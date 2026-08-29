Куриное филе под сырно-овощной шапкой: сочное блюдо за 20 минут

Если привычное куриное филе уже надоело, есть простой способ подать его совсем по-новому - достаточно добавить несколько доступных ингредиентов и отправить все в духовку.
Styler со ссылкой на рецепт фудблогерки Анастасии Симашко рассказывает, как приготовить сочную курочку под аппетитной творожно-овощной шапкой.
Ингредиенты
Для этого блюда понадобятся простые продукты, легко найти в магазине. Основу составляет куриное филе, а сочную сырно-овощную шапку готовят из помидора, болгарского перца и сыра.
Что из продуктов нужно подготовить:
- куриное филе - 1 шт.;
- болгарский перец - 1/2 шт.;
- помидор - 1/2 шт.;
- твердый сыр - 50 г;
- майонез - 1 ст. л.;
- крахмал - 1 ч. л. с горкой;
- мука - для панировки;
- соль - по вкусу;
- черный перец - по вкусу.
Готовим курочку
Куриное филе разрежьте вдоль двух стейков. Каждый кусочек слегка отбейте, после чего посолите и поперчите.
Подготовленное мясо обваляйте в муке и выложите на противень.
Болгарский перец и помидор мелко нашинкуйте. Твердый сыр натрите на терке.
Соедините овощи и творог, добавьте майонез и крахмал. Тщательно перемешайте массу.
Выложите творожно-овощную смесь сверху на каждый кусочек куриного филе, равномерно распределяя ее по поверхности.
Запекаем 20 минут
Поставьте противень в разогретую до 180°C духовку. Запекайте курицу примерно 20 минут, пока творожная шапка не станет золотистой.
Простой рецепт вкусного блюда (фото сгенерированное ИИ)
Готовое филе получается сочным внутри, а сверху покрывается аппетитной творожно-овощной корочкой. Такое блюдо можно подавать сразу после духового шкафа с любимым гарниром или свежими овощами.
Приятного аппетита!
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