Куряче філе під сирно-овочевою шапкою: соковита страва за 20 хвилин

Якщо звичне куряче філе вже набридло, є простий спосіб подати його зовсім по-новому - достатньо додати кілька доступних інгредієнтів і відправити все в духовку.
Styler з посиланням на рецепт фудблогерки Анастасії Сімашко розповідає, як приготувати соковиту курочку під апетитною сирно-овочевою шапкою.
Інгредієнти
Для цієї страви знадобляться прості продукти, які легко знайти в магазині. Основу складає куряче філе, а соковиту сирно-овочеву шапку готують із помідора, болгарського перцю та твердого сиру.
Що з продуктів потрібно підготувати:
- куряче філе - 1 шт.;
- болгарський перець - 1/2 шт.;
- помідор - 1/2 шт.;
- твердий сир - 50 г;
- майонез - 1 ст. л.;
- крохмаль - 1 ч. л. з гіркою;
- борошно - для панірування;
- сіль - за смаком;
- чорний перець - за смаком.
Готуємо курочку
Куряче філе розріжте вздовж на два стейки. Кожен шматочок злегка відбийте, після чого посоліть і поперчіть.
Підготовлене м'ясо обваляйте в борошні та викладіть на деко.
Болгарський перець і помідор дрібно наріжте. Твердий сир натріть на тертці.
З'єднайте овочі та сир, додайте майонез і крохмаль. Ретельно перемішайте масу.
Викладіть сирно-овочеву суміш зверху на кожен шматочок курячого філе, рівномірно розподіляючи її по поверхні.
Запікаємо 20 хвилин
Поставте деко в розігріту до 180°C духовку. Запікайте курку приблизно 20 хвилин, поки сирна шапка не стане золотистою.
Простий рецепт смачної страви (фото згенероване ШІ)
Готове філе виходить соковитим усередині, а зверху вкривається апетитною сирно-овочевою скоринкою. Таку страву можна подавати одразу після духовки з улюбленим гарніром або свіжими овочами.
Смачного!
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