають м'якшими, а волосся може сивіти, тому надто різкі кольори не завжди працюють на користь образу.

Вона радить спробувати темно-синій. Цей відтінок залишається стриманим і статусним, але водночас виглядає м'якше за чорний.

Темно-синій можна використовувати як новий базовий колір: обирати жакети, пальта, светри, брюки або сукні. Він добре поєднується як зі світлими відтінками, так і з яскравими акцентами.

Колір одягу, який освіжає обличчя (фото: pinterest.com)

Малиновий

Не варто відмовлятися від яскравих кольорів лише через вік. Навпаки, насичений малиновий може стати тією самою деталлю, яка зробить образ цікавішим та енергійнішим.

Косіч радить звернути увагу на пурпурово-малиновий відтінок, який поєднує теплі та холодні нюанси. Він може працювати не лише у великих речах, а й у деталях.

Якщо ви не готові до малинової сукні чи пальта, почніть із шарфа, ременя, сумки або іншого аксесуара. Навіть невеликий яскравий акцент здатен оживити стриманий образ.

Кольори одягу, які омолоджують (фото: pinterest.com)

М'який білий

Здавалося б, що може бути простішим за білий? Але стилісти радять звернути увагу на його відтінок.

Консультантка з іміджу Керол Девідсон зазначає, що з віком яскраво-білий колір може здаватися надто різким біля обличчя. Водночас деякі відтінки слонової кістки можуть надавати шкірі небажаного жовтуватого або зеленуватого відтінку.

Компромісом може стати м'який білий - менш різкий, але все ще свіжий і універсальний. Він підходить для різних тонів шкіри та легко вписується як у повсякденні, так і в більш елегантні образи.

Кольори одягу, які освіжають обличчя (фото: pinterest.com)

Бордовий

Бордовий - ще один колір із червоної палітри, який варто додати до гардероба. Експертка з моди Марія Велнічеріу називає його елегантним і вишуканим відтінком, здатним додати образу відчуття розкоші.

Його перевага в універсальності: бордовий можна використовувати як основний колір або залишити для акцентів.

Светр, сумка, взуття чи шарф бордового відтінку можуть стати ефектним доповненням до нейтрального образу. Особливо добре цей колір працює восени та взимку, коли в гардеробі переважають темні відтінки.

Кольори одягу, які варто носити після 40 (фото: pinterest.com)

Пудрово-рожевий

Якщо насичений малиновий здається занадто сміливим, його можна замінити на значно ніжніший пудрово-рожевий.

Стилістка Вів'єн Десурмон радить не боятися рожевого після 40 та навіть 50-ти. На її думку, м'який відтінок додає образу жіночності та свіжості, при цьому не виглядаючи надто юним.

Пудрово-рожевий легко використовувати у светрах, сорочках, блузках або жакетах. Він також добре працює в багатошарових образах і поєднується з білим, бежевим, сірим та темно-синім.

Кольори одягу, які освіжають обличчя (фото: pinterest.com)

Оливково-зелений

Зелений залишається актуальним, а оливковий особливо добре підходить тим, хто шукає спокійну альтернативу звичним бежевому, сірому чи чорному.

Елізабет Косіч називає оливковий м'яким нейтральним відтінком, який існує у великій кількості варіацій - від світлих до темних і від теплих до холодних.

Головне - знайти свій варіант, який гармоніюватиме з тоном шкіри, волоссям та очима. Для більш виразного образу стилістка пропонує поєднувати оливковий із яскравим акцентом, наприклад насиченим червоним.

Кольори одягу, які освіжають обличчя (фото: pinterest.com)

Як правильно вибрати відтінок

Універсального кольору, який однаково добре працюватиме для всіх, не існує. Навіть наймодніший відтінок може виглядати невдало, якщо він не підходить до вашого тону шкіри.

Тому найкраще починати з невеликих змін: замінити чорну блузку на темно-синю, додати пудрово-рожевий шарф або спробувати бордову сумку.

І не обов'язково повністю оновлювати гардероб. Іноді достатньо правильно підібраного кольору біля обличчя, щоб звичний образ заграв зовсім по-новому.