Куряче філе під сирно-овочевою шапкою: соковита страва за 20 хвилин

Якщо звичне куряче філе вже набридло, є простий спосіб подати його зовсім по-новому - достатньо додати кілька доступних інгредієнтів і відправити все в духовку.

Styler з посиланням на рецепт фудблогерки Анастасії Сімашко розповідає, як приготувати соковиту курочку під апетитною сирно-овочевою шапкою.

Інгредієнти

Для цієї страви знадобляться прості продукти, які легко знайти в магазині. Основу складає куряче філе, а соковиту сирно-овочеву шапку готують із помідора, болгарського перцю та твердого сиру.

Що з продуктів потрібно підготувати:

куряче філе - 1 шт.;

болгарський перець - 1/2 шт.;

помідор - 1/2 шт.;

твердий сир - 50 г;

майонез - 1 ст. л.;

крохмаль - 1 ч. л. з гіркою;

борошно - для панірування;

сіль - за смаком;

чорний перець - за смаком.

Готуємо курочку

Куряче філе розріжте вздовж на два стейки. Кожен шматочок злегка відбийте, після чого посоліть і поперчіть.

Підготовлене м'ясо обваляйте в борошні та викладіть на деко.

Болгарський перець і помідор дрібно наріжте. Твердий сир натріть на тертці.

З'єднайте овочі та сир, додайте майонез і крохмаль. Ретельно перемішайте масу.

Викладіть сирно-овочеву суміш зверху на кожен шматочок курячого філе, рівномірно розподіляючи її по поверхні.

Запікаємо 20 хвилин

Поставте деко в розігріту до 180°C духовку. Запікайте курку приблизно 20 хвилин, поки сирна шапка не стане золотистою.

Простий рецепт смачної страви (фото згенероване ШІ)

Готове філе виходить соковитим усередині, а зверху вкривається апетитною сирно-овочевою скоринкою. Таку страву можна подавати одразу після духовки з улюбленим гарніром або свіжими овочами.

Смачного!