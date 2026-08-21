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Люди 21 августа 2026 · 14:26

Сыр или колбаса сверху? Обычный бутерброд разругал украинский Threads

Казалось бы, простой вопрос, но в комментариях быстро стало горячо - каждый уверенно доказывает свою правоту
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Сыр или колбаса сверху? Обычный бутерброд разругал украинский Threads

Как правильно складывать бутерброд - сыром вверх или колбасой (фото создано искусственным интеллектом)

Вечерний опрос в соцсетях неожиданно превратился в настоящую дискуссию. Пользователей попросили выбрать один вариант: класть сыр сверху на колбасу или наоборот.

Styler со ссылкой на сообщение пользовательницы katerynakapi у Threads рассказывает, какой вариант выбирали украинцы и почему обычный бутерброд вызывал столько эмоций.

Сыр сверху - и точка

Большинство, приобщившихся к обсуждению, без колебаний выбрали первый вариант - сыр сверху колбасы.

"Сырь сверху, другой вариант не рассматриваем", - категорически написал один из пользователей.

Сыр или колбаса сверху? Обычный бутерброд разругал украинский Threads

Как пользователи отвечали на опрос о бутерброде с колбасой и сыром (скриншот)

Другой объяснил свой выбор попроще.

"Так бутерброд удобнее держать", - сказал он.

Кое-кто подошел к вопросу с юмором. Один из комментаторов пошутил, что если колбаса оказывается сверху, то это уже "психологический тест на доверие".

Сыр или колбаса сверху? Обычный бутерброд разругал украинский Threads

Сыр сверху колбасы - такой ответ понравился большинству (скриншот)

Поклонники колбасы

Однако без оппонентов не обошлось даже в таком простом, казалось бы, опросе.

"Колбаса сверху, как вообще можно колбасу класть под низ!" - возмутилась одна из участниц обсуждения.

Сыр или колбаса сверху? Обычный бутерброд разругал украинский Threads

Для некоторых пользователей другие варианты сборки бутерброда неприемлемы (скриншот)

Еще несколько человек просто ответили цифрой "2", выбрав колбасу сверху.

А некоторые вообще решили не становиться на чью-то сторону. К примеру, один из пользователей предложил положить сыр и колбасу вместе с тортильей в тостер - "для равноправия".

Сыр или колбаса сверху? Обычный бутерброд разругал украинский Threads

А для кого-то такой выбор абсолютно не принципиален (скриншот)

В результате однозначного ответа на вопрос, как правильно складывать бутерброд, украинцы так и не нашли. Но, похоже, что для большинства сыр все-таки должен оказываться сверху.

Напомним, как раньше мы рассказывали о дедушке, который чуть ли не за бесценок продавал помидор-великан на одном из украинских базаров.

Теги: Цікаві факти бутерброди Люди Колбаска
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