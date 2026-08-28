Палатка посреди комнаты и бутылка с кипятком: что реально спасало украинцев в холодных квартирах

Как подготовиться к зиме, если в квартире надолго исчезнут свет, отопление и вода? Украинцы в Threads поделились собственным опытом и назвали вещи, которые действительно пригодились во время предыдущих отключений.

Стайлер со ссылкой на сообщение пользователя vasta.mozhet собрал интересные и неочевидные советы жителей страны. Некоторые из них могут удивить.

Вещи, которые действительно пригодились

Один из самых неожиданных лайфхаков - обычная резиновая грелка. Пользователь, переживший холод в квартире, написал именно о ней.

"Неожиданно круто ворвалась резиновая грелка из аптеки. Спать на ней нельзя, но можно греть постель и заправлять в треники, когда в доме сидишь", - отметила она.

Что советуют украинцы иметь дома во время блекаутов (скриншот)



То есть, грелку использовали не для обогрева помещения, а для локального тепла: прогреть кровать перед сном или согреться во время работы или отдыха.

Еще один опыт касался окон.

"Также офигенно сыграли завешенные одеялами окна. Темно, но порядочно теплее", - пишет женщина.

Плотные одеяла могут стать дополнительным барьером от холода, особенно ночью.

А вот следующий совет звучит несколько необычно.

"Палатка для спания, о "вдохновляющей" - это все правда", - пишет другой пользователь.

Туристическая палатка в комнате позволяет создать небольшое пространство, которое легче согревать теплом собственного тела, чем всю квартиру. Именно поэтому для сна во время сильного холода такая идея может быть более практичной, чем пытаться согреть все помещение.

И наконец - большая емкость с горячей водой. Один из комментаторов советовал набирать горячую воду в пятилитровую емкость и использовать ее как грелку под одеялом. Для такого способа важно брать только подходящую для горячей воды емкость, надежно закрывать ее и не допускать контакта кожи со слишком горячей поверхностью.

Большие баклажки с водой также хорошо сохраняют тепло (скриншот)

Что еще советуют

Кроме этих лайфхаков, украинцы, уже имевшие опыт длительных отключений, советовали заранее подготовить:

термосы,

запас питьевой и технической воды,

павербанки,

аккумуляторные лампы,

фонарики,

запасные кабели.

Это помогает не тратить резервный заряд по пустякам и дольше оставаться на связи.

В то же время для ситуации без воды могут пригодиться:

складная портативная стиральная машинка,

портативный душ,

большая емкость с краном,

средства для гигиены без воды

Также люди советовали иметь запас теплой одежды, спальник и дополнительные одеяла. Отдельно упоминались альтернативы электроплиты и компактные кухонные приборы.

(!) Но с газовыми горелками и обогревателями в квартире требуется особая осторожность.

Обратите внимание, что в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) отмечают, что для многоквартирных домов нельзя использовать буржуйки, бензиновые, газовые или дизельные генераторы; портативные газовые приборы должны быть сертифицированы и использоваться в соответствии с правилами безопасности.

В целом же ГСЧС советует заранее иметь запас питьевой и технической воды, продукты длительного хранения, теплую одежду, фонари и продумать способ сохранения тепла в доме.