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Головна Люди Біокамін чи газовий обігрівач: українці у Threads шукають альтернативу опаленню квартири
Люди 29 серпня 2026 · 13:01
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Біокамін чи газовий обігрівач: українці у Threads шукають альтернативу опаленню квартири

Жителі країни обговорюють, який варіант допоможе пережити холод у квартирі
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Біокамін чи газовий обігрівач: українці у Threads шукають альтернативу опаленню квартири

Українці обговорюють альтернативні способи обігріву квартири (фото: magnific.com)

Коли опалення залишається під питанням, люди починають шукати способи зігріти житло самостійно. Втім, у виборі між біокаміном і газовим обігрівачем важлива не лише ефективність, а й безпека.

Styler з посиланням на допис користувачки vladaeya у Threads розповідає, що радять українці та на що звертає увагу ДСНС.

Що радять у Threads

Обговорення почалося з публікації, в якій жінка розповіла, що через невизначеність із опаленням шукає альтернативний спосіб обігріву квартири.

Вона розглядала біокамін на спирту та газовий обігрівач. За словами авторки допису, вартість самих пристроїв приблизно однакова, однак біокамін їй подобається більше через побоювання щодо використання газу. Окремо вона запитала, де можна офіційно заправляти газові балони.

Біокамін чи газовий обігрівач: українці у Threads шукають альтернативу опаленню квартириПублікація з питанням щодо альтернативного опалення (скриншот)

У коментарях користувачі почали ділитися власним досвідом. Зокрема, одна з учасниць дискусії звернула увагу на особливість біокаміна:

"Ну для опалення біокамін навряд чи підійде, він дійсно підніме температуру на деякий час, але ж через холодні стіни так само все швидко й вийде. Це скоріш посидіти поруч й ситуативно погрітися. Крім того , витрата палива від 0,25 до 0,5 л на годину. Середня вартість біотоплива 100 грн/літр", - пояснила вона свою позицію.

Інший коментатор, навпаки, назвав газовий варіант ефективнішим і поділився власними розрахунками.

"Газовий обігрівач на 4 квт набагато ефективніший. Заправляти балони на заправках барс 2000 або побутгаз на нивках. По вартості буде виходити біля 9 грн на годину роботи на одну пластину, якщо брати інфрачервоний. Blue flame не рахував", - написав він.

Біокамін чи газовий обігрівач: українці у Threads шукають альтернативу опаленню квартириРозповів про свої розрахунки учасник обговорення (скриншот)

Водночас у коментарях пролунали й побоювання щодо використання газових балонів у квартирі.

"Газові балони вже неодноразово вибухали у квартирах. Достеменні причини такого розвитку подій не розголошувалися", - пише інший учасник обговорення.

Ще одна користувачка розповіла про власний досвід перебування у приміщенні з газовим обігрівачем.

"Була відвідувачем у кафе де стояв газовий обігрівач, сиділа прям біля нього, жодного запаху, від слова зовсім! І в самій кафешці було дуже тепло, на відміну від інших місць", - поділилась своїм досвідом інша дівчина.

Біокамін чи газовий обігрівач: українці у Threads шукають альтернативу опаленню квартириКористувачі діляться власним досвідом у Threads (скриншот)

Також у дискусії згадали альтернативи - зокрема автономний дизельний обігрівач за умови правильного виведення вихлопу та парафінові моделі.

Що кажуть у ДСНС

Тут важливо не сприймати коментарі в Threads як професійні рекомендації. Зокрема у Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) наголошує, що газові прилади мають бути справними та сертифікованими, а приміщення - добре провітрюватися.

Також рятувальники радять регулярно перевіряти вентиляцію і не використовувати обладнання не за призначенням.

Окремо надзвичайники застерігають від зберігання газових ємностей у житлових приміщеннях, на балконах, у підвалах і горищах. Для портативних газових приладів радять використовувати лише сертифіковане обладнання та дотримуватися інструкції виробника.

Тому перед вибором будь-якого альтернативного джерела тепла варто насамперед перевірити, чи призначене воно саме для обігріву житлового приміщення, і чи дозволяють умови конкретної квартири його безпечну експлуатацію.

Нагадаємо, як раніше ми розповідали про досвід мам, які поділилися в соцмережах порадами щодо збирання ланчбоксу дітям у школу.

Теги: Блекаут
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