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Главная Люди От шаурмы до яблока: украинские мамы рассказали, чем на самом деле кормят своих школьников
Люди 26 августа 2026 · 19:09
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От шаурмы до яблока: украинские мамы рассказали, чем на самом деле кормят своих школьников

Мамы поделились проверенными способами, благодаря которым дети действительно едят то, что им кладут
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
От шаурмы до яблока: украинские мамы рассказали, чем на самом деле кормят своих школьников

Что положить школьнику в ланчбокс, чтобы ребенок не возвращал его домой полным (фото: magnific.com)

Собрать ребенка в школу и положить ему продукты в ланчбокс на целый день - еще тот утренний квест. Одни продукты исчезают в считанные минуты, а другие неделями могут путешествовать в рюкзаке почти нетронутыми.

Styler собрал реальные советы мам из Threads - без сложных рецептов и красивых картинок, которые никто не успевает повторять в семь утра.

Не то, что полезно, а то, что едят

Первый совет от мам звучит максимально просто: не кладите ребенку то, что он не любит, даже если вам кажется, что это идеальный перекус.

"Давайте на ланч то, что любят и точно съедят", - советует одна из мам. Она рассказывает, что вместе с дочерью заранее обсуждает, что она хотела бы взять в школу.

От шаурмы до яблока: украинские мамы рассказали, чем на самом деле кормят своих школьниковМамы прислушиваются к пожеланиям школьников (скриншот)

Еще одна мама вообще придерживается правила: если положить то, что любят дети, ланчбокс стабильно возвращается пустым.

Поэтому вместо экспериментов с незнакомыми продуктами лучше составить список из 5-7 продуктов, которые ребенок точно ест и чередовать их.

Не бойтесь простых продуктов

Из комментариев видно, что школьники совсем не требуют ресторанного меню.

У мам хорошо работают яблоки, виноград, крекеры, домашнее печенье, оладьи, творожная запеканка, кексы и тосты .

А сухие крекеры одна из мам особенно ценит практичность: они не создают проблем с запахом и их удобно взять как быстрый перекус.

Чередуйте даже любимые сэндвичи

Даже самый любимый бутерброд может надоесть.

Одна из мам рассказала, что сначала дети с удовольствием ели многослойные бутерброды из тостового хлеба, мяса, творога, огурца и салата. Но примерно через два месяца такой вариант перестал работать.

Поэтому ее практический вывод прост: не повторять одну и ту же комбинацию каждый день.

Сегодня можно сделать тост с ветчиной и сыром, завтра дать сырник с вареньем, а на следующий день - оладьи или фрукты.

Делайте обед, который удобно есть

Еще одна полезная подсказка - думать не только о вкусе, но и о том, как ребенок будет есть этот продукт в школе.

Например, яблоко лучше порезать, а овощи для сэндвича - нарезать тонкими ломтиками. Одна из мам даже использует овощечистку, чтобы огурец получался очень тонким.

От шаурмы до яблока: украинские мамы рассказали, чем на самом деле кормят своих школьниковКак оказалось, вкусы у детей кардинально разные (скриншот)

Хорошо работают и блюда, которые можно есть без приборов. Именно поэтому среди любимых вариантов мам - тосты, бургеры, домашняя шаурма, оладьи и крекеры.

Неожиданный фаворит

Если ребенку надоели обычные бутерброды, можно изменить только форму.

Одна из мам в свое время делала детям домашние бургеры или что-то вроде шаурмы: лаваш или булка, мясо, котлета, сосиска или куриное филе, овощи, сыр и соус.

По ее словам, такой ланч дети ели очень активно, а иногда и делились с одноклассниками.

Это хороший лайфхак: не обязательно придумывать новую начинку - иногда достаточно по-другому ее подать.

Двойная порция - если есть причина

Одна из мам рассказала еще один интересный момент: ее дочь любит онигири, поэтому она иногда клала двойную порцию.

Причина проста - одноклассники тоже с удовольствием подъедали.

От шаурмы до яблока: украинские мамы рассказали, чем на самом деле кормят своих школьников

Иногда дети делятся продуктами между собой (скриншот)

Поэтому если ребенок регулярно делится едой с друзьями, это тоже следует учитывать.

Не обязательно давать огромный ланчбокс, но любимого перекуса можно положить чуть больше.

Не рискуйте с быстро портящимися продуктами

Одна из мам честно призналась: тост с ветчиной и сыром - это вариант с шансом 50/50. Ребенок либо съест его, либо принесет домой.

А другая рассказала еще более показательную историю: круассаны, яблоки и кабаносы дети могли покидать и вытаскивать из ланчбокса уже тогда, когда еда начинала неприятно пахнуть.

Поэтому здесь совет прост: если ребенок часто возвращает определенный продукт, не стоит продолжать класть его "на всякий случай". Особенно если перекус нуждается в правильном температурном хранении.

Дайте ребенку самому решать

Пожалуй, самый практичный лайфхак из всех - постепенно передать ребенку часть ответственности.

Мама семиклассника рассказала, что раньше сама собирала сыну ланчбокс, но еда часто возвращалась домой. Теперь они с вечера обсуждают, что нужно взять, а сам школьник сочиняет свой ланчбокс.

От шаурмы до яблока: украинские мамы рассказали, чем на самом деле кормят своих школьниковДети постарше могут складывать в бокс все, что любят самостоятельно (скриншот)

В результате он знает, что именно взял и лучше понимает собственные пищевые предпочтения.

Для младших детей это можно делать вместе: предложить два-три варианта и разрешить выбрать один.

Не бойтесь упрощать

Школьный ланчбокс - это не конкурс на самый красивый перекус и не еще одна задача для мамы в списке утренних дел. В конце концов, ребенок сам лучше покажет, что ему подходит: иногда достаточно просто внимательно посмотреть, что возвращается домой, а что исчезает еще до большого перерыва.

И, похоже, именно такой подход экономит не только продукты, но и многие мамины нервы.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как обычному бутерброду удалось рассорить пользователей Threads.

Теги: Школа Дети Люди Питание детей Ученики
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